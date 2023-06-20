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Новини
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Нацбанк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот, - Пишний

взятка,валюта,доллар,доллары

Голова НБУ Андрій Пишний виступив із роз’ясненням політики головного банку країни щодо нововведень у процесі обміну валюти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у він написав у фейсбуці.

Він зазначчив: "Обмін готівкової валюти в Україні – одна з топ-тем, що стрімко спалахнула протягом останніх тижнів.

Одразу надав доручення службам відпрацювати питання комплексно: з’ясувати справжні причини, коло учасників і головне напрацьовувати рішення, що вирішуватиме питання.

Національний банк дослідив питання. Ми провели низку зустрічей з представниками банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції, щоб разом детально проаналізувати ситуацію та розробити план заходів.

Завтра проведемо чергову зустіч з учасниками ринку - обговоримо рішення, яке ухвалили сьогодні!

Що ми побачили – штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи несвідомо "підіграли" деякі небанківські фінансові установи та банки. І який призвів до хвилі невдолення громадян.

Для чіткого розуміння буду максимально лаконічним:

1. Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Жодних.

Нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено (!) встановлювати будь-які подібні обмеження.

Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни.

2. Щоб унеможливити подібні недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, сьогодні Національний банк ухвалив зміни до своєї "нормативки" – скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник!

3. До представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ і та у разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства. За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль та вживатимемо адекватні заходи впливу.

Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штраф у розмірі до 400 000 гривень для банків, які незабаром будут збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.

4. Звертаюся до громадян: банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є ДІЙСНИМИ, отже, ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час.

Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні.

Національний банк тримає це питання на посиленому контролі і розглядатиме скарги громадян на банки чи небанківські фінансові установи за суб’єктивну відмову в обміні валюти, належним чином реагуючи на порушення і недобросовісність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді пропонують карати обмінники за відмову у валютних операціях

Автор: 

НБУ (10412) Пишний Андрій (153) обмін валюти (766)


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Топ коментарі
+15
"Знов засмерділо жидівське болото..."(Л.Костенко.)
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20.06.2023 22:31
+14
І ще: коли табло обмінників розкриють наріду Страшну-Престрашну Таємницю Курсу Валют?
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20.06.2023 22:31
+9
Нацбанк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют
--------------------------------------------------------------------------------
Тогда пусть Нацбанк расскажет, сколько обменных пунктов Нацбанк лишил лицензий за отказ обменивать валюту или нарушения обмена, требуя проценты за совершение операции?
А раз никого не лишил, значит Нацбанк "в теме".
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20.06.2023 23:19
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І ще: коли табло обмінників розкриють наріду Страшну-Престрашну Таємницю Курсу Валют?
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20.06.2023 22:31 Відповісти
Зразу після того, як відновлять трансляцію опозиційних каналів, практично на другий же день)))
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20.06.2023 22:41 Відповісти
"Знов засмерділо жидівське болото..."(Л.Костенко.)
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20.06.2023 22:31 Відповісти
А можна назву твору?
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20.06.2023 22:38 Відповісти
Він був написаний після Майдану,не можу знайти,повидаляли скрізь.
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20.06.2023 22:59 Відповісти
Після якого із них? Ліна Костенко давненько вже не публікувала нові вірші...
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20.06.2023 23:13 Відповісти
Після цього вірша,вона виїхала до Італії,здогадайтесь чому.
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21.06.2023 08:50 Відповісти
Вона не виїхала до Італії, вона в Києві, торік їй французи тут ще ордена тут вручали...

https://lb.ua/culture/2022/07/14/523192_orden_pochesnogo_legionu_lini.html
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21.06.2023 10:27 Відповісти
Ось вам новий -
Не дуже людям думалось про честь,

усе хотіли хліба і видовищ.

Колись була Мадонна Перехресть.

