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Новини
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Розпочинаємо роботу в Лондоні для участі в Конференції з питань відновлення України, - Шмигаль

шмигаль

Представники Києва розпочинають роботу в Лондоні для участі в Конференції з питань відновлення України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У межах заходу представимо й обговоримо з міжнародними партнерами основні аспекти відбудови: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій в перспективні напрямки, активізацію міжрегіонального партнерства", - написав він.

Шмигаль також зазеачив, що за підсумками конференції в Лондоні очікується підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять відбудову та розвиток України.

Також читайте: Програма розвитку ООН акумулює $1 млрд на відновлення України, - Шмигаль зустрівся із керівником ПРООН Штайнером

Лондон (400) Шмигаль Денис (4615) відбудова (359)


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Топ коментарі
+13
Кончена влада підарасів,на снарягу родичі та волонтери бійцям збирають,а це збіговисько ницих ******** катається по Лондонам з якоюсь ******* про відновлення,війна закінчилась?
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20.06.2023 22:17
+12
Спочатку посадка шмигалів, зеленських, йермаків, рєзнікових, а вже тоді плани по відновленню України
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20.06.2023 22:15
+11
Запахло великими грошима, зараз дерьмак та компані підтянуться...
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20.06.2023 22:15
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Сначала выборы,а потом восстание
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20.06.2023 22:13 Відповісти
спочатку русня в пакети...
step by step!
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21.06.2023 08:27 Відповісти
Запахло великими грошима, зараз дерьмак та компані підтянуться...
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20.06.2023 22:15 Відповісти
От тепер барабанів накупують!
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20.06.2023 22:31 Відповісти
Спочатку посадка шмигалів, зеленських, йермаків, рєзнікових, а вже тоді плани по відновленню України
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20.06.2023 22:15 Відповісти
От тільки на "приватні інвестиції" ви й можете розразовувати, бо використання решти допомоги буде відслідковуватися фінансовими органами країн, які цю допомогу надають. А, зважаючи на вашу "узеленську чесність" з "золотими" яйцями , віри вам немає (про зо вам вже майже відкритим ткстом кажуть не тільки США).
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20.06.2023 22:15 Відповісти
Так ось чому зєля підписав закон про велику приватизацію - ще ге все *******
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20.06.2023 22:17 Відповісти
просто зараз це "не все" майже ніхрена не коштує,бо війна,так що "хтось" прибарахлиться зі знижкою...
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20.06.2023 22:53 Відповісти
Кончена влада підарасів,на снарягу родичі та волонтери бійцям збирають,а це збіговисько ницих ******** катається по Лондонам з якоюсь ******* про відновлення,війна закінчилась?
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20.06.2023 22:17 Відповісти

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20.06.2023 22:19 Відповісти
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20.06.2023 22:24 Відповісти
Війна вже виграна. Молодці.
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20.06.2023 22:22 Відповісти
коли зелені 'патріоти' знову щось починають, а репортує про це резнікоф-17?
тривожно якось...
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20.06.2023 22:22 Відповісти
мої пардони - шмигаль то був.
а це і не має різниці на самому ділі - шмигаль-резніков, баканов-буданов
з одного зеленого кубла пташунці - плутаю близнюків...
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20.06.2023 22:30 Відповісти
Потому, шо все это дерьмак.
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20.06.2023 23:49 Відповісти
буба - то непрікосновенноє тело, пересовуюче кордони України на захід.
торкнися і ти вже зашкварений - люди памьятають все...
дерьмак - пророк його!
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20.06.2023 23:56 Відповісти
Це називається не кубло, а кагал, шановний.
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21.06.2023 08:09 Відповісти
максімум обережності, любі мої, - максімум!
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21.06.2023 08:19 Відповісти
спитай едине джерело влади на свою легітимність в потім щось плануй

запрос у громадян на швидкі перевибори
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20.06.2023 22:23 Відповісти
А не подумали, щоби ті гроші, що вони потратили на тусовки в Лондоні потратити на ЗСУ? Хир там. Хай лохи воюють, а ми богом обрані (правда бог у них ЗЕлений)
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20.06.2023 22:25 Відповісти
Дерибан стартонув...
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20.06.2023 22:30 Відповісти
А чи не можна якісь кошти направити на завершення недобдов України, на викуп вільних площ, та таким чином і завершити будівництво і роздати квартири і тім хто вклав кошти і тмм хто постраждав від війни, та закрити питання недобудов України?
Досі, всі численні багаторічні звернення покупців-інвесторів допомогти організувати добудову покинутих житлових комплексів до Президеннта, Кабмін Шмигаля, Мінрегіон,, Голові комітету ВР з питань містобудування Шуляк, по Києву Кличко, Непопу мерам інших міст, народним депутатам, досі були проїгноровані! Досі, кошти які виділялись на пільгові квартири направлялись на викуп квартир у інших забудовників, які подобаються органам влади.

