УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12439 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 769 0

Атака дронами на Хмельниччину: внаслідок падіння уламків горів гараж та господарча будівля

область,хмельниччина,хмельницька

Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по Хмельницькій області.

6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"На жаль, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Хмельницькій області чули вибухи під час тривоги. Згодом у Повітряних силах уточнили, що вночі ворог запустив з півночі 6 "шахедів". Усі знищено на Хмельниччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Хмельницькій області пошкоджено 6 будинків, жертв немає, - ОВА

Автор: 

пожежа (4342) Хмельниччина (914) дрони (4776)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 