Тепер у нас Мадонна Бомбосховищ
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21.06.2023 08:51 Відповісти
А може небуло ніяких подібних віршів?
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20.06.2023 23:50 Відповісти
Отож бо й воно.
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21.06.2023 06:31 Відповісти
Понял, белые не брать
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20.06.2023 22:32 Відповісти
только сініє
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20.06.2023 23:37 Відповісти
Нещодавно Приватбанк не прийняв у мене 100 баксів 1996 року. Але не через рік а через якусть начебто залитість портрета видиму тільки в якихось променях. Так абсолютно чиста банкнота, ще й з хрустом.
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20.06.2023 22:35 Відповісти
розмовляв з міняйлами.. вони самі в шоці..
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20.06.2023 22:49 Відповісти
переді мною жінці не поміняли "синю" бо на згині начебто сильно зношена. Я близько на неї подивився , ну звичайний знос, не нова, але і не убита. Хрустить. VF+ сказали б боністи. Звичайні гроші. Жінка мало не плакала. Чи вони думають українці їх друкують у себе вдома що мають бути новенькі?
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20.06.2023 22:59 Відповісти
потрібно було просто подзвонити на гарячу лінію і все.
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20.06.2023 23:09 Відповісти
Як на мене, то логічний ланцюжок доволі простий: обмінник не бере старі купюри, бо їх не приймає банк, від якого (чи з яким) вони працюють. Банк відмовляється працювати зі старими купюрами, бо йому складно їх віддати Нацбанку, бо купюри старі і потребують досліджень, впевненості в їх "ходінні" чи ще чогось... Нацбанк білий і пухнастий, бо винні "обмінники".

Я не банкір, але саме так я бачу ситуацію, спілкуючись зі знайомими, що працюють в обмінниках...
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20.06.2023 22:39 Відповісти
Це повна дурня. Обмінник продає то що скуповує, а не віддає банку, а ось купувати у нього 1996 рік покупець не хоче, бажає синеньки...
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20.06.2023 22:46 Відповісти
А куди обмінник діває те, що не продав? Спалює, з'їдає чи у вбиральню з купюрами ходить?
А де обмінник бере початкову валюту та гривні? З повітря?
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20.06.2023 23:19 Відповісти
"Обмінник"- це хто? Власник обмінника фізична особа в кінцевому випадку. От і бере " початкову" валюту і гривні. Більше того, готівкову валюту від суб'єкта підприємницької діяльності ніякий банк на обмін взяти неможе. Обмін готівкової валюти виключно для фізичних осіб. Обмінний пункт- суб'єкт підприємницва.
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20.06.2023 23:54 Відповісти
Нікуди не діває. Просто перестає купувати валюту. Має право. І чекає: або поки хтось не викупить, або поки власник обмінника не принесе ще гривень. "для початку" для роботи обмінника валюти та гривень треба небагато - та хоч і еквівалент $1000.

Тільки в ідіотів може сформуватись думка, що обмінник "продає тільки те, що йому зі складу валюти привезли, а все куплене відкладає та обов'язково везе на склад"...
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21.06.2023 09:36 Відповісти
G2 не знає міру у знущанні з народу
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20.06.2023 22:55 Відповісти
А що, створили паніку, скупили в населення з величезним дисконтом бакси, тепер продадуть їх тому ж населенню, заробивши шалені гроші. А Нацбанк "оперативно", втрутився в ситуацію, давши декілька тижнів на чергове обкрадання населення. Скоро і цей голова поїде на "лікування" в Австрію?
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20.06.2023 22:56 Відповісти
якщо населення настільки тупе, то гріх на ньому не наваритись. Лох не мамонт
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20.06.2023 23:03 Відповісти
Де тільки Пишний не їздив і ще поїздить.
Відомий випадок. коли він ще літав на футбольний матч державним коштом з групою таких самих дармоїдів.
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20.06.2023 23:12 Відповісти
от як працює наш ринок, міняли пустили брехню, і лохи побігли міняти "старі" долари на нові.
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20.06.2023 23:02 Відповісти
ага міняли , наївний ви ... як раз у мінял ше можна було місяць назад здати купюра будь якого року. а зараз самі міняли не можуть збутися тих долярів ...

