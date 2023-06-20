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Аудит Пентагону переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд

сша,зброя

Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку США виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.

Про це на брифінгу повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Сінгх, помилка в розрахунках виникла тому, що служби Пентагону використовували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні".

"Ми підтвердили, що для 2023 фінансового року (закінчується 30 вересня. – Ред.) остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го – 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів", – додала вона.

Представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів американської армії, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.

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Також Сінгх сказала, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання, "щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку".

Переоцінка військової допомоги Україні може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.

Автор: 

зброя (7479) Пентагон (1432) США (23105)


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Топ коментарі
+51
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21.06.2023 00:39
+43
И именно поэтому американцы сами себя перепроверили и нашли для нас "лишних" 6.2 миллиарда?
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21.06.2023 00:10
+32
Уяви собі що якби не зелені , то може б та допомога взагалі не знадобилася . Правда тоді б не було підстави для закупівлі барабанів у бомбосховища ((
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21.06.2023 00:53
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Збройний секонд хенд давали по ціні нової зброї? Я починаю думати, що військові бариги в США знайшли в Україні братів серед зелених чиновників.
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21.06.2023 00:03 Відповісти
И именно поэтому американцы сами себя перепроверили и нашли для нас "лишних" 6.2 миллиарда?
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21.06.2023 00:10 Відповісти
Добре, що є нормальні перевіряючі в них. Ось чим відрізняється цивілізована країна від нашої, чого не вистачає нашим чиновникам.
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21.06.2023 00:13 Відповісти
Зовсім недавно було 3 млрд. Тепер вже стало 6,2.

А один бідонобілко під американським прапором сікався до мене і вищав, що все знайшли.

Ну, і ? Де гроші і поставки ? І коли ці притирки розродяться ?

Але заокеанські "діячі", які дуже ******* всіх повчати, самі не здатні виконувати свою роботу.

Хоча чому дивуватися: сопляк має доступ до топ-секретів і викладає їх в загальний доступ.
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21.06.2023 00:20 Відповісти
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21.06.2023 00:39 Відповісти
Ви свій примітивізм вже продемонстрували, коли намагалися "дискутувати" зі мною про ленд-ліз. А коли вам було наведено оригінальні матеріали з усіма посиланнями на оф. джерела, тихенько злилися, хоча до цього тулили свої дебільні смайлики з "ви би пачіталі хатя би".

Тому те, що тепер тулите такі ж примітивні складені картинки, розраховані на сектантів і пропаганду, мене не дивує.

Скажіть кураторам, що мови української не знають і ******** вам безграмотні писульки. Але від кого там вимагати грамотності ...

тсчатєльнєє, таварісчь прапарсчік. Не паліться так.
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21.06.2023 04:22 Відповісти
Ти баобаб, для тебе навіть картинки складно
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21.06.2023 08:42 Відповісти
Вот именно, свою дремучую тупость вы уже наглядно показали.
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21.06.2023 11:30 Відповісти
"примітивні складені картинки, розраховані на сектантів" - тобто те що зєльона шобла розікрала гуманітарку і гроші міноборони для тебе питання віри? порізані зарплати військовим - це теж для тебе теологія? може просто сіді на бутилкє мовчки, голандсько-маланське чмо
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21.06.2023 11:56 Відповісти
вофка, що тобі заважало 2ю5 роки виробляти нашу, українську зброю, розбудовувати ЗСУ - "оманські договорняки", "велике крадівництво" ???







