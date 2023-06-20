Аудит Пентагону переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд
Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку США виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.
Про це на брифінгу повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Сінгх, помилка в розрахунках виникла тому, що служби Пентагону використовували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні".
"Ми підтвердили, що для 2023 фінансового року (закінчується 30 вересня. – Ред.) остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го – 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів", – додала вона.
Представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів американської армії, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.
Також Сінгх сказала, що після виявлених помилок Пентагон отримав нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання, "щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку".
Переоцінка військової допомоги Україні може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.
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А один бідонобілко під американським прапором сікався до мене і вищав, що все знайшли.
Ну, і ? Де гроші і поставки ? І коли ці притирки розродяться ?
Але заокеанські "діячі", які дуже ******* всіх повчати, самі не здатні виконувати свою роботу.
Хоча чому дивуватися: сопляк має доступ до топ-секретів і викладає їх в загальний доступ.
Тому те, що тепер тулите такі ж примітивні складені картинки, розраховані на сектантів і пропаганду, мене не дивує.
Скажіть кураторам, що мови української не знають і ******** вам безграмотні писульки. Але від кого там вимагати грамотності ...
тсчатєльнєє, таварісчь прапарсчік. Не паліться так.
В конце финансового 2022 года (1 октября 2022) - был случай, подпись 30 сентября 2022 в пятницу не успели поставить, и 2-3 млрд вернулось в бюджет, вместо поставки техники на эту сумму.
Зато про лендлиз рассказали всем ЛОМам, что он не нужен Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg&list=PLovGL1xt9-w3DnSPnvyyBbNe4i2ucBOoX&index=1
Както странно, обе партии за лендлиз, а администрация - против.
А теперь ЛОМы не имея новой "методички", удивляются, что для наступления както мало всего, что дано на "шару"
https://www.youtube.com/watch?v=iakSJ8tAsnY&t=584s
Риторика, все время менялась
вначале придумали, что надо ждать 1 октября 2022
ближе к концу года, уже начали говорить, что лендлиз не нужен
сейчас - про это молчат, или говорят, что воспользуются если денег не будут выделять - хотя осталось 3 месяца, пока действует закон
Явные минусы траншей:
в них включена, не только помощь Украине - хотя подается как помощь Украине
50% - идет на производство, с поставкой через 1-2-3 года
иногда забывают подписать, и деньги (3-4 млрд за 2022 год) возвращаются в бюджет
в итоге все медленно и не достаточно, чтобы получить результат
плюс не понятные скандалы, что некоторые оплаченные поставки не выполняются, или то что дают на "шару", как любит Арестович, не пригодно к использованию
І це вкотре доводить, що ті, хто проти ленд-лізу, обзиває тих, хто піднімає це питання, хто свідомо розпускає брехні про його умови - ВОРОГ України, на руках якого кров загиблих Воїнів та цивільних українців. І тих, хто ще загине, оскільки поплічник х**ла з білого дому і вся лівацька мерзота в Україні саботують ленд-ліз, свідомо працюючи на збільшення тривалості війни, кількості жертв та рунувань.
За ленд-лізом передбачне ПРИСКОРЕНЕ ПОСТАЧАННЯ того, що вже є, зокрема.
А вся ця, типу, "безплатна" волокита - додаткові смерті і відстрочка перемогои.
І куди ті грошики діваються - то ще питання.
Але крик про корупцію в Україні. Особливо постаралася істота, проти якої конгрес веде розслідування щодо корупційних схем і де випливають ддокументи і докази про отримання мільйонів від різних іноземних персонажів та компаній (включно з москалями) на рахунок big guy, його синоні та решти сімейки.
украинец злочевский, устроил сына в буризму (ну не нашлось лучшего кандидата, а другие зная что в Украине корупция - согласились), как змей искуситель предложил каждому по 5млн...
Мало какой человек устоит перед искушением...
и как оказывается все эти предложения были записаны, и теперь информатор передал их в ФБР
если злочевский в россии прячется, то фсб может иметь больше компромата
может это все выдумки, но вот в конгрессе и в ФБР не отрицают
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=6s
конгресс время 8:49
ФБР время 12:30
Там цікава інфа і про Китай. Одна з фірмочок внесена в список тих, хто представаляє загрозу для штатів.
