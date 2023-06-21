ЗСУ обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість, - Зеленський про обстріл рятувальників у Херсоні
Українські військові обов’язково дадуть відповідь російським терористам за удар по рятувальниках у Херсоні, які займалися ліквідацією наслідків теракту РФ на Каховській ГЕС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив Володимир Зеленський.
"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним та близьким! Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", - сказав глава держави.
За словами Президента, кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі.
"Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде. Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі", - запевнив Зеленський.
Він подякував кожному воїну, який зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях, а також всім, хто тренує українських воїнів і хто допомагає Україні зброєю.
"Кожну одиницю зброї, кожен снаряд Україна використовує максимально ефективно, і завжди – для захисту життя", - наголосив Президент.
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ах да дерева - мільярд дерев в Запоріжскій області! - необхідне!
зелені не всю гуманітарку спіонеріли в Запоріжжі.
порішали посадити дерева, і там вже відірватися - саме на часі...
а міг би бути першим українським президентом який би створив секретну спецслужбу, яка знаходила російську мразоту і знищувала б фізично де б не знайшла її.
якісь наші президенти сцикуни, їй бо.
https://bastion.tv/viina_t204
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. https://bastion.tv/mi-zhivemo-v-strashnij-chas-iudi-yakij-ne-pokayetsya_n54501
відосіки,шашлички,**** щоб вони тобі поперек горла стали!