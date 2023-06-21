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ЗСУ обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість, - Зеленський про обстріл рятувальників у Херсоні

дснс

Українські військові обов’язково дадуть відповідь російським терористам за удар по рятувальниках у Херсоні, які займалися ліквідацією наслідків теракту РФ на Каховській ГЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім співробітників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним та близьким! Українські воїни обовʼязково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість", - сказав глава держави.

За словами Президента, кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів ніяких шансів залишитись десь на українській землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли рятувальників у Херсоні, 1 співробітник ДСНС загинув, 8 - поранені (оновлено). ФОТО

"Вбивцям і терористам тут місця немає і ніколи не буде. Зараз наші воїни на Півдні, на Сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі", - запевнив Зеленський.

Він подякував кожному воїну, який зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях, а також всім, хто тренує українських воїнів і хто допомагає Україні зброєю.

"Кожну одиницю зброї, кожен снаряд Україна використовує максимально ефективно, і завжди – для захисту життя", - наголосив Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по житлових кварталах Херсону, загинув чоловік, - ОВА (оновлено). ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) обстріл (28725) Херсон (3385) рятувальники (168)


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Топ коментарі
+24
Обов'язково дадуть,дадуть і тому хто здав пвідень.
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21.06.2023 00:28
+12
Який раз ми вже це чуємо?
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21.06.2023 00:48
+10
Шовономеле? Після Бучі, Маріуполя і ще десятків знищених житлових будівель разом із людьми по всій Україні? Це не підлість - це їхня звичайна поведінка така, всюди і завжди, вже тисячу років як. До речі, це було добре видно в очах. Якщо дивився, міг побачити.
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21.06.2023 00:50
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Обов'язково дадуть,дадуть і тому хто здав пвідень.
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21.06.2023 00:28 Відповісти
Який раз ми вже це чуємо?
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21.06.2023 00:48 Відповісти
На тому ,де посилаю тебе нах шобло зелене.
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21.06.2023 02:39 Відповісти
Шовономеле? Після Бучі, Маріуполя і ще десятків знищених житлових будівель разом із людьми по всій Україні? Це не підлість - це їхня звичайна поведінка така, всюди і завжди, вже тисячу років як. До речі, це було добре видно в очах. Якщо дивився, міг побачити.
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21.06.2023 00:50 Відповісти
шо мололо то і меле...
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21.06.2023 01:13 Відповісти
що йому написали беніні та медведчуківські спічрайтери те і меле - вонож тупе, без телесуфлера слів у речення до купи звʼязати не може !!!
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21.06.2023 07:05 Відповісти
зелені гаслa - зелений рот!
ах да дерева - мільярд дерев в Запоріжскій області! - необхідне!
зелені не всю гуманітарку спіонеріли в Запоріжжі.
порішали посадити дерева, і там вже відірватися - саме на часі...
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21.06.2023 01:20 Відповісти
ну так, переклав усе на ЗСУ.

а міг би бути першим українським президентом який би створив секретну спецслужбу, яка знаходила російську мразоту і знищувала б фізично де б не знайшла її.

якісь наші президенти сцикуни, їй бо.
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21.06.2023 05:11 Відповісти
Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.

https://bastion.tv/viina_t204



Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. https://bastion.tv/mi-zhivemo-v-strashnij-chas-iudi-yakij-ne-pokayetsya_n54501
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21.06.2023 05:34 Відповісти
знову пустопорожні погрози...
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21.06.2023 05:37 Відповісти
Ну, суки, держитесь! За все ответите, хана вам! Новый видосик уже записывается!
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21.06.2023 06:38 Відповісти
Зайдіть у будь який офіс сн... Суцільне жапіто...
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21.06.2023 07:51 Відповісти
Так ти ж і винний в тому,що ворог дійшов до Херсона за 4 години!
відосіки,шашлички,**** щоб вони тобі поперек горла стали!
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21.06.2023 08:39 Відповісти
За Журавля вже дав відповідь.
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21.06.2023 09:35 Відповісти
 
 