Протягом 20 червня росіяни завдали 35 ударів дронами, 8 ракетами, здійснили 72 авіаудари та 36 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію про кількість обстрілів росіянами території України протягом 20 червня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", 7 зенітними керованими ракетами С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА "Shahed".
Крім того ворог завдав понад 72 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою".
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Кто там п*здел в Вашингтоне, шо ЗСУ не нужны самолеты для контрнаступления, биляь
Ще одна область, де про@бали повітряну оборону.