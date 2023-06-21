Росія не надає жодної офіційної інформації про українських полонених, - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла загиблих українських захисників росіяни зазвичай повертають під час обмінів, але бувають випадки, коли вдається домовитися про це без попередніх умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Телеграмі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі відбулася зустріч з об’єднанням родин військовослужбовців 77-ї окремої аеромобільної бригади, що входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Участь у заході взяли представники Коордштабу та Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Як зазначив представник штабу, російська сторона не надає жодної офіційної інформації щодо полонених військовослужбовців. Єдиним офіційним джерелом є підтвердження міністерства оборони РФ через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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"Проте є відомості, отримані з неофіційних джерел – наприклад, фото- й відеоматеріали з відкритих ресурсів, свідчення звільнених з полону – такі відомості накопичуються й використовуються в роботі зі звільнення полонених", - додав він.

Представник Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Іван Ангелін розповів, що зазвичай тіла загиблих захисників повертають під час обмінів. Але бувають випадки, коли вдається домовитися про повернення без попередніх умов. Він додав, що росіяни повертають тіла з різних напрямків, проте не вказують конкретних локацій.

Крім того, під час зустрічі юрист Коордштабу надав консультації стосовно отримання документів від військової частини, грошового забезпечення для родин зниклих безвісти чи полонених військовослужбовців та комунікації зі слідчими.

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