Компанія Linkos group за півтора року переказала на ЗСУ 60 млн грн

Бізнесмен Святослав Крижевич з компанії Linkos group оприлюднив інформацію про те, скільки грошей було витрачено за півтора року на допомогу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Крижевич зазначив: "Вирішив візуалізувати що зробили з Олеся Лінник за 1,5 роки. Не зупиняємось, працюємо на нашу перемогу далі!"