З.І. Пишний в долі , але не в тємі ...
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20.06.2023 23:14 Відповісти
Так раз так---почему лицензии не рвёте идиотам что уже три недели в обменках народ кидают на 500гр в среднем с каждой сотки доллара! Берут по 30гр за бакс в среднем! И менты издалека крышуют наблюдая! Сто раз печатал последние 7 лет---пока не выбьем закон об огнестреле коротком с правом ношения---и внуков наших будут припрягать твари всякие!
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20.06.2023 23:02 Відповісти
Огнестрелом будешь решать проблемы в обменке? ха-ха-ха!
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21.06.2023 15:12 Відповісти
Смысл права на оружие даже не в том что это право конституционное---а в том что никто не будет уверен что оружие только у него и он царь момента. Манера поведенческая меняется очень быстро в обществе. Уравниваются права, обязанности, манера поведения в обществе на всём уровне социума. Конечно крайности бывают. Но прочтите статистику погибших в дтп за любой год и упадите в обморок. Счет на тысячи не считая покалеченных до инвалидности. Таких кстати больше погибших.
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21.06.2023 21:21 Відповісти
попі#зділи і розійшлись... а проблема як була так і є , плять , в обмінках і в банках клали на НБУ, Пишного і йомо пістьош -"ці руки нічого не крали"...
З.І. як завжди відповідальність ніхто не понесе ...шашлична країна неляканих ідійотів..
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20.06.2023 23:09 Відповісти
Тут все поетапно. Спочатку створюють проблему(зроблено), потім на ній нагріваються (теж зроблено) , потім отримують звіздюлів від федерального резервного банку США (теж мабудь вже зроблено, інакше Пишний не виступив би), і вертають все в норму, підраховуючи скільки зняли з лохів.
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20.06.2023 23:27 Відповісти
тут ше таке питання на часі -нах той "регулятор" потрібен якшо його ніякий банк та обмінка в Х не ставить ?
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20.06.2023 23:16 Відповісти
зрубали бабла з народу і в кущі...
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20.06.2023 23:16 Відповісти
Нацбанк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют
--------------------------------------------------------------------------------
Тогда пусть Нацбанк расскажет, сколько обменных пунктов Нацбанк лишил лицензий за отказ обменивать валюту или нарушения обмена, требуя проценты за совершение операции?
А раз никого не лишил, значит Нацбанк "в теме".
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20.06.2023 23:19 Відповісти
"в доле "
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21.06.2023 09:29 Відповісти
НБУ эту проблему и сотворил

Именно НБУ добавил описание незначительных повреждений

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_02012019_1

тем самым поделив банкноты на хорошие, с незначительными повреждениями, и очень изношенные, которые берут на инкассо, и разрешив это определять кассирам.

Вот доказательства по гос.банку Укрэксим, в котором существует на сайте и в кассе 2 тарифа

первый тариф, официально если не соответствует дополнению №1 - то 7%

https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-inshi-poslugy/kupivlya-znoshenyh-banknot-inozemnyh-derzhav.html

второй тариф, инкассо - 20%

https://www.eximb.com/assets/files/download/tariffs-fo-rko.pdf

Кассиры при любой потертости, принимают банкноты, выданные в другом банке под 7%

Если потертостей больше, то уже под 20%

Т.е. официально есть три варианта, за 100%, за 93%, за 80%.

И где такое предусмотренно в НБУ?

Где штрафы?

