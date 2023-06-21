Атака дронами на Хмельниччину: внаслідок падіння уламків горів гараж та господарча будівля

Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по Хмельницькій області.

6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"На жаль, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Хмельницькій області чули вибухи під час тривоги. Згодом у Повітряних силах уточнили, що вночі ворог запустив з півночі 6 "шахедів". Усі знищено на Хмельниччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Хмельницькій області пошкоджено 6 будинків, жертв немає, - ОВА