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Новини Війна
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Сили оборони мали частковий успіх на Півдні та Луганщині, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

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Українські військові продовжують наступ у Запорізькій області та мають частковий успіх. Крім того, ЗСУ контратакують окупантів у Луганській області.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. А саме на напрямках: Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка - Вербове, Вільне Поле - Макарівка. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Він додав, що ворог зосереджує основні зусилля для ведення оборони та намагається не допустити просування наших військ. Окупанти застосовують резерви, намагаються відновити втрачене положення.

Також наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Водночас ЗСУ мають частковий успіх у Луганській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступаємо на Мелітопольському й Бердянському напрямках, маємо частковий успіх, - Генштаб

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка - Шипилівка вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив Ковальов.

Сили оборони мали частковий успіх на Півдні та Луганщині, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6647) Запорізька область (3653) контрнаступ (435) Луганська область (4883)


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Є таке, якщо вектор Шипілівка, то радує, почекаємо оновлення карти. Є Роботине і П'ятихатки просування. Усе буде Україна.
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21.06.2023 09:20 Відповісти
Що таке "частковий успіх"? Це успіх чи ні? Підкажіть, будь ласка, хто знає.
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21.06.2023 10:06 Відповісти
Успіх - це коли зайняли Симферополь та Донецьк, а чстковий успіх - якщо лише Джанкой та Горлівку.
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21.06.2023 10:43 Відповісти
Школяр? Цікаво писати маячню?
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21.06.2023 12:07 Відповісти
Яке питання, така й відповідь.
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21.06.2023 13:39 Відповісти
Це коли нема чим порадувати.
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21.06.2023 11:46 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2023 10:27 Відповісти
 
 