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21.06.2023 07:42 Відповісти
Цікаво, серед тих хто зараз атакує ті збудовані кацапами захисні лінії і членів їх родин є такі, які вважають що все правильно Зеленський робив, що розміновував і будував дороги?
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21.06.2023 11:07 Відповісти
Ага, бідні репси, тепер не зможуть найближчий час руки викручувати забором з Мексикою
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21.06.2023 08:58 Відповісти
Именно так. Хотя это деньги американского бюджета выделялись на помощь нам вооружением из американского бюджета и весь вопрос был только в том как их подсчитывать.
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21.06.2023 00:46 Відповісти
Ви, невірно написали зверху ("лишних" 6.2 миллиарда?)... У статті стверджується, що ця сума не вірно порахована та підлягає перерахунку (у сторону зменшення).
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21.06.2023 09:22 Відповісти
не все так просто з системою в США. І в них теж є корупція. І чи маленька. Просто система вибудована так що красти доволі важко. Але можливо. Інакше не було органів що перевіряють. А взагалі для мене США це країна з найкращою системою. Дві судді, два прокурора. Один обраний штатом на голосуванні. Другий призначений від Вашингтона. Ось і дрюкають один одного.
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21.06.2023 09:18 Відповісти
Не думайте так. Якщо методика розрахунків була використана з метою набивання кишень військовими баригами, то їм це не минеться. На відміну від зелених бариг
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21.06.2023 00:16 Відповісти
їм це минеться, также як і зеленим баригам
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21.06.2023 22:00 Відповісти
Людочка, а яка тобі різниця? Це американські гроші і яку хочуть ціну таку й пишуть. Ти зверни увагу, як ваші бариги з цих американьких грошей купують яйця по 17гривень за штуку. От за це журись.
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21.06.2023 00:29 Відповісти
Навідь не починайте думати, це не ваше.
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21.06.2023 02:59 Відповісти
Зброю на складах США ти називаєш "секонд-хендом"? Тобі зєлємарафон остаточно мізки вижрав? Знайди серед своїх подруг бухгалтера і перепитай що таке "залишкова вартість". Хоча можливо і тоді нічого не зрозумієш
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21.06.2023 11:53 Відповісти
Та валіть все на зелених, які проблеми?!
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21.06.2023 00:11 Відповісти
Уяви собі що якби не зелені , то може б та допомога взагалі не знадобилася . Правда тоді б не було підстави для закупівлі барабанів у бомбосховища ((
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21.06.2023 00:53 Відповісти
за то можна стрес зняти. під канонади вибухів. Це сарказм... А закупівля барабанів то пі...ць. І саме погане що народ мовчить...
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21.06.2023 09:14 Відповісти
Как давали примерно по 1млрд в месяц, то так и получается

В конце финансового 2022 года (1 октября 2022) - был случай, подпись 30 сентября 2022 в пятницу не успели поставить, и 2-3 млрд вернулось в бюджет, вместо поставки техники на эту сумму.

Зато про лендлиз рассказали всем ЛОМам, что он не нужен Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg&list=PLovGL1xt9-w3DnSPnvyyBbNe4i2ucBOoX&index=1

Както странно, обе партии за лендлиз, а администрация - против.

А теперь ЛОМы не имея новой "методички", удивляются, что для наступления както мало всего, что дано на "шару"

https://www.youtube.com/watch?v=iakSJ8tAsnY&t=584s
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21.06.2023 00:12 Відповісти
Вообще-то завхоз Ермак и глава МЗС Кулеба заявили что Украина сама попросила пока не применять ленд-лиз.
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21.06.2023 00:42 Відповісти
Еще бы найти эти высказывания.

Риторика, все время менялась

вначале придумали, что надо ждать 1 октября 2022

ближе к концу года, уже начали говорить, что лендлиз не нужен

сейчас - про это молчат, или говорят, что воспользуются если денег не будут выделять - хотя осталось 3 месяца, пока действует закон

Явные минусы траншей:

в них включена, не только помощь Украине - хотя подается как помощь Украине

50% - идет на производство, с поставкой через 1-2-3 года

иногда забывают подписать, и деньги (3-4 млрд за 2022 год) возвращаются в бюджет

в итоге все медленно и не достаточно, чтобы получить результат

плюс не понятные скандалы, что некоторые оплаченные поставки не выполняются, или то что дают на "шару", как любит Арестович, не пригодно к использованию
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21.06.2023 01:25 Відповісти
Пишеться сектантам: українським чинушам ще багато вчитися в "демократичних світочів".

І це вкотре доводить, що ті, хто проти ленд-лізу, обзиває тих, хто піднімає це питання, хто свідомо розпускає брехні про його умови - ВОРОГ України, на руках якого кров загиблих Воїнів та цивільних українців. І тих, хто ще загине, оскільки поплічник х**ла з білого дому і вся лівацька мерзота в Україні саботують ленд-ліз, свідомо працюючи на збільшення тривалості війни, кількості жертв та рунувань.

За ленд-лізом передбачне ПРИСКОРЕНЕ ПОСТАЧАННЯ того, що вже є, зокрема.

А вся ця, типу, "безплатна" волокита - додаткові смерті і відстрочка перемогои.

І куди ті грошики діваються - то ще питання.

