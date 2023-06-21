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Новини Війна
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Засвоїли уроки: Міноборони РФ почало з "риторичною зв’язністю" закидати в інформпростір повідомлення про контрнаступ ЗСУ, - ISW

шойгу

Міністерство оборони РФ засвоїло уроки з минулих помилок під час контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях минулого року, що викликало паніку в російському інформпросторі. Тепер відомство країни-агресора реагує на операції українських сил із певною "риторичною зв’язністю".

Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт ISW.

20 червня українські військові вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту. Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, наші бійці продовжували наступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

У Міноборони РФ заявили, що частини Східного угруповання військ нібито відбили чотири штурми ЗСУ в районі Оріхова Запорізької області та на заході Донецької області.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр 19 червня, війська РФ направили значні сили, щоб зупинити наступ ЗСУ, що ускладнило просування Сил оборони. Вона додала, що поточні українські операції мають кілька завдань, які не зосереджені виключно на звільненні території, і що ЗСУ ще не розпочали основну фазу контрнаступальних операцій.

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У Міноборони РФ продовжують реагувати на українські контрнаступальні операції "з відносно високим ступенем риторичної зв'язності".

Аналітики в цьому контексті зазначають, що це дозволяє припустити, що Міноборони РФ отримало уроки зі свого минулого неправильного поводження з інформаційним простором під час попередніх контрнаступів ЗСУ.

Так, російський міністр Сергій Шойгу виступив 20 червня на Колегії Міноборони РФ і почав свій виступ з обговорення українських контрнаступних операцій на заході Донецької та Запорізької областей.

Шойгу стверджував, що контрнаступ нібито розпочався 4 червня. Він також заявив, що з 4 червня українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції, проте заперечував, що ЗСУ досягли успіхів десь на театрі воєнних дій, всупереч загальнодоступним геолокаційним свідченням українських наступів.

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що той факт, що Шойгу підійшов до контрнаступу "в такій публічній і відносно спокійній манері", навіть зберігаючи типове для Міноборони РФ заперечення успіхів ЗСУ, є помітним наслідком нездатності російського міністерства підготувати єдину відповідь на минулі контрнаступи Сил оборони України.

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Тоді, як зазначається у звіті, при діях ЗСУ у Харківській та Херсонській областях у 2022 році, у російському суспільстві виникла паніка, що "вказує на те, що російський інформаційний простір до певної міри адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу і витягнув з них уроки".

Автор: 

Шойгу Сергій (628) Міноборони рф (710) ISW (653) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+3
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21.06.2023 07:09
+2
Мучило воно мене, пішла дивитися в оригіналі: ... high degree of rhetorical coherence, ...

Капець. Я б сказала, риторичною послідовністю.
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21.06.2023 07:59
+1
З чим, з чим?
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21.06.2023 06:47
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21.06.2023 06:46 Відповісти
З чим, з чим?
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21.06.2023 06:47 Відповісти
С риторической связанностью. Хотел бы я знать, что это означает ..
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21.06.2023 07:28 Відповісти
Аналогічно. Кілька разів перечитала.

Може, хтось пояснить з дописувачів.
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21.06.2023 07:54 Відповісти
Мучило воно мене, пішла дивитися в оригіналі: ... high degree of rhetorical coherence, ...

Капець. Я б сказала, риторичною послідовністю.
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21.06.2023 07:59 Відповісти
Мені більш до вподоби "корегованність риторики".
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21.06.2023 08:02 Відповісти
С коерентностью безусловно приобретает смысл. Спасибо за первоисточник
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21.06.2023 08:16 Відповісти
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21.06.2023 07:09 Відповісти
із певною "риторичною зв'язністю" - это что значит? Как бы бессвязную риторику я бы понял, а вот риторичную связанность чего то никак... Может неправильно перевел?
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21.06.2023 07:27 Відповісти
Це коли не один канал пише "враг разбіт, мьі наступаєм!", а другий "нам пізда!", а обидва "идут тяжельіе бои, враг несет большие потери, но про результат говорить рано".
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21.06.2023 08:13 Відповісти
Здесь, как выяснилось, слово коерентность не совсем правильно перевели. В первоисточнике говорится о связанной, последовательной риторике (коерентной). Не знаю, как коерентность на русском пишется. Может через "э", фик их знает)
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21.06.2023 08:20 Відповісти
Можливо. Але у їх інфопросторі, на відміну від минулого разу, тепер хор, а не базар.
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21.06.2023 08:23 Відповісти
Можливо не "коерентність", а когерентність. Когерентність - стала різниця фаз двох, або більше хвиль - необхідної умови отримання впорядкованої, сталої інтерференційної картини складання амплітуд хвиль.
В даному контексті когерентність (термін запозичено з фізики) висловлювань (риторики) означає, що зберігається одна і та сама інформаційна картина, яка складається із різних повідомлень, але "когерентної " риторики.
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21.06.2023 10:18 Відповісти
Я не знаю, как в украинском транскрибируется сoerenta, если честно) возможно, что как когерентность. Coerența в философии - это взаимосвязь, логическая связка компонентов. В физике знаю что применяется при описании какого-то состояния волн)
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21.06.2023 11:00 Відповісти
Залез в словарь. Да, видимо с'едаемый в латыни звук h в слове cohaerens в украинском стал звуком "г". В русском так же. Так что извиняюсь, просто русский мне не родной. Потому ошибся, писал как звучит в румынском)
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21.06.2023 11:08 Відповісти
Треба зрозуміти:
- ми не зайдем в Москву

- їм чхати на втрати що менші 10 млн

- підривами ГЕС(так не одна уже) вони дали знати що готові йти до кінця - буде АЕС і тактичний ядерний удар.
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21.06.2023 07:32 Відповісти
"вказує на те, що російський інформаційний простір до певної міри адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу і витягнув з них уроки". Це не адаптація. Це усвідомлення того, що можуть програти, і, навіть, допускають таке.
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21.06.2023 08:00 Відповісти
Шаман-оленевод мовчазний,йому одинаково. Х.... табував лікування пошкоджених орків (крім офіцерів) в рашці, спорудив тимчасовй тюрми для відмовників в зоні окупації, узаконив розстріли орків начальством. Теза одна - заїхав на територію України, назад тільки в цинковому кліфту. Щойно х... заборонив публікувати некрологи в пресі. "Патерь нєт, лавіна танков,тучі самолетов, скоро начнєм"
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21.06.2023 08:20 Відповісти
О, про який контрнаступ мова? Хіба що наступ земарафону на вуха дуркаїнців!
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21.06.2023 08:32 Відповісти
 
 