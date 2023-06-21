Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 222 000 осіб (+540 за добу), 4006 танків, 3920 артсистем, 7771 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 222 000 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
танків - 4006 (+9) од,
бойових броньованих машин - 7771 (+21) од,
артилерійських систем - 3920 (+32) од,
РСЗВ - 615 (+1) од,
засоби ППО - 375 (+3) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 306 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35),
крилаті ракети - 1214 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од,
спеціальна техніка - 539 (+8).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво-чи багато в них залишилось ще цього мотлоха....
Будьте певні - раз ГШ це почав робити (і вкладати в це ресурси!), значить впевнений, що це дає неабиякий ефект і зиск для перебігу операцій.
А якщо ви думаєте, що в ГШ не приймають до уваги нібито "стріляючи" на складах гармати засрашки - то це якийсь у вас інфантилізм і відсутність логіки взагалі ...
Їм капремонт потрібен, плюс модернізація.
"Уралвагінзавод" може до 300-400 танків на рік відновлювати...
Зараз дрони все частіше нищать різних монстрів на базі мтлб чи вантажівок. Так воно теж стріляє. Але як і куди?
Тому й живуть ці виродки на фронті не більше тижня.
На практиці за добу на Півдні кацапи виконують 350-400 "вогневих завдань", наші - 1200-1400. Тобто, в нас перевага 3/1-4/1.
Ці цифри є у зведеннях ОК "Південь", якщо уважно читати...
особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
танків - 4006 (+9) од,
бойових броньованих машин - 7771 (+21) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од, Джерело:
Красивий росіянин - мертвий росіянин !
96 одиниць техніки та більше 500 чумардосів. Арта лідер 33!, логістика та броня в фаворі, ППО : спецтехніка - 3-8 і це супер!. Боротьба за небо продовжується, чергову хвилю кацальотів відбили. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 222 000!!! більше, ніж таке місто, як Шахти ...
P.s.2 У танчиків черговий ювілей - більше 4000, але не останній ...