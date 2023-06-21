На Україну чекають важкі битви, будуть втрати, але вона здатна досягти успіху, - Пентагон
У Пентагоні, коментуючи хід контраступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби, щоб дії були успішними.
Таку оцінку у вівторок озвучила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами Сінгх, бойові дії в Україні щодня "перетворюються в затяжні битви, як це було у Бахмуті".
"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях", - підкреслила вона.
Представниця Пентагону нагадала, що минулого тижня відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України, учасники якої оголосили нові пакети військової підтримки Києва.
"Ми вважаємо, що надали України системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз. Ми розуміємо, що битва буде важкою. І, звісно, росіяни будуть пристосовуватись, як це було від початку війни. Але так само будуть пристосовуватись і українці", - додала вона.
Сінгх вказала, що США у своїх розрахунках допомоги Україні враховували і втрати з українського боку.
"Ми знали, що втрати на полі бою будуть. Це - прикра частина цієї війни. Але, як ми бачили, українці подолали це від самого початку", - підсумувала представниця Пентагону.
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