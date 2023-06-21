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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 222 000 осіб (+540 за добу), 4006 танків, 3920 артсистем, 7771 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 222 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4006 (+9) од,

бойових броньованих машин - 7771 (+21) од,

артилерійських систем - 3920 (+32) од,

РСЗВ - 615 (+1) од,

засоби ППО - 375 (+3) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 306 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35),

крилаті ракети - 1214 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од,

спеціальна техніка - 539 (+8).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль порадив губернаторам не публікувати некрологи ліквідованих окупантів, - росЗМІ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 222 000 осіб (+540 за добу), 4006 танків, 3920 артсистем, 7771 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17554) Генштаб ЗС (6647) ліквідація (3992) знищення (7355)


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Топ коментарі
+30
"хароших" кацапів, як на фазу контрнаступу, трохи замало, зате техніки спалено під сотню, по танках сьогодні увілей - +4К !!! Слава ЗСУ !!!
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21.06.2023 08:01
+26
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21.06.2023 08:16
+19
Слава ЗСУ!
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21.06.2023 08:05
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"хароших" кацапів, як на фазу контрнаступу, трохи замало, зате техніки спалено під сотню, по танках сьогодні увілей - +4К !!! Слава ЗСУ !!!
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21.06.2023 08:01 Відповісти
Слава ЗСУ!
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21.06.2023 08:05 Відповісти
Слава Українському народу який воює в лавах ЗСУ. Всі будемо в ЗСУ. Рано чи пізно. В мене вже майже всі друзі там. Як казав Валерій Залужний в інтерв'ю "Війну починають кадрові військові. А закінчують бухгалтера, інженери, вчителя..." та і ми видно будемо будувати мілітаризоване суспільство. Такий шлях
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21.06.2023 09:10 Відповісти
А хто сказав про контрнаступ? Наразі тільки розвідка боєм. Нормально 222 тисячі + ті що уже не повернуться до війни+понівечені
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21.06.2023 08:22 Відповісти
Що вже йде контранаступ це МО та Генштаб сказали дурнику. Також звичайно думали що піде краще-прориву перщої лінії поки немакє. Тому не були введені другого єшелона бригади. Тому зараз - знов на вибиванні техніки п+рів перейшли. Бо с першого разу не вдалося пробитися. Нічого вода точить камень. Десь у п+рів порветься що зможемо вийти на оперативний простір. Бо за перші 5 днів 2022 року п+ри захватили по дипСтейту 45000 кв. км. декілько тисячь сіл та міста Геніческ Мелітополь фактично бе бою. Прорив буде! Чекаємо.
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21.06.2023 13:05 Відповісти
Так так, усі дурники,а пан такий вумний
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21.06.2023 22:56 Відповісти
Наступ буде пізніше. Поки що "розігрів".
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21.06.2023 09:11 Відповісти
наступ буде або з Ненацька, а Звідусіль, або і обох цих міст ...
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21.06.2023 09:35 Відповісти
Ненацьк знаю де, а от Вдусіля знайти не можу...
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21.06.2023 12:29 Відповісти
аступ давно вже йде дурнирку. Прорива поки нема тому бригади і не вводились що стоять у другому ешелоні. Перейшли знов до вибивання техніки. Дуже неприємностів хлопцям достають вертушки КА-52- з їх керованими ракетами Віхрь з дальністю на 5 км. фактично таж Стугна- тільки у повітрі. ТЕ що 6 штук посадили навічно вже у землю то гарна новина. Хотілось би їх спалити на аеродромі- там вони гарнюненько стоять під Скадовськом у 110 км від фронту
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21.06.2023 13:10 Відповісти
Дурник у тебе в дзеркалі відбивається, нульовка п'ятимісячна. Попитай у розумних людей, що таке наступ і що таке підготовка до наступу.
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21.06.2023 13:14 Відповісти
Шо вже йде контранаступ це МО та Генштаб сказали вже тобі дурнику - тобі не треба нічого вже домислювати
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21.06.2023 15:50 Відповісти
Ще раз - дурник на тебе з дзеркала дивиться.
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21.06.2023 19:42 Відповісти
Бачу, у вас одне дзеркало на всіх, ботики свіжовилуплені.
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22.06.2023 07:11 Відповісти
дурнику, тобі ж сказали - за спиною не стій.
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22.06.2023 22:16 Відповісти
Це дзеркало, дурнику...
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22.06.2023 22:48 Відповісти
дурнику, а ти тільки догнав, що ти зза спини дивишся?
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22.06.2023 22:58 Відповісти
Це дзеркало, дурнику.
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22.06.2023 23:08 Відповісти
дурнику
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23.06.2023 05:55 Відповісти
Іди. Хто ж тебе тримає окрім дзеркала?
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23.06.2023 09:11 Відповісти
Задум дуже гарний-вибити арту і броню, а потім голосракі самі розбіжуться.
Цікаво-чи багато в них залишилось ще цього мотлоха....
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21.06.2023 08:09 Відповісти
Гармат ще тисяч 10
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21.06.2023 08:10 Відповісти
Нажаль так. І хоч вони ще на складах залишились віком часів другої світової, або післявоєнних часів, але ж все одно стріляють
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21.06.2023 08:15 Відповісти
Український ГШ - вкрай прагматична організація. Там не роблять речей типу "ну, нехай пара бригад збігають в атаки, просто так". І не організовують системної контрбатарейної боротьби з виносом кацапам під тисячу стволів на місяць "ну, аби було, красиві цифорки".

