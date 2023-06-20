Розпочинаємо роботу в Лондоні для участі в Конференції з питань відновлення України, - Шмигаль

Представники Києва розпочинають роботу в Лондоні для участі в Конференції з питань відновлення України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"У межах заходу представимо й обговоримо з міжнародними партнерами основні аспекти відбудови: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій в перспективні напрямки, активізацію міжрегіонального партнерства", - написав він.

Шмигаль також зазеачив, що за підсумками конференції в Лондоні очікується підписання низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять відбудову та розвиток України.

Також читайте: Програма розвитку ООН акумулює $1 млрд на відновлення України, - Шмигаль зустрівся із керівником ПРООН Штайнером