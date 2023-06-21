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Україна матиме власний шлях вступу до НАТО, - Пентагон

нато,україна

У Пентагоні, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявили, що Україна матиме власний шлях приєднання до Альянсу.

Про це заявила заступниця речника Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, США "надихає те", як в Альянс рухається Швеція.

"Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО", - додала вона.

Представниця Пентагону наголосила, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою.

"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", - підсумувала вона.

Також читайте: Україну офіційно не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Столтенберг

Автор: 

Пентагон (1432) членство в НАТО (1725)


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Топ коментарі
+13
Звичайно, кожна країна має мати власний шлях. Але з Беней, єрмаком і татаровим нас в НАТО не візьмуть.
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21.06.2023 09:16
+11
Вступ НАТО це ціла безпекова система. Від оборони і навіть до якості питної води. А що в нас в ГУР, в СБУ - клоунада.
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21.06.2023 09:17
+10
Туреччину взяли у НАТО авансом. У нас головна проблема - це оп, з татаровими, дєрьмаками, **********, гетьманцевими, сівковичами, шаурмой, рєзніковими.
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21.06.2023 09:21
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Звичайно, кожна країна має мати власний шлях. Але з Беней, єрмаком і татаровим нас в НАТО не візьмуть.
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21.06.2023 09:16 Відповісти
Не треба усе мішати. Беня окремо, а котлети окремо.

Ніхто не підтримуе олігархів- це зло,

але Розмови що «Україну не беруть в НАТО тому, що вона не відповідне якимось стандартам» , це маячня.

Турція «відповідна стандартам»? А вона десь з 1953 року в НАТО.
» Турецька демократія» з турецьким султаном це « добре», а Україна з двома Майданами це « не добре»?

Захід, на жаль, ще вагаеться, чи готовий він своїми людьми воювати за Україну. Ось чому Україна поки ще не в НАТО
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21.06.2023 13:04 Відповісти
Ми підем другим шляхм -- хоча б не манівцями .
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21.06.2023 09:16 Відповісти
Вступ НАТО це ціла безпекова система. Від оборони і навіть до якості питної води. А що в нас в ГУР, в СБУ - клоунада.
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21.06.2023 09:17 Відповісти
Туреччину взяли у НАТО авансом. У нас головна проблема - це оп, з татаровими, дєрьмаками, **********, гетьманцевими, сівковичами, шаурмой, рєзніковими.
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21.06.2023 09:21 Відповісти
Ага І Угорщину - теж! А тепер довбуться та не знають куди її "примостить"
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21.06.2023 09:28 Відповісти
Просто «контрольовано чекають» - орбан і ***** не вічні. Продаж хімарсів Угорщині заблоковано, в цілому - знайдуть управу за потреб.
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21.06.2023 09:33 Відповісти
Зате "вічне" будівництво АЕС в Угорщині - яку будує Росія От за цей "ласий шматок пирога" верхівка "фідесят" і триматиметься до останнього!
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21.06.2023 09:46 Відповісти
Ви ж добре знаєте яке «місце» посідає Туреччина і НАТО і яка якість співробітництва. Наша ціль, напевно, не зайняти місце в альянсі після Туреччини.
Крім того багато чого змінилося з того часу
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21.06.2023 09:29 Відповісти
Їх взяли через вигідне геогргафічне розташування.
Ще не вистачало якби там панував совок
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21.06.2023 09:31 Відповісти
Ее взяли в 1955 г из за Босфора. И все. И правильно сделали.
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21.06.2023 10:00 Відповісти
Скоріше із-за потреби розміщення ядерки на півдні, і за цього потім виникла карібська криза.
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21.06.2023 12:34 Відповісти
«Авансом» нікого нікуди не беруть. Беруть, коли потрібно. Туреччина була військовим форпостом НАТО з ЯЗ до карібськоі кризи.

Вона стримувала СРСР.

