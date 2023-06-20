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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 20 червня росіяни завдали 35 ударів дронами, 8 ракетами, здійснили 72 авіаудари та 36 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

ппо

Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію про кількість обстрілів росіянами території України протягом 20 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", 7 зенітними керованими ракетами С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА "Shahed".

Крім того ворог завдав понад 72 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 32 із 35 ворожих "шахедів". По Запоріжжю війська РФ ударили балістикою, - Повітряні сили

Автор: 

Генштаб ЗС (6647) крилаті ракети (1073) обстріл (28725) дрони (4776)


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Крім того ворог завдав понад 72 авіаційних ударів
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Кто там п*здел в Вашингтоне, шо ЗСУ не нужны самолеты для контрнаступления, биляь
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20.06.2023 21:49 Відповісти
Трамп? ... Или это Зеленский говорил, что нам не нужна армия, а нужна улица "Какая разница". Понимаю, что сейчас не время вспоминать прошлое, но нормальный президент еще бы 6 месяцев назад запустил бы массовое производство дешевых фронтовых дронов-камикадзе по 500 дол, и еще 12 месяцев назад начал бы работы по украинскому аналогу Шахедов по 10 тыс. дол... Список его дебилизма можно продолжать и сейчас, и в будущем
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20.06.2023 22:22 Відповісти
Уверен, шо дебилизма?
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20.06.2023 23:44 Відповісти
72 авіаудари? Це дуже багато. Кожен літак несе декілька руйнівних ракет. Потрібно щось придумати, щоб збивати літаки ще на зльоті.
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20.06.2023 22:03 Відповісти
Всі три не збитих шахеда долетіли до Львова.
Ще одна область, де про@бали повітряну оборону.
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20.06.2023 22:04 Відповісти
 
 