Але "геніальний" синоньо (скрізь встигало, таке надзвичайно "талановите", видно, якби не папанька) бабки отримував.
І навіть з румунами big guy вляпалося.
Кілька рахунків (бо суми розбивалися) вже знайшли.
Здається, за бурисму говорили, що там настільки все намагалися заплутати, що знайти транзакції буде дуже важко. Але воно розтуляє свою гидку морду і квакає про чиюсь корупцію.
Чого вартувало комісії конгресу отримати хоч якийсь док, думаю, знаєте.
Там є інші форми: записана інфа / сигнали, але потрібні докази.
Про москалів теж не секрет.
Брехні залиш таким ідіотам, як саме.
Ага, саме з цих грошей купували ті злощасні яйця.
До Трампа звинувачення у порушенні закону щодо поховання колишньої дружини є ?
Якщо вам це не дає спати, напишіть йому у твітер.
Розслідування конгресу щодо того, хто зараз обіймає найвищу посаду в "гегемоні демократії", стосується корупційних схем (зокрема, під час його каденції віце-президента), оскільки персонаж та його сімейка отримували гроші від foreign nationals, що заборонено.
До того ж, йому дорікають тим, що він все брехав (зокрема, під час президентської кампанії) і на прямі запитання відповідав, що він нічого не знав про оборудки синоні.
Загалом йдеться можливу загрозу нац безпеці штатів, оскільки персонаж після отриманих мільйончиків міг діяти не в інтересах країни та залишатися об'єктивним.
Це - офіційне джерело
https://oversight.house.gov/landing/biden-family-investigation/
Chairman James Comer and Oversight Committee Republicans are investigating the Biden family's domestic and international business dealings to determine whether these activities compromise U.S. national security and President Biden's ability to lead with impartiality. Members of the Biden family have a pattern of peddling access to the highest levels of government to enrich themselves, often to the detriment of U.S. interests. We are committed to following the Biden family and associates' money trail-consisting of many complex, international transactions worth millions of dollars-and providing answers to the American people. The American people deserve to know whether the President's connections to his family's business deals occurred at the expense of American interests and whether they represent a national security threat.
Evidence obtained by Committee Republicans reveals Joe Biden lied to the American people about his involvement in his family's business schemes. The Biden family business model is built on Joe Biden's political career and connections with Joe Biden as the 'chairman of the board.' Biden family members sold access for profit around the world to the detriment of American interests. If President Biden is compromised by deals with foreign adversaries and they are impacting his decision making, this is a threat to national security. The American people deserve transparency and accountability about the Biden family's influence peddling. With the new Republican majority, Oversight Committee Republicans will continue pressing for answers to inform legislative solutions to prevent this abuse of power.
-CHAIRMAN JAMES COMER
Моральний рівень вашого кумира, я частковоописав вище.
А то шо ты кацапорылый видно из твоего ника - в параше любой кусок говна - или великий, или абсолютный.
Get lost.
але на відміну від України там є дійсно незалежні контролюючі та слідчі органи.
Можепрочитаєте новину і потім прокоментуєте?
Ви реально не розумієте, що так, вони вкрали ці гроші в України, зокрема, в ЗСУ.
Ця сума мала бути використана 20.06.2023, а то й раніше.
Тепер ці курки без голови ще півроку думатимуть, як їх освоїти ...
А нам кожен день дорогий ...
Так що це - черговий доказ саботування з боку адміністрації козачка, який шамкотить про "підтримку" України + непрофесійності істот, які там працюють і отримують зарплатню.
і після цього вони сміють називаюти українське мін. оборони корумпованим!!!!
Україна отримує лише 10% зброї, яка їй необхідна, і це менше 1% тої зброї, яку Америка може дати легко, без втрати особистої обороноздатності...
Білий Дім постійно веде перемовини з Кремлем за спиною України.
Але українські ЗМІ не припиняють вилизувати Байдена.
Як ви хочете перемогти???