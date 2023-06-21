Протягом 20 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 9 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 3 пункти управління, 3 станції РЕБ, 1 засіб ППО та 17 артпідрозділів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по ворогу протягом 20 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по його зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено, 3 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 станції РЕБ, 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливий об’єкт ворога".

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