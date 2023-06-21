Сили оборони мали частковий успіх на Півдні та Луганщині, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Українські військові продовжують наступ у Запорізькій області та мають частковий успіх. Крім того, ЗСУ контратакують окупантів у Луганській області.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. А саме на напрямках: Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка - Вербове, Вільне Поле - Макарівка. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Він додав, що ворог зосереджує основні зусилля для ведення оборони та намагається не допустити просування наших військ. Окупанти застосовують резерви, намагаються відновити втрачене положення.

Також наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Водночас ЗСУ мають частковий успіх у Луганській області.

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"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка - Шипилівка вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив Ковальов.