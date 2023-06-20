Кулеба та Блінкен обговорили контрнаступ України і майбутній Вільнюський саміт НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Лондоні провів зустріч з главою Державного департаменту США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер міністра.

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку. Ми обговорили наступні кроки зі зміцнення контрнаступального потенціалу України, підготовку підсумків Вільнюського саміту щодо перспектив членства України в НАТО та посилення глобальної підтримки Формули миру", - повідомив Кулеба.

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