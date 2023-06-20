Розпочинаємо роботу в Лондоні для участі в Конференції з питань відновлення України, - Шмигаль
Представники Києва розпочинають роботу в Лондоні для участі в Конференції з питань відновлення України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"У межах заходу представимо й обговоримо з міжнародними партнерами основні аспекти відбудови: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій в перспективні напрямки, активізацію міжрегіонального партнерства", - написав він.
Шмигаль також зазеачив, що за підсумками конференції в Лондоні очікується підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять відбудову та розвиток України.
Топ коментарі
+13 Василь Непийпиво #570847
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+12 zakvova
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+11 Павел Иващенко #550891
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тривожно якось...
а це і не має різниці на самому ділі - шмигаль-резніков, баканов-буданов
з одного зеленого кубла пташунці - плутаю близнюків...
торкнися і ти вже зашкварений - люди памьятають все...
дерьмак - пророк його!
запрос у громадян на швидкі перевибори
Досі, всі численні багаторічні звернення покупців-інвесторів допомогти організувати добудову покинутих житлових комплексів до Президеннта, Кабмін Шмигаля, Мінрегіон,, Голові комітету ВР з питань містобудування Шуляк, по Києву Кличко, Непопу мерам інших міст, народним депутатам, досі були проїгноровані! Досі, кошти які виділялись на пільгові квартири направлялись на викуп квартир у інших забудовників, які подобаються органам влади.
Але дальше всіх пішов Кличко, з ініциативи КМДА на покинутиї ЖК були організовані організовані угрупування, кооперативи, які дерибанять вільні площі, та шляхом шантажу та залякувань втрати покупцями квартир, 6 років збирають кошти подругому колу, але не завершили будівництво ні одного ЖК та непередали квартири людям. Більш того, покупцям, які вирішили хоч якось закріпити за собою сплачені квартирита визнати права у судовому порядку, чинять перешкоди у т.ч. кМДА яка ходить третьою стороною ( яка згідно закону, повинна була організувати добудову покинутих ЖК) та шукають зачіпки щоб люди не змогли отримати сплачені квартири.
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Відносно "лайна на Подолі", думаю якби ви вклали свої кошти то відносно знесення були б іншої думки, тим більше, що недоліки можна просто усунути, а не зносити готові будинки! зноситии нові будинки, це взагалі маразм! Але хто каже, що це незаконно, просто має свій план, кажу про Київ, КМДА на так би мовити незаконних будівництвах ініціює створення кооперативів, які дерибанять вільні площі за які можна булоб завершии будівництво, а з людей під залякування знесення, по другому колу збирають кошти на добудову, і ніхто вже не каже, що вже не законно!