Нацбанк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот, - Пишний

Голова НБУ Андрій Пишний виступив із роз’ясненням політики головного банку країни щодо нововведень у процесі обміну валюти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у він написав у фейсбуці.

Він зазначчив: "Обмін готівкової валюти в Україні – одна з топ-тем, що стрімко спалахнула протягом останніх тижнів.

Одразу надав доручення службам відпрацювати питання комплексно: з’ясувати справжні причини, коло учасників і головне напрацьовувати рішення, що вирішуватиме питання.

Національний банк дослідив питання. Ми провели низку зустрічей з представниками банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції, щоб разом детально проаналізувати ситуацію та розробити план заходів.

Завтра проведемо чергову зустіч з учасниками ринку - обговоримо рішення, яке ухвалили сьогодні!

Що ми побачили – штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи несвідомо "підіграли" деякі небанківські фінансові установи та банки. І який призвів до хвилі невдолення громадян.

Для чіткого розуміння буду максимально лаконічним:

1. Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Жодних.

Нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено (!) встановлювати будь-які подібні обмеження.

Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни.

2. Щоб унеможливити подібні недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, сьогодні Національний банк ухвалив зміни до своєї "нормативки" – скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник!

3. До представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ і та у разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства. За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль та вживатимемо адекватні заходи впливу.

Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штраф у розмірі до 400 000 гривень для банків, які незабаром будут збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.

4. Звертаюся до громадян: банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є ДІЙСНИМИ, отже, ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час.

Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні.

Національний банк тримає це питання на посиленому контролі і розглядатиме скарги громадян на банки чи небанківські фінансові установи за суб’єктивну відмову в обміні валюти, належним чином реагуючи на порушення і недобросовісність".

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