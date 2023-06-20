Нацбанк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот, - Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний виступив із роз’ясненням політики головного банку країни щодо нововведень у процесі обміну валюти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у він написав у фейсбуці.
Він зазначчив: "Обмін готівкової валюти в Україні – одна з топ-тем, що стрімко спалахнула протягом останніх тижнів.
Одразу надав доручення службам відпрацювати питання комплексно: з’ясувати справжні причини, коло учасників і головне напрацьовувати рішення, що вирішуватиме питання.
Національний банк дослідив питання. Ми провели низку зустрічей з представниками банків та небанківських фінансових установ, які здійснюють валютно-обмінні операції, щоб разом детально проаналізувати ситуацію та розробити план заходів.
Завтра проведемо чергову зустіч з учасниками ринку - обговоримо рішення, яке ухвалили сьогодні!
Що ми побачили – штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи несвідомо "підіграли" деякі небанківські фінансові установи та банки. І який призвів до хвилі невдолення громадян.
Для чіткого розуміння буду максимально лаконічним:
1. Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Жодних.
Нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено (!) встановлювати будь-які подібні обмеження.
Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 "білих" доларів на 90 "синіх" – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни.
2. Щоб унеможливити подібні недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, сьогодні Національний банк ухвалив зміни до своєї "нормативки" – скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.
Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник!
3. До представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ і та у разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства. За такими фактами ми встановлюємо посилений контроль та вживатимемо адекватні заходи впливу.
Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і суттєві штраф у розмірі до 400 000 гривень для банків, які незабаром будут збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.
4. Звертаюся до громадян: банкноти попередніх років випуску, які є законним платіжним засобом у іноземній державі, є ДІЙСНИМИ, отже, ви можете обмінювати їх на гривні в будь-який час.
Не втрачайте свої заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти "білої" на "синю". Фантомні перестороги, які ви можете почути чи прочитати, щодо таких банкнот ‒ безпідставні.
Національний банк тримає це питання на посиленому контролі і розглядатиме скарги громадян на банки чи небанківські фінансові установи за суб’єктивну відмову в обміні валюти, належним чином реагуючи на порушення і недобросовісність".
Будь ласка, зачекайте...
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Не дуже людям думалось про честь,
усе хотіли хліба і видовищ.
Колись була Мадонна Перехресть.
Тепер у нас Мадонна Бомбосховищ
Я не банкір, але саме так я бачу ситуацію, спілкуючись зі знайомими, що працюють в обмінниках...
А де обмінник бере початкову валюту та гривні? З повітря?
Тільки в ідіотів може сформуватись думка, що обмінник "продає тільки те, що йому зі складу валюти привезли, а все куплене відкладає та обов'язково везе на склад"...
Відомий випадок. коли він ще літав на футбольний матч державним коштом з групою таких самих дармоїдів.
З.І. Пишний в долі , але не в тємі ...
З.І. як завжди відповідальність ніхто не понесе ...шашлична країна неляканих ідійотів..
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Тогда пусть Нацбанк расскажет, сколько обменных пунктов Нацбанк лишил лицензий за отказ обменивать валюту или нарушения обмена, требуя проценты за совершение операции?
А раз никого не лишил, значит Нацбанк "в теме".
Именно НБУ добавил описание незначительных повреждений
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_02012019_1
тем самым поделив банкноты на хорошие, с незначительными повреждениями, и очень изношенные, которые берут на инкассо, и разрешив это определять кассирам.
Вот доказательства по гос.банку Укрэксим, в котором существует на сайте и в кассе 2 тарифа
первый тариф, официально если не соответствует дополнению №1 - то 7%
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-inshi-poslugy/kupivlya-znoshenyh-banknot-inozemnyh-derzhav.html
второй тариф, инкассо - 20%
https://www.eximb.com/assets/files/download/tariffs-fo-rko.pdf
Кассиры при любой потертости, принимают банкноты, выданные в другом банке под 7%
Если потертостей больше, то уже под 20%
Т.е. официально есть три варианта, за 100%, за 93%, за 80%.
И где такое предусмотренно в НБУ?
Где штрафы?
НБУ недавно еще морозился, что это не его дело, за это отвечают кассиры в банке.
Плачте, плачте, дурні очи! Щоб повилізали!.. Бачилиж ви препогані, Що то купували!.."
Степан Руданський
Ходить циган, ярмаркує,
Лиш копійку має…
«А що тепер найдешевше?» -
Мужика питає.
«Та хрін тепер найдешевший! -
Мужик йому каже. -
За копійку цілу в'язку
Сідуха нав'яже!»
Побіг циган до сідухи,
Купив собі хрону.
Подивився на ярмарок
Та й пішов додому.
Іде собі дорогою,
Свіжий хрін смакує.
В носі свердлом завертіло,
А сліз не вгамує.
Втирав, втирав циган очі,
Далі й не втирає…
Сів під мостом, іскривився,
Їсть та примовляє:
«Плачте, плачте, дурні очі,
Щоб повилізали!..
Бачили ж ви, препогані,
Що ви купували!..»
13 апреля [1858].
За касою роботи без свідомості сидять ?
Це ви вкотре разом нагрівали українців
Пояснюю ситуацію.
Прийшов клієнт в банк. Купив долари до встановленому курсу. Через тиждень йому потрібно було поміняти скажімо 100-200 доларів на гривні. Звернувся в теж відділення до того ж касира, а йому кажуть - у вас купюра зашарпана, пошкоджена, тобто її вартість зменшується на 30 % від офіційного курсу.
І це не свідомо ?
бо не був відбулавленим - захищати неньку сидячі в окопі чи на Банковій в погребі є деяка різниця.
думав що це поганий Пепо фінансові потоки з ****** ділить
а українці і коцапи це ж кровні браття - як мазохист і садист
можна відбитися від кацапні - буба з вами назавжди...
Я теж з таким стикнувся. "у вас тут пляма на купюрі" (звісно, там ніяких плям взагалі не було). І дивиться на мене - почне лох канючити чи не почне. Просто вийняв з кишені іншу купюру і спитав - на цій купюрі ТЕЖ неправильна пляма? Наволоч заткнулась і заспівала іншу пісню "немає гривень".
Бо в наволочі - план на лохів. Я в новій пошті в деякі часи - план на упаковку.
номери на машині - 000025?