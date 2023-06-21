Панічні настрої в Генічеську: Зрадників інформують про точки евакуації на випадок прориву ЗСУ, - Генштаб
Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, зазначається, що у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.
Топ коментарі
+10 Muron
показати весь коментар21.06.2023 07:15
+7 Алекс Скела
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+6 Ole Lahti
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Поки вава-гундосий при владі, сепарам і кацапам боятися нема чого - вава то їхній
Тим паче,якщо почнеться паніка...
Тепер би нашим хакерам своє слово сказати і поприсилати цим зрадникам нові смс-ки, що евакуації не буде. Хто не встигне втекти - капут.
однако в том же Киеве ситуация ещё хуже -
нашлии левое бабло у пяти нажратых судей,
одного объявили, а остальные передают привет лохобанам
и продолжают своё гнилое дело
.....