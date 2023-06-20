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Кулеба та Блінкен обговорили контрнаступ України і майбутній Вільнюський саміт НАТО

кулеба,блінкен

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Лондоні провів зустріч з главою Державного департаменту США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер міністра.

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку. Ми обговорили наступні кроки зі зміцнення контрнаступального потенціалу України, підготовку підсумків Вільнюського саміту щодо перспектив членства України в НАТО та посилення глобальної підтримки Формули миру", - повідомив Кулеба.

Також читайте: Кулеба - Столтенбергу: У Вільнюсі важливо зробити крок до членства України в НАТО, усунувши ПДЧ

Автор: 

США (23105) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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20.06.2023 22:49 Відповісти
this is inevitable!
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20.06.2023 23:04 Відповісти
Дімон питав у Ентоні, чи може Вова приїхати на саміт після всіх зашкварів?
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20.06.2023 22:51 Відповісти
Якщо змінить памперс.
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20.06.2023 23:13 Відповісти
На саміт НАТО у листопаді 2019 року Зеленський не поїхав.
А ще Зеленський звільнив НГШ Муженко поки той летів на той саміт...
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20.06.2023 22:58 Відповісти
Муженко і на сьогодні в Штабі. А де буде зе то ще велике питання
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20.06.2023 23:07 Відповісти
тихо! про Муженка зараз не можно згадувати, бо у вови знову може бути напад помсти.
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20.06.2023 23:20 Відповісти
Американцы не разрешат обходить россиян через Белгородскую область им в тыл. Только в лобовую на минные поля.
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21.06.2023 07:00 Відповісти
 
 