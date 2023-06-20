Російські окупанти протягом 20 червня здійснили 14 обстрілів Сумщини, зафіксовано 109 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Юнаківська громада: здійснено артобстріл (7 вибухів). Також зафіксовано мінометні обстріли (5 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння та одну господарчу споруду.

- Хотінська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади.

- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріл з АГС (29 вибухів).

- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

- Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів – 12 вибухів.

- Великописарівська громада: був мінометний обстріл (14 вибухів).

- Білопільська громада: здійснено артобстріл (13 вибухів). Внаслідок пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль "Газель". Також були мінометні обстріли(11 вибухів)".

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