Панічні настрої в Генічеську: Зрадників інформують про точки евакуації на випадок прориву ЗСУ, - Генштаб

Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, зазначається, що у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.

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