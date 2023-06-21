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Новини Війна
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На Україну чекають важкі битви, будуть втрати, але вона здатна досягти успіху, - Пентагон

пентагон

У Пентагоні, коментуючи хід контраступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби, щоб дії були успішними.

Таку оцінку у вівторок озвучила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Сінгх, бойові дії в Україні щодня "перетворюються в затяжні битви, як це було у Бахмуті".

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях", - підкреслила вона.

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Представниця Пентагону нагадала, що минулого тижня відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України, учасники якої оголосили нові пакети військової підтримки Києва.

"Ми вважаємо, що надали України системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз. Ми розуміємо, що битва буде важкою. І, звісно, росіяни будуть пристосовуватись, як це було від початку війни. Але так само будуть пристосовуватись і українці", - додала вона.

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Сінгх вказала, що США у своїх розрахунках допомоги Україні враховували і втрати з українського боку.

"Ми знали, що втрати на полі бою будуть. Це - прикра частина цієї війни. Але, як ми бачили, українці подолали це від самого початку", - підсумувала представниця Пентагону.

Автор: 

Пентагон (1432) прогноз (1391) Сінгх Сабріна (48) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+10
В Івано-Франковську знають, як подолати втрати.
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21.06.2023 08:32
+6
Нема прикриття з повітя -- за вертольоти Апач навіть не заікаються .
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21.06.2023 08:34
+6
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21.06.2023 08:37
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В Івано-Франковську знають, як подолати втрати.
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21.06.2023 08:32 Відповісти
Нема прикриття з повітя -- за вертольоти Апач навіть не заікаються .
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21.06.2023 08:34 Відповісти
в керівництва держави лежить план деокупації криму після якого могла б закінчитись війна але наше керівництво його вже 3 иісяці не розглядае комусь вигідно продовженя війни
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21.06.2023 08:35 Відповісти
Да, да. "барыги на крови" и всё такое вот...
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21.06.2023 08:43 Відповісти
Адептів вигідної війни стає щораз більше.
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21.06.2023 08:57 Відповісти
Всего 200 танков,без авиации без дальнобойных ракет,под управлением тех,кто назначал кулинича и разминировал чонгар,боже помоги.
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21.06.2023 08:35 Відповісти
это ты зе, ермака, резникова и верещук очень правильно заметила
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21.06.2023 10:10 Відповісти
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21.06.2023 08:37 Відповісти
А ще він казав, що війна закінчиться 31 травня 2023.
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21.06.2023 08:52 Відповісти
Щось не віриться, що він таке написав про Зеленського. На телемарафоні він про нього зовсім інше розповідає.)
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21.06.2023 09:53 Відповісти
пионтковский - хороший россиянец, живущий в США и знающий всё. короче чмошник
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21.06.2023 10:11 Відповісти
На життя собі чимось потрібно заробляти, от і віщає він на ютубі уже декілька років.
Росія у нього от-от розвалиться, Путін от-от здохне, а ще всі новини що діється в Кремлі він знає, живучи в США.
Старий маразматик. Його слухати - себе не поважати.
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21.06.2023 10:19 Відповісти
Абрамсів в військах ще й досі нема, шведської техніки теж, датскі Цезарі тільки приїхали, хамери з сухою резиною, це тільки те що журналісти написали, може хвате обіцяти та не виконувати, де ЗРК де ПВО, де обіцяна підримка територіальної цілостності, а то гривню дали а триндять пів року триндять, вам не стедно Пентагон та Білий Дім, чі ви так путіна сците це якось позорно
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21.06.2023 08:43 Відповісти
"Как мать, - говорю, - и как женщина
Требую их к ответу! "
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21.06.2023 08:47 Відповісти
Телемарафонець
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21.06.2023 08:53 Відповісти
Ну, нічого нового!можна це було і не казати((
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21.06.2023 08:50 Відповісти
Так, як ви цідите по краплині свою допомогу, розтягуєте її в часі, на мільярди доларів приписки робите, саботуєте ленд-ліз і харкаєте на звернення конгресменів з проханням надати далекобійні ракети та літаки, то, на жаль, втрат і руйнувань у нас буде ще багато.

"дякуємо".

Вам все повернеться. Не журіться.
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21.06.2023 08:51 Відповісти
Ну так, США винні. А росія, виходить, ні. Тож США має "повернутись" війна і руйнування, а росії - Україна.
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21.06.2023 09:12 Відповісти
А можна не приписувати мені свої фантазії ?

Новина про рашку ?

Не журіться: і рашка, і москалі отримають так само своє.
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21.06.2023 09:30 Відповісти
Тобі подобається темп допомоги США на даний момент? Розумієш що зараз війна саме через зволікання Заходу імовірніше за все завершиться патовою ситуацією на +- поточних кордонах?
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21.06.2023 09:55 Відповісти
Якщо нам навіть президент "нічєго нє должєн", що казати про США?
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21.06.2023 10:00 Відповісти
Це тут ні до чого.
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21.06.2023 10:54 Відповісти
Так вони того й прагнуть. Талдичать про "переговори" на кожному кроці. Про те, що пуйло міжнародний кримінальний злочинець, і перемовини з ним неможливі в принципі -- майже ніколи не згадують. Про звільнення поневолених народів москвабаду взагалі тема табу.
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21.06.2023 10:01 Відповісти
 
 