Але крик про корупцію в Україні. Особливо постаралася істота, проти якої конгрес веде розслідування щодо корупційних схем і де випливають ддокументи і докази про отримання мільйонів від різних іноземних персонажів та компаній (включно з москалями) на рахунок big guy, його синоні та решти сімейки.
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21.06.2023 00:14 Відповісти
То ви про старого Джо?
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21.06.2023 00:18 Відповісти
А про кого ж ще ?
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21.06.2023 00:21 Відповісти
Наверное все подстроено

украинец злочевский, устроил сына в буризму (ну не нашлось лучшего кандидата, а другие зная что в Украине корупция - согласились), как змей искуситель предложил каждому по 5млн...

Мало какой человек устоит перед искушением...

и как оказывается все эти предложения были записаны, и теперь информатор передал их в ФБР

если злочевский в россии прячется, то фсб может иметь больше компромата

может это все выдумки, но вот в конгрессе и в ФБР не отрицают

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=6s

конгресс время 8:49

ФБР время 12:30
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21.06.2023 00:26 Відповісти
А хіба ці корупційні морди тільки від бурисми мільйончики отримували ?

Там цікава інфа і про Китай. Одна з фірмочок внесена в список тих, хто представаляє загрозу для штатів.

Але "геніальний" синоньо (скрізь встигало, таке надзвичайно "талановите", видно, якби не папанька) бабки отримував.

І навіть з румунами big guy вляпалося.

Кілька рахунків (бо суми розбивалися) вже знайшли.
Здається, за бурисму говорили, що там настільки все намагалися заплутати, що знайти транзакції буде дуже важко. Але воно розтуляє свою гидку морду і квакає про чиюсь корупцію.

Чого вартувало комісії конгресу отримати хоч якийсь док, думаю, знаєте.

Там є інші форми: записана інфа / сигнали, але потрібні докази.

Про москалів теж не секрет.
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21.06.2023 00:34 Відповісти
Боте, а що тебе так хвилюють внутрішні справи іншої країни. Давай з таким же завзяттям покалякай "про наші скорботні справи" я задоволенням прочитаю.
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21.06.2023 08:02 Відповісти
"воно розтуляє свою гидку морду і квакає про чиюсь корупцію" - та вас зєльоних тварєй треба давити як тарганів! це в Байдена тобі "гидка морда"? Тобі маланьскі ***** гундосіка, єрмака, арахамії і бєні більш до вподоби, чмо зєльоноє?
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21.06.2023 12:00 Відповісти
а яка тобі різниця? Це американські гроші і яку хочуть ціну таку й пишуть. Ти зверни увагу, як ваші бариги з цих американьких грошей купують яйця по 17гривень за штуку. От за це журись.
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21.06.2023 00:32 Відповісти
От "справжній демократ" і виборець козачка і показав своє реальне обличчя.

Брехні залиш таким ідіотам, як саме.

Ага, саме з цих грошей купували ті злощасні яйця.
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21.06.2023 00:36 Відповісти
Ні, не з тих, а з тих що українські платники податків сплатили.
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21.06.2023 02:39 Відповісти
Господи, та руде опудало, дружину поховало на полі для гольфу, щоб податки не платити)))
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21.06.2023 09:05 Відповісти
Я перепрошую, ви зумисно вирішили мені продемонструвати, що у вас повністю відсутнє критичне мислення чи просто ще не прокинулися ?

До Трампа звинувачення у порушенні закону щодо поховання колишньої дружини є ?
Якщо вам це не дає спати, напишіть йому у твітер.

Розслідування конгресу щодо того, хто зараз обіймає найвищу посаду в "гегемоні демократії", стосується корупційних схем (зокрема, під час його каденції віце-президента), оскільки персонаж та його сімейка отримували гроші від foreign nationals, що заборонено.

До того ж, йому дорікають тим, що він все брехав (зокрема, під час президентської кампанії) і на прямі запитання відповідав, що він нічого не знав про оборудки синоні.

Загалом йдеться можливу загрозу нац безпеці штатів, оскільки персонаж після отриманих мільйончиків міг діяти не в інтересах країни та залишатися об'єктивним.

Це - офіційне джерело

https://oversight.house.gov/landing/biden-family-investigation/

Chairman James Comer and Oversight Committee Republicans are investigating the Biden family's domestic and international business dealings to determine whether these activities compromise U.S. national security and President Biden's ability to lead with impartiality. Members of the Biden family have a pattern of peddling access to the highest levels of government to enrich themselves, often to the detriment of U.S. interests. We are committed to following the Biden family and associates' money trail-consisting of many complex, international transactions worth millions of dollars-and providing answers to the American people. The American people deserve to know whether the President's connections to his family's business deals occurred at the expense of American interests and whether they represent a national security threat.

