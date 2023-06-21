Засвоїли уроки: Міноборони РФ почало з "риторичною зв’язністю" закидати в інформпростір повідомлення про контрнаступ ЗСУ, - ISW

Міністерство оборони РФ засвоїло уроки з минулих помилок під час контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях минулого року, що викликало паніку в російському інформпросторі. Тепер відомство країни-агресора реагує на операції українських сил із певною "риторичною зв’язністю".

Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт ISW.

20 червня українські військові вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту. Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, наші бійці продовжували наступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

У Міноборони РФ заявили, що частини Східного угруповання військ нібито відбили чотири штурми ЗСУ в районі Оріхова Запорізької області та на заході Донецької області.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр 19 червня, війська РФ направили значні сили, щоб зупинити наступ ЗСУ, що ускладнило просування Сил оборони. Вона додала, що поточні українські операції мають кілька завдань, які не зосереджені виключно на звільненні території, і що ЗСУ ще не розпочали основну фазу контрнаступальних операцій.

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У Міноборони РФ продовжують реагувати на українські контрнаступальні операції "з відносно високим ступенем риторичної зв'язності".

Аналітики в цьому контексті зазначають, що це дозволяє припустити, що Міноборони РФ отримало уроки зі свого минулого неправильного поводження з інформаційним простором під час попередніх контрнаступів ЗСУ.

Так, російський міністр Сергій Шойгу виступив 20 червня на Колегії Міноборони РФ і почав свій виступ з обговорення українських контрнаступних операцій на заході Донецької та Запорізької областей.

Шойгу стверджував, що контрнаступ нібито розпочався 4 червня. Він також заявив, що з 4 червня українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції, проте заперечував, що ЗСУ досягли успіхів десь на театрі воєнних дій, всупереч загальнодоступним геолокаційним свідченням українських наступів.

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що той факт, що Шойгу підійшов до контрнаступу "в такій публічній і відносно спокійній манері", навіть зберігаючи типове для Міноборони РФ заперечення успіхів ЗСУ, є помітним наслідком нездатності російського міністерства підготувати єдину відповідь на минулі контрнаступи Сил оборони України.

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Тоді, як зазначається у звіті, при діях ЗСУ у Харківській та Херсонській областях у 2022 році, у російському суспільстві виникла паніка, що "вказує на те, що російський інформаційний простір до певної міри адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу і витягнув з них уроки".