Але дальше всіх пішов Кличко, з ініциативи КМДА на покинутиї ЖК були організовані організовані угрупування, кооперативи, які дерибанять вільні площі, та шляхом шантажу та залякувань втрати покупцями квартир, 6 років збирають кошти подругому колу, але не завершили будівництво ні одного ЖК та непередали квартири людям. Більш того, покупцям, які вирішили хоч якось закріпити за собою сплачені квартирита визнати права у судовому порядку, чинять перешкоди у т.ч. кМДА яка ходить третьою стороною ( яка згідно закону, повинна була організувати добудову покинутих ЖК) та шукають зачіпки щоб люди не змогли отримати сплачені квартири.

https://www.facebook.com/elena.chvir/posts/pfbid02zjmh7oAL7SWThCbQhCv7qJot9GTz82pim9WwhjoNSDcrH584Vog4z29apNrzf9w7l?__cft__%5B0%5D=AZW6vtGV1uZvd8dYbdSZs6D73N2lDkyHiocW7ZDECi3RP3_nDJuLBZwJLttTAGMNylFiYjxW10OXU0ZCSZtE5ktzVnST1ndolpJl9YAyNNdaH7tCqlsoOph9eySihyfTrFaQwHsUHM1YdkfQ5CPhdjSfj3sb6eySpURB9mRBbaRCI0ILiSKvqBXkkzoRnPmOIFAhyE_Ve4VBFudhznah_7CNvbQE0yycIzorJGRrt7dS9Vbx9JZfIttGqiKp8XLfz3Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R https://www.facebook.com/elena.chvir/posts/pfbid02zjmh7oAL7SWThCbQhCv7qJot9GTz82pim9WwhjoNSDcrH584Vog4z29apNrzf9w7l?__cft__[0]=AZW6vtGV1uZvd8dYbdSZs6D73N2lDkyHiocW7ZDECi3RP3_nDJuLBZwJLttTAGMNylFiYjxW10OXU0ZCSZtE5ktzVnST1ndolpJl9YAyNNdaH7tCqlsoOph9eySihyfTrFaQwHsUHM1YdkfQ5CPhdjSfj3sb6eySpURB9mRBbaRCI0ILiSKvqBXkkzoRnPmOIFAhyE_Ve4VBFudhznah_7CNvbQE0yycIzorJGRrt7dS9Vbx9JZfIttGqiKp8XLfz3Q&__tn__=%2CO%2CP-y-R

https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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20.06.2023 22:31 Відповісти
У тих недобудов є власники - дрібні інвестори, які хотіли зекономити і вкладали гроші у "котлован". А ще ті недобудови могли будуватися незаконнно - без дозвільних документів. Так часто буває. Подібний будинок вандали збудували на Подолі і згідно рішення суду, це лайно має бути знесено. Тобто люмпен пропонує забрати у когось чиюсь власність або узаконити будівельне свавілля за гроші киян. І замість ремонту київських дитсадків чи шкіл, кияни мають із власних кишень будувати житло для ВПО. А нє ****** ви, шановні? Нахєра кабмін і держбюджет? Нахєра гроші на відбудову?!
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21.06.2023 06:39 Відповісти
Нy зрозуміло, чому ви вину державі у віжсутності контролю над забудовою хоче перекласти на пересічних громадян? Покупцям-інвесторам якраз і не дають стати власниками! Я кажу за Київ, але проблема масштабна, така сама історія по вій Україні! Що взагалі означає будувались не законно?? Де тоді покарані злочинці, ті самі які займались незаконним? Чому кілька років відповідальні органи, поліція, спокійно дивились, доречі, дивляться і сьогодні та дозволяють з людей збирати гроші якщо воно не законе??? Все будувалось, а ось коли з людей вже зібрали гроші, тоді можна вже й зупиняти, визнати незаконним та не виконувати зобовязання перед інвесторами. Недобудови - вина держави, а не громадян! Хочете ви чи ні, в країні завжди виділяються кошти на придбання квартир пільговим категоріям, але напрравляються лише
Відносно "лайна на Подолі", думаю якби ви вклали свої кошти то відносно знесення були б іншої думки, тим більше, що недоліки можна просто усунути, а не зносити готові будинки! зноситии нові будинки, це взагалі маразм! Але хто каже, що це незаконно, просто має свій план, кажу про Київ, КМДА на так би мовити незаконних будівництвах ініціює створення кооперативів, які дерибанять вільні площі за які можна булоб завершии будівництво, а з людей під залякування знесення, по другому колу збирають кошти на добудову, і ніхто вже не каже, що вже не законно!
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21.06.2023 10:09 Відповісти
для ссучєного ахмєтовського пдораса війна вже закінчилась.
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20.06.2023 22:34 Відповісти
Головне питання у партнерів одне. В Україні потрібно провести реформи. Щоб допомога, яка надається і буде надаватись, йшла на відбудову.
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20.06.2023 22:38 Відповісти
ТАМ ПИТАННЯ ГОЛОВНЕ - НАФІГА ДАВАТИ ГРОЩІ НА ВІДБУДОВУ УКРАЇНИ ЯК ЩО ЇХ ОДРАЗУ ВКРАДУТЬЧЕРЕЗ СХЕМИ І ЗЕЛЕНІ ПРАЙСИ Зе ВЛАДА І ІЇ КОМПАНЬЙОНИ.
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20.06.2023 22:44 Відповісти
Хорошая работка выпала кое кому. В Англии причём. Командировочные можно заценить? Почём стоит что? И сколько там быть предполагают? Плохая примета это---не дождавшись конца, начинать сначала.
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20.06.2023 22:56 Відповісти
Як вже осточортіла ця шобла пройдисвітів і неуків.
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20.06.2023 23:06 Відповісти
кирпичи по 100 грн будут?
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20.06.2023 23:18 Відповісти
За кілограм
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21.06.2023 00:02 Відповісти
Короче жена пришила тебе карман до трусов, куда бабки ховать?
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20.06.2023 23:51 Відповісти
Може я чогось не розумію, у нас війна закінчилась чи що? Це мені щось нагадує!((
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21.06.2023 05:15 Відповісти
 
 