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Новини Війна
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Вночі ворог запустив з півночі 6 "шахедів". Усі знищено на Хмельниччині, - Повітряні сили

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Всього було запущено 6 "шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.

"За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Вночі ворог запустив з півночі 6 шахедів. Усі знищено на Хмельниччині, - Повітряні сили 01

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Хмельницькій області чули вибухи під час тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 червня росіяни завдали 35 ударів дронами, 8 ракетами, здійснили 72 авіаудари та 36 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Автор: 

Хмельниччина (914) знищення (7355) дрони (4776) Повітряні сили (2680)


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Топ коментарі
+5
Тобто, ці шахеди пролетіли над територією усієї Рівенської та/або Житомиської області !!! що робила ППО в цих областях ???
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21.06.2023 07:58
+3
Летіли з боку ******** і минуло разу також...
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21.06.2023 08:49
+2
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.06.2023 08:32
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Тобто, ці шахеди пролетіли над територією усієї Рівенської та/або Житомиської області !!! що робила ППО в цих областях ???
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21.06.2023 07:58 Відповісти
Они через Сумскую залелети. И потом примерно через Полтавскую, Черкасскую пошли.
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21.06.2023 08:47 Відповісти
Летіли з боку ******** і минуло разу також...
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21.06.2023 08:49 Відповісти
минулого..
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21.06.2023 08:51 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.06.2023 08:32 Відповісти
Запускають шахеди із Брянська 😠
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21.06.2023 09:12 Відповісти
Можливо запускають з брянська,а заходять на аеродром з боку ********..Це вже не вперше...Виходить,що знайшли "коридор"..Ракети минулого разу так саме заходили,були влучання..
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21.06.2023 09:33 Відповісти
А не можна щоб на заводі у Ірані який їх виробляє зацвіла "Бавовна" ?!
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21.06.2023 09:29 Відповісти
Дякуємо, хлопчики. З Богом
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21.06.2023 10:22 Відповісти
Нарешті, почало ППО у Хмельницькій області працювати - після того, як розбили ряд важливих об'єктів та завдали значних збитків. Це значне полегшення для людей, адже тих, у кого повністю знищено будинки після попереднього удару міська влада послала куди подалі не надавши жодної копійки допомоги.
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21.06.2023 11:57 Відповісти
 
 