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Новини Війна
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Панічні настрої в Генічеську: Зрадників інформують про точки евакуації на випадок прориву ЗСУ, - Генштаб

генічеськ,жовта,стрічка

Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, зазначається, що у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

Також читайте: Зранку під Генічеськом лунають потужні вибухи: детонують боєприпаси окупантів, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ЗС (6647) евакуація (2323) колабораціонізм (1162) Генічеськ (39)


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Топ коментарі
+10
Відновлюють маршрут Генічеськ-Магадан. Дєди там сиділи
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21.06.2023 07:15
+7
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21.06.2023 07:11
+6
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21.06.2023 08:35
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21.06.2023 07:11 Відповісти
Відновлюють маршрут Генічеськ-Магадан. Дєди там сиділи
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21.06.2023 07:15 Відповісти
Не глувати треба, а плакати. Навіть кацапи готують своїх до можливої евакуації, а наші підори до шашликів готували і покинули людей, а саме страшне - дітей.
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21.06.2023 12:07 Відповісти
на те вони і підори
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23.06.2023 21:26 Відповісти
Біжи, чмоня, біжи!
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21.06.2023 07:19 Відповісти
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21.06.2023 08:35 Відповісти
Это хороший признак, когда крысы продажные бегут с тонущего корабля. Значит, победа над дикой лапотной ордой не за горами.
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21.06.2023 07:19 Відповісти
Никто ни куда не бежит.Читай комент Sergiy Kulyk,оман никто не отменял.
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21.06.2023 09:17 Відповісти
Так біжать, що в Криму пляжі заповнюються панаєхавшимі. Інфа свіжак прямо з Феодосії.
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21.06.2023 12:16 Відповісти
Та лана.

Поки вава-гундосий при владі, сепарам і кацапам боятися нема чого - вава то їхній
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21.06.2023 07:20 Відповісти
Луценка на них нет.
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21.06.2023 07:27 Відповісти
Граждане предатели без паники готовьте мыло и веревку.
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21.06.2023 07:21 Відповісти
https://www.dialog.ua/ukr/world/275849_1687182573 "Військовий авторитет Росії звалився" , - у Китаї публічно "вдарили" Москву у спину

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21.06.2023 07:26 Відповісти
Нижче спини коліном.
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21.06.2023 07:34 Відповісти
Нікуди китайози не вдарили, а констатували реальність, і виказали надію що західна допомога Україні склякне. Ждуни будуть підживлювати рашку таємно.
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21.06.2023 12:27 Відповісти
точка евакуації
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21.06.2023 08:07 Відповісти
Евакуація в цій місцевості буде дуже складна,це не по суходолу виїзджати.
Тим паче,якщо почнеться паніка...
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21.06.2023 08:13 Відповісти
Це - добре.

Тепер би нашим хакерам своє слово сказати і поприсилати цим зрадникам нові смс-ки, що евакуації не буде. Хто не встигне втекти - капут.
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21.06.2023 08:20 Відповісти
Краще поприсилати смски що евакуація вже почалася, і хай криси тікають.
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21.06.2023 09:13 Відповісти
Генштабу більше нічим перейматись.
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21.06.2023 08:36 Відповісти
зрадники це добре,
однако в том же Киеве ситуация ещё хуже -
нашлии левое бабло у пяти нажратых судей,
одного объявили, а остальные передают привет лохобанам
и продолжают своё гнилое дело
.....
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21.06.2023 10:29 Відповісти
Генические настроения в Паниченске!
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21.06.2023 13:56 Відповісти
 
 