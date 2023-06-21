Вночі ворог запустив з півночі 6 "шахедів". Усі знищено на Хмельниччині, - Повітряні сили

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Всього було запущено 6 "шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.

"За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Хмельницькій області чули вибухи під час тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 20 червня росіяни завдали 35 ударів дронами, 8 ракетами, здійснили 72 авіаудари та 36 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб