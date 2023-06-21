УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12439 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
8 557 20

Німецький концерн Rheinmetall визнав, що постачав РФ продукцію після 24.02.2022

rheinmetall

Дочірня компанія німецького збройового концерну Rheinmetall, MS Motorservice, певний час після лютого 2022 року постачала запчастини для двигунів до Росії попри рішення припинити діяльність на російському ринку.

Про це пише DPA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Компанія визнала, що її дочірнє підприємство після початку повномасштабного вторгнення продовжувало продавати запчастини для двигунів до Росії. Останні поставки були здійснені в червні 2022 року.

Йшлось про транзакції в межах уже укладених і оплачених контрактів, за якими постачання товарів затягнулося через те, що офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.

Читайте: Німецький концерн Rheinmetall випускатиме в Україні бронетранспортери "Fuchs", - керівник підприємства Паппергер

У Rheinmetall заявили, що вирішили завершити виконання контрактів, аби уникнути штрафних санкцій.

MS Motorservice, серед іншого, виготовляє поршні, масляні насоси, водяні насоси й клапани рециркуляції вихлопних газів. Компанія раніше продавала продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт у Росію.

Також читайте: Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard замість Швейцарії

Навесні 2022 року правління Rheinmetall оголосило, що згортає свою і без того незначну присутність на російському ринку. У компанії кажуть, що постачання запчастин для двигунів не суперечить цьому рішенню.

Rheinmetall - найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

Автор: 

росія (65442) санкції (11900) Rheinmetall (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Німці визнали свою провину, завершили контракт без судових позовів і відмовилися від Засрахи. А чому богуслаєв і "Мотор Січ" поставляли на росіяю попри санкції з 2020 року мотори на бойові верьольоти і літаки? Чи то другоє? Більше сотні таких моторів, які встановдені на Ка-52 і сьогодні вбивають, як військових так і цивильних.
показати весь коментар
21.06.2023 08:49
+9
Та богуслаєв міг любити не тільки "русский мир", а і козу десь в кущах, то його проблеми. Де українські спецслужби, які дозволили вивозити мотори для військ Цапії? Що кордон для таких справ дирявий, а на марафоні всі патріоти? Попробуйте завезти бьезпілдотник в Україну, побачите скільки є служб в гальм.
показати весь коментар
21.06.2023 08:57
+8
Потому что Богуслаев не только ради денег это делал, это еще и идейный поклонник русского мира, который он скорее воспринимает как совок 2.0
показати весь коментар
21.06.2023 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварюки
показати весь коментар
21.06.2023 08:47 Відповісти
тварюки ті, хто зібрався воювати з асфальтом в "руках"
показати весь коментар
21.06.2023 10:02 Відповісти
От так от...
показати весь коментар
21.06.2023 08:47 Відповісти
Німці визнали свою провину, завершили контракт без судових позовів і відмовилися від Засрахи. А чому богуслаєв і "Мотор Січ" поставляли на росіяю попри санкції з 2020 року мотори на бойові верьольоти і літаки? Чи то другоє? Більше сотні таких моторів, які встановдені на Ка-52 і сьогодні вбивають, як військових так і цивильних.
показати весь коментар
21.06.2023 08:49 Відповісти
Потому что Богуслаев не только ради денег это делал, это еще и идейный поклонник русского мира, который он скорее воспринимает как совок 2.0
показати весь коментар
21.06.2023 08:53 Відповісти
Та богуслаєв міг любити не тільки "русский мир", а і козу десь в кущах, то його проблеми. Де українські спецслужби, які дозволили вивозити мотори для військ Цапії? Що кордон для таких справ дирявий, а на марафоні всі патріоти? Попробуйте завезти бьезпілдотник в Україну, побачите скільки є служб в гальм.
показати весь коментар
21.06.2023 08:57 Відповісти
Це ті безпілотники які масово на ОЛХ продають?
показати весь коментар
21.06.2023 10:59 Відповісти
Тіпа сбу і гур про двигуни не знало
показати весь коментар
21.06.2023 09:08 Відповісти
Постачання непряме, хитра схема. ГУР МО першим підняв тривогу та разом із СБУ ліквідували цю схему та затримали зрадника, зібрали докази
показати весь коментар
21.06.2023 09:48 Відповісти
Математика однако,гетьманович всех научил.
показати весь коментар
21.06.2023 08:50 Відповісти
Ну так виправте цю ганебну помилку, поставте Україні все що маєте у виробництві, всю номенклатуру і ми Вас пробачимо. А ще і рекламу файну зробимо ))
показати весь коментар
21.06.2023 08:57 Відповісти
А що Були Сумніви
Що Хтось відмовився від грошей,
Хоть вони і на крові Україньців
показати весь коментар
21.06.2023 09:02 Відповісти
Тільки відкриття заводу в Україні, змиє ганьбу Rheinmetall
показати весь коментар
21.06.2023 09:18 Відповісти
И безвозмездная его передача Украине, только так.
показати весь коментар
21.06.2023 14:00 Відповісти
Весь мир помогает кацапам, в тихаря. Не было бы у них уже чем стрелять, разве говном с палки.
показати весь коментар
21.06.2023 09:20 Відповісти
O Gott, дочерне підприємство і ссилка на інформаційне анегство, але не на сам концерн. Що за інформація? Перевіряйте, будь ласка. Ця дочка могла сидіти де завгодно
показати весь коментар
21.06.2023 09:30 Відповісти
Ті хоть признаються.. у нас хрєн би признались
показати весь коментар
21.06.2023 09:37 Відповісти
Так як же так? Якимись формальними приводами виправдовують виробництво зброї для рашистської агресії.
показати весь коментар
21.06.2023 09:39 Відповісти
Значит надо найти виновных и наказать. А то как Украину в НАТО то коррупция. А у самих рыло в пуху.
показати весь коментар
21.06.2023 10:26 Відповісти
Не хвилюйтесь мамо, я вагітна тільки трошки, майже цілка.
показати весь коментар
21.06.2023 11:55 Відповісти
 
 