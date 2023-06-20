Протягом 20 червня росіяни завдали 35 ударів дронами, 8 ракетами, здійснили 72 авіаудари та 36 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив уточнену інформацію про кількість обстрілів росіянами території України протягом 20 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", 7 зенітними керованими ракетами С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА "Shahed".

Крім того ворог завдав понад 72 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою".

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