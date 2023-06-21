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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 20 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 3 пункти управління, 3 станції РЕБ, 1 засіб ППО та 17 артпідрозділів, - Генштаб

зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 20 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено, 3 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливий об’єкт ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по позиціях ворога

Автор: 

авіація (4138) Генштаб ЗС (6647) артилерія (790)


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Топ коментарі
+2
https://www.youtube.com/watch?v=AfWHPXwAywo Цікаві супутнкові фото з Риково
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21.06.2023 02:40
+2
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21.06.2023 03:12
+1
наврядчи там були поблизу місцеві. Та теріторія вже давно військовий об'єкт, і кацапи місцевих туди не пускають.
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21.06.2023 03:39
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https://www.youtube.com/watch?v=AfWHPXwAywo Цікаві супутнкові фото з Риково
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21.06.2023 02:40 Відповісти
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21.06.2023 03:12 Відповісти
Жаль не вдалося нашим прихватизувати собі той склад. Розумію, що це неможливо, але скільки б хороших росіян на фронті б з'явилося... Але так як вийшло, теж добре. Надіюся місцевих людей не сильно покоцало, а тільки окупантів.
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21.06.2023 03:27 Відповісти
наврядчи там були поблизу місцеві. Та теріторія вже давно військовий об'єкт, і кацапи місцевих туди не пускають.
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21.06.2023 03:39 Відповісти
батько над люлькою до малечі щебече....
ще ніхто не бачив злих українців - саме за ту люльку!
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21.06.2023 05:35 Відповісти
ніколи не беріть в місцевих їжу на даунбасні - тварі там.
аккуратно так, хлопці, - тільки волонтери і те що свої підвезуть...
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21.06.2023 05:52 Відповісти
За 50 останніх днів ЗСУ знищили 30 відсотків арти х....... Йде повний обмолот.
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21.06.2023 08:26 Відповісти
Може 90, а чого вони ще й наступають а ми отступаєм
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21.06.2023 08:53 Відповісти
А де результат?
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21.06.2023 08:51 Відповісти
переізберіть клована - з ним все і відбудете...
даеш шоссе Київ - мацква!
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21.06.2023 11:54 Відповісти
Плодоносненько так, урожайненько.
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21.06.2023 12:31 Відповісти
 
 