Evidence obtained by Committee Republicans reveals Joe Biden lied to the American people about his involvement in his family's business schemes. The Biden family business model is built on Joe Biden's political career and connections with Joe Biden as the 'chairman of the board.' Biden family members sold access for profit around the world to the detriment of American interests. If President Biden is compromised by deals with foreign adversaries and they are impacting his decision making, this is a threat to national security. The American people deserve transparency and accountability about the Biden family's influence peddling. With the new Republican majority, Oversight Committee Republicans will continue pressing for answers to inform legislative solutions to prevent this abuse of power.
-CHAIRMAN JAMES COMER
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21.06.2023 09:27 Відповісти
При Байдені нам то хоч зброю дають. А Трамп війну би за добу порішав. Нарізав би шматки України на радість ***** і все.
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21.06.2023 09:35 Відповісти
Ваші маніпуляції не вразили мене. Від слова зовсім.
Моральний рівень вашого кумира, я частковоописав вище.
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21.06.2023 09:52 Відповісти
А меня тревожит поразительная "осведомленность" чела из тюльпании о делах вашингтонских и наводит на мысли - А не бот ли это запоребриковый?
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21.06.2023 11:26 Відповісти
Калічко, не сміши: в тебе "мислєй" бути не може. Гуляй.
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21.06.2023 16:42 Відповісти
В отличии от тебя, ватный отсос, работающий по козлячим заготовкам, я думаю самостоятельно.

А то шо ты кацапорылый видно из твоего ника - в параше любой кусок говна - или великий, или абсолютный.

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21.06.2023 17:21 Відповісти
Не треба ще раз показувати, що ти - ідіот. Воно й так пречудово видно.
Get lost.
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21.06.2023 17:29 Відповісти
Отсос, ты еще здесь? Никак не сдрыснешь?
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21.06.2023 20:12 Відповісти
то адептрумпа, з баном нині, строчить з-під VPN
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21.06.2023 17:20 Відповісти
Ви тисячу раз праві! Під час лендлізу Другої світової війни США надали Радянському Союзу, крім всього іншого. 4900 найновітніших на той час літаків "Аерокобра", завдяки яким СРСР виграв битву спочатку за Кавказ, а потім і всю війну. Бо тоді в США був розумний президент Франклін Рузвельт. Тепер же Леонід Ілліч Байден не спроможний вчасно надати Україні бодай декілька штук старої рухляді- літаків F-16. Про розумові здібності Леоніда Ілліча Байдена, який із-за стариківського маразму перебуває в країні розових поні, я краще промовчу. А страдають від цього неадеквата українські солдати, яких Верховний ГОВНОкомандуючий Боневтік зі своїми безхребетними генералами гонить на убій: в наступ без підтримки авіації.
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21.06.2023 10:02 Відповісти
ЯЗ тоді не було - єдине пояснення. Ніхто не знає, як Пуйло і Ко себе поведе.
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21.06.2023 12:18 Відповісти
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21.06.2023 00:18 Відповісти
и как эту страну приняли в нато?
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21.06.2023 00:33 Відповісти
Новину читайте. Хто там що «вкрав»?
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21.06.2023 09:12 Відповісти
сша вкрало само у себя 6,2 млрд. Это вам не яйца по 17 грн тырить. Наши слабаки
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21.06.2023 21:58 Відповісти
«США вкрало само у себя» - мушу запитати, чому ви досі не в уряді Шмигаля?! Ваша кваліфікація вже на відповідному рівні
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21.06.2023 22:09 Відповісти
не вижу разницы с историей с яйцами, кроме другого масштаба
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21.06.2023 22:27 Відповісти
Я рахую, що ви підходите в Кабмін мінімум на будь яку посаду. Вас з радістю візьмуть. Не треба гаяти час - ідсилайте резюме!
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21.06.2023 22:48 Відповісти
Просто уряд США замість просити в Сенату додаткового фінансування для України, взявся переоцінювати поставлене, задля вивільнення фінансів. Так допереоцінюють до того, що Абрамси запишуть по 100 баксів за шт. Одним словом їх внутрішня фінансова кухня.
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21.06.2023 00:43 Відповісти
так и у нас яйца переоценили)) были 17, стали 8)) и делов))
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21.06.2023 22:03 Відповісти
Ну если смотреть на войну как на бизнес то снаряды обеспечивают рабочие места солдат
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21.06.2023 02:36 Відповісти
А когда пересчитает резников с ермаком,нужно будет делить на 17
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21.06.2023 00:48 Відповісти
почитав коменти про те, як у США "*******" гроші на озброєнні. Гроші то знайшлись, але осад залишився (с) Але... війна не у них - війна у нас. І чомусь нормально зараз витрачати на відновлення стадіону в райцентрі (13 тис. населення) сімдесят два мільйони гривень. Кажете мавіків не вистачає, матриксів, пікапів... громадяни донатять мало... Ніт, райентрів в країні багато, а в них довбойобів ще більше.
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21.06.2023 04:03 Відповісти
Неможливо переоцінити допомогу США Україні!
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21.06.2023 07:16 Відповісти
Типичный Пентагон. Подумаешь ошиблись на пару миллиардов, или на пару десятков миллиардов, бывает. Недавно потерялись 1 миллион запчастей к F-35.
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21.06.2023 08:25 Відповісти
ну так ... військ. бюджет 850 млрд, запросто щось губиться
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21.06.2023 12:20 Відповісти
Що з них дивуватись! Американці витратили ОДИН ТРИЛЬЙОН ДОЛАРІВ на Афганістан, і всі коту під хвіст. Держава 404. Але найсмішніше те , що директора ЦРУ Бернса дотепер не відправили у відставку.
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21.06.2023 17:12 Відповісти
американці теж їсти хочуть, а серед них, як серед будь яких інших людей, є нечисті на руку.
але на відміну від України там є дійсно незалежні контролюючі та слідчі органи.
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21.06.2023 09:05 Відповісти
Так а що вони вкрали, тахніку? Гроші?
Можепрочитаєте новину і потім прокоментуєте?
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21.06.2023 09:11 Відповісти
Значить, мені не здалося.