НБУ недавно еще морозился, что это не его дело, за это отвечают кассиры в банке.
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20.06.2023 23:56 Відповісти
Із власного досвіду. Розповсюдження цієї епідемії дуже схоже з розповсюдженням ковіду. Одним з першопроходців був Акорд банк. Коли в січні мені відмовили в обміні практично ідеальної і хрусткої "білої" купюри, отриманої з рахунку в Авалі, під приводом "крихітної плями грибка", я не повірив, що вони не жартують, а серйозно. Довго лаявся, спільно з заввідділенням читав Інструкцію Нацбанку, збирався скаржитись в Нацбанк - безрезультатно. Плюнув, пішов додому, приніс 10 найідеальніших купюр - вибирайте. Але вони не здалися, і сказали, то дурня, що апарат всі купюри читає з першого разу - вони всі !!! у вас браковані. Точно по кіногерою Янковського Князю з фільму "Сержант милиции": "Куча денег, а мы нищие". Ну а далі ідею стали наслідувати усі кому не лінь і хто побачив можливість легкої наживи.
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21.06.2023 00:06 Відповісти
Чергова афера зеслизнів

Плачте, плачте, дурні очи! Щоб повилізали!.. Бачилиж ви препогані, Що то купували!.."
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21.06.2023 07:41 Відповісти
Циган з хроном

Степан Руданський

Ходить циган, ярмаркує,

Лиш копійку має…

«А що тепер найдешевше?» -

Мужика питає.

«Та хрін тепер найдешевший! -

Мужик йому каже. -

За копійку цілу в'язку

Сідуха нав'яже!»

Побіг циган до сідухи,

Купив собі хрону.

Подивився на ярмарок

Та й пішов додому.

Іде собі дорогою,

Свіжий хрін смакує.

В носі свердлом завертіло,

А сліз не вгамує.

Втирав, втирав циган очі,

Далі й не втирає…

Сів під мостом, іскривився,

Їсть та примовляє:

«Плачте, плачте, дурні очі,

Щоб повилізали!..

Бачили ж ви, препогані,

Що ви купували!..»

13 апреля [1858].
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21.06.2023 07:42 Відповісти
Що значить не свідомо ?
За касою роботи без свідомості сидять ?
Це ви вкотре разом нагрівали українців
Пояснюю ситуацію.
Прийшов клієнт в банк. Купив долари до встановленому курсу. Через тиждень йому потрібно було поміняти скажімо 100-200 доларів на гривні. Звернувся в теж відділення до того ж касира, а йому кажуть - у вас купюра зашарпана, пошкоджена, тобто її вартість зменшується на 30 % від офіційного курсу.
І це не свідомо ?
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21.06.2023 09:27 Відповісти
не свідомо буба 4 рази не прийшов захищати рідний кривий ріг,
бо не був відбулавленим - захищати неньку сидячі в окопі чи на Банковій в погребі є деяка різниця.
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21.06.2023 09:35 Відповісти
він і тоді не вірив у війну
думав що це поганий Пепо фінансові потоки з ****** ділить
а українці і коцапи це ж кровні браття - як мазохист і садист
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21.06.2023 09:39 Відповісти
найгірше шо могло статитися з Україною - це буба-президент і це вже сталося....
можна відбитися від кацапні - буба з вами назавжди...
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21.06.2023 09:48 Відповісти
Лох не мамонт.

Я теж з таким стикнувся. "у вас тут пляма на купюрі" (звісно, там ніяких плям взагалі не було). І дивиться на мене - почне лох канючити чи не почне. Просто вийняв з кишені іншу купюру і спитав - на цій купюрі ТЕЖ неправильна пляма? Наволоч заткнулась і заспівала іншу пісню "немає гривень".

Бо в наволочі - план на лохів. Я в новій пошті в деякі часи - план на упаковку.
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21.06.2023 09:39 Відповісти
не трясіть купюрами, і разпальцовку теж не треба - не гарно це і по жлобятницькі...
номери на машині - 000025?
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21.06.2023 09:59 Відповісти
У вас якісь хибні уявлення про "разпальцовку"... Тобто якщо в мене, наприклад, в кишені 2 купюри по $50, то я вже "розпальцований"? В якій ж ви жебрацькій реальності живете, $100-200 для вас вже "розпальцовка"...
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21.06.2023 22:27 Відповісти
 
 