Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 222 000 осіб (+540 за добу), 4006 танків, 3920 артсистем, 7771 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 222 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4006 (+9) од,

бойових броньованих машин - 7771 (+21) од,

артилерійських систем - 3920 (+32) од,

РСЗВ - 615 (+1) од,

засоби ППО - 375 (+3) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 306 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35),

крилаті ракети - 1214 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од,

спеціальна техніка - 539 (+8).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.