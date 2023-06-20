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Компанія Linkos group за півтора року переказала на ЗСУ 60 млн грн

Бізнесмен Святослав Крижевич з компанії Linkos group оприлюднив інформацію про те, скільки грошей було витрачено за півтора року на допомогу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Крижевич зазначив: "Вирішив візуалізувати що зробили з Олеся Лінник за 1,5 роки. Не зупиняємось, працюємо на нашу перемогу далі!"

Компанія Linkos group за півтора року переказала на ЗСУ 60 млн грн 01

Автор: 

допомога (8382) IT-індустрія (365)


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А це бабло дійшло до ЗСУ, чи як завжди розікрали?
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20.06.2023 23:19 Відповісти
Донати на оборону України від приватних компаній та банківського сектору за рік великої війни. Айті-компаній більше, ніж я очікував
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20.06.2023 23:23 Відповісти
А де квартал? З цього списку любого керівника компании, корпорації можна вибирати у президенти України. А ви вибрали блазня зрадника, який просто не міг потрапити у цей список за своєю сутністю.
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21.06.2023 07:07 Відповісти
Маштаб вражає, добре хоч знову не якась букмекерна контора.
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20.06.2023 23:26 Відповісти
Та хоча і букмекерська контора, чим вона гірше за інших?
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21.06.2023 07:10 Відповісти
Вони в основному з параши, расєйської прописки, викачують грощі з українців.
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27.06.2023 19:44 Відповісти
 
 