Будьте певні - раз ГШ це почав робити (і вкладати в це ресурси!), значить впевнений, що це дає неабиякий ефект і зиск для перебігу операцій.

А якщо ви думаєте, що в ГШ не приймають до уваги нібито "стріляючи" на складах гармати засрашки - то це якийсь у вас інфантилізм і відсутність логіки взагалі ...
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21.06.2023 08:38 Відповісти
Цу просто факт наявності в них зброї на складах. Просто факт і невеличке розчарування, що в них її так багато
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21.06.2023 09:38 Відповісти
нажаль є д...би, що женуть втупу в лобові атаки і кладуть наших хлопців
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21.06.2023 22:38 Відповісти
Коли буде 4200, тобто 30%, тоді і побачимо...
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21.06.2023 08:31 Відповісти
Вікіпедія Каже що в них сумарно 12390 танків та сумарно 7000 гармат включно з тими що на зберіганні
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21.06.2023 08:36 Відповісти
Це якщо рахувати з тисячами т-54/55 (свого часу був найбільш поширений танк у Світі) та т-62, які десятками років стояли на відкритому зберіганні.
Їм капремонт потрібен, плюс модернізація.
"Уралвагінзавод" може до 300-400 танків на рік відновлювати...
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21.06.2023 08:53 Відповісти
Ага. І всі в такому ідеальному стані, що комплексність танками у військах у них ~30-40%. Мабуть, просто лінуються везти з баз новенькі Т-90/80/72, тому тягнуть Т-55.
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21.06.2023 09:08 Відповісти
"Мы ищщо дажы ниначенале!"
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21.06.2023 11:48 Відповісти
Як я бачу ви не любитель глибоко копати - якщо проаналізувати потрібні сторінки в вікіпедії (не одну і не на одній мові ) цифри будуть інші. І насправді подібний аналіз не забирає багато часу і не потребує інтелекту рівня Енштейна .
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21.06.2023 16:44 Відповісти
Нехай навіть 10,000, але яких? Д1 серії "дЄдитралівалі" чомусь стабільно напарюють абдрачєнцам бімбасу. Може тому, що цей мотлох хоч і має 152 мм, але працює лише на 10 км.
Зараз дрони все частіше нищать різних монстрів на базі мтлб чи вантажівок. Так воно теж стріляє. Але як і куди?
Тому й живуть ці виродки на фронті не більше тижня.
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21.06.2023 08:52 Відповісти
10 тис - це в теорії.
На практиці за добу на Півдні кацапи виконують 350-400 "вогневих завдань", наші - 1200-1400. Тобто, в нас перевага 3/1-4/1.
Ці цифри є у зведеннях ОК "Південь", якщо уважно читати...
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21.06.2023 10:10 Відповісти
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21.06.2023 08:10 Відповісти
кто этих 220 тонн зашкваренных орков видел? Хороших руцьких даже в тепловизор не видно
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21.06.2023 08:15 Відповісти
Це робо-орко-трах?
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21.06.2023 12:32 Відповісти
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21.06.2023 08:16 Відповісти
знову день красивих цифр :
особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4006 (+9) од,

бойових броньованих машин - 7771 (+21) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од, Джерело:

Красивий росіянин - мертвий росіянин !
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21.06.2023 08:19 Відповісти
Магия чисел, епта)
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21.06.2023 08:30 Відповісти
Танчики 5-ю тысячу разменяли !!! Пушечки их уверенно догоняют.
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21.06.2023 08:20 Відповісти
Ото намолотили заліза!!!!
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21.06.2023 08:24 Відповісти
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21.06.2023 08:32 Відповісти
Сьогодні - день красивих чисел.
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21.06.2023 08:48 Відповісти
Хло любить красиві числа і вірить у артефакти та різні збіги, так чому би йому наприклад не здохнути сьогодні, хороший же день получився би ))
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21.06.2023 08:54 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3407 день.
96 одиниць техніки та більше 500 чумардосів. Арта лідер 33!, логістика та броня в фаворі, ППО : спецтехніка - 3-8 і це супер!. Боротьба за небо продовжується, чергову хвилю кацальотів відбили. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 222 000!!! більше, ніж таке місто, як Шахти ...

P.s.2 У танчиків черговий ювілей - більше 4000, але не останній ...
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21.06.2023 08:49 Відповісти
222.000 - хорошее напряжение
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21.06.2023 09:21 Відповісти
Непомітно пройшов ювілей по танках та артсистемах
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21.06.2023 09:49 Відповісти
Дякую хлопці! Ви найкращі!
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21.06.2023 14:33 Відповісти
встигли зробити сакральне число 222 до сакрального 22-го. Навіть на день раніше
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21.06.2023 15:17 Відповісти
Ещё неделя и арта обгонит танки, хехе
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21.06.2023 16:59 Відповісти
 
 