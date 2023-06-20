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Компанія Linkos group за півтора року переказала на ЗСУ 60 млн грн
Бізнесмен Святослав Крижевич з компанії Linkos group оприлюднив інформацію про те, скільки грошей було витрачено за півтора року на допомогу ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Крижевич зазначив: "Вирішив візуалізувати що зробили з Олеся Лінник за 1,5 роки. Не зупиняємось, працюємо на нашу перемогу далі!"
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Urs
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Дід Василь
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Grigor Sten
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