Ви реально не розумієте, що так, вони вкрали ці гроші в України, зокрема, в ЗСУ.

Ця сума мала бути використана 20.06.2023, а то й раніше.

Тепер ці курки без голови ще півроку думатимуть, як їх освоїти ...

А нам кожен день дорогий ...

Так що це - черговий доказ саботування з боку адміністрації козачка, який шамкотить про "підтримку" України + непрофесійності істот, які там працюють і отримують зарплатню.
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21.06.2023 09:33 Відповісти
Демократи вас «наїбали» і тепер мають + млдр. для допомоги Україні без необхідності «розмінів» з репсами. Тепер ридайте)))
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21.06.2023 09:47 Відповісти
"А нам кожен день дорогий" - не встигаєш гашишем обдовбатися в Амстердамі?
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21.06.2023 12:07 Відповісти
Вот что наши яйца с мериканцами делают, но ничё мы и НАТЕ хвоста накрутим, когда на неё залезем!
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21.06.2023 09:58 Відповісти
Что ж это получается ***** опять расстроится
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21.06.2023 10:24 Відповісти
Насправді. Залежить від точки зору і підходів. Списання старого потребує заміни на нове, яке коштує по ринкових цінах. Якщо є вимога, що на складах повинно бути стільки-то амуніції і БК.
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21.06.2023 12:22 Відповісти
Воруют, бьля...
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21.06.2023 13:10 Відповісти
там до октября слезы оставались, так что хорошо, что выделят, тем не менее с началом предвыборной гонки США о нас забудут, надо до этого хоть что-то у лапотников отбить
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21.06.2023 13:14 Відповісти
про те, що пентагон сам малює ціну (яку захоче) для обладнання, яке він постачає в Україну я писав тут в коментах ДУУУУЖЕ давно!

і після цього вони сміють називаюти українське мін. оборони корумпованим!!!!
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21.06.2023 13:55 Відповісти
вопрос что тут 70% хомячков искренне верит, что нас не берут в нато из-за коррупции))
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21.06.2023 22:06 Відповісти
Вже більше року Байден і його адміністрація саботує Закон про Ленд Ліз, який прийняв наш Американський Конгрес ще 27 квітня 2022 року.
Україна отримує лише 10% зброї, яка їй необхідна, і це менше 1% тої зброї, яку Америка може дати легко, без втрати особистої обороноздатності...
Білий Дім постійно веде перемовини з Кремлем за спиною України.
Але українські ЗМІ не припиняють вилизувати Байдена.
Як ви хочете перемогти???
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22.06.2023 23:16 Відповісти
 
 