Сегодні Україна стримує кацапстан та захищає НАТО.
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21.06.2023 13:08 Відповісти
СБУ та ГУР МО воює та воює дуже добре. Хлопці дуже ефективно кришать рашистів, техніку, склади з БК, аеродроми, літаки, шляхопроводи та колії, військове керівництво раші, ловлять зрадників та колаборантів. Досягнення СБУ та ГУР МО на війні високо оцінюються нашими західними партнерами - США, Великою Британією, іншими країнами НАТО. Саме у звязку і цим наші партнери щільно взаємодіють із цими бойовими службами. Загальні здобутки цих двох бойових підрозділів України у рази перевищують претензії до них чи до їхнього керівництва. Згоден з Вами, критика потрібна, бо без неї ці органи не будуть розвиватися. Як на мене, ця критика повинна бути конструктивна та під час війни дуже обережна та виважена - ворог усе бачить. Слава Україні!
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21.06.2023 09:43 Відповісти
а) ми вже і так навчились воювати, б) які ще б***ь російські та білоруські братики!?
P.S. Ті нормальні білоруси і росіяни, що воюють в лавах ЗСУ, це така незначна кількість, що при всій моїй повазі до них, є скоріше статистичною помилкою серед безлічі рашистів.
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21.06.2023 10:17 Відповісти
Обіцянки-цяцянки.
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21.06.2023 09:28 Відповісти
Знищте рузьких. Захід дав на це сотні мільярдів і дасть ще скільки треба. А потім на руїнах Московії, що розпалася, відбудеться почесний вступ України до НАТО.
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21.06.2023 09:30 Відповісти
Ну так знищте.
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21.06.2023 09:34 Відповісти
Сотні мільярдів? Не повторюйте будь-ласка трамповські нісенітниці.
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21.06.2023 10:14 Відповісти
Допомога Заходу мізерна, ніяких сотень мільярдів немає. США зберігають тисячі одиниць будь-якої техніки, Україні дають десятки, причому жодних винищувачів, далекобійних ракет.
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21.06.2023 12:01 Відповісти
Головні проблеми: війна ( окупована територія), корумпована влада і нереформована, але з великим бойовим досвідом армія.
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21.06.2023 09:35 Відповісти
Нормальні люди, пояснюють "мудрим" людям з залишками 73% розуму(особливим): Поки не навчитесь цікавитись політикою і якось розвиватись, а не приймати участь у виборах раз в 5ть років, доти у вас буде особливий шлях до союзів заходу - колись можливо...
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21.06.2023 09:35 Відповісти
Сірко,спочатку був "квартал" ,лиш потім " овації не лохів" , рівно те ж саме має бути спочаткУ НАТО в Україні , а потім будуть українські аплодисменти,із "НАТО браво" ,Поки що .перед входов в НАТО, СТОЯТЬ РАШИСТСЬКІ ДВЕРІ
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21.06.2023 10:39 Відповісти
У світлі того, що відбувається та останніх новин, зокрема, про приписані 6,2 млрд заокеанських "професіоналів" це звучить як реальне знущання. Смачно плюнула в Україну, курва американська.

Представниця Пентагону наголосила, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою. - де ленд-ліз, гадина ? І решта того, що просять ?

"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", - підсумувала вона. Може, ви там ще кілька десятків мільярдиків наприписували ?

Оце негайно - так негайно.
Мерзоти лицемірні.
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21.06.2023 09:39 Відповісти
власний шлях ?... то приймемо..то не приймемо..то через кілька років..то у вас те не те..отакий шлях
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21.06.2023 09:41 Відповісти
США "надихає те", як до НАТО рухається Швеція.

Тобто: США надихає те, як вже півроку турецькі (і, потенційно, угорські) довбойоби ставлять Швеції палиці в колеса.

Щось не так у всьому цьому.
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21.06.2023 09:57 Відповісти
Наприклад, незважаючи на турецько-угорські перепони, Швеція вирішила надати дозвіл на базування військ НАТО на їх території. А в нас сподобились на такий крок? Чи теж не на часі?
Крім того НАТО це в першу чергу спільні стандарти. В нас ЗСУ відповідає їм? Ми можемо негайно прийняти у себе НАТОвську авіцію та військових, організувавши їх забезпечення та координацію їх дій з ЗСУ?
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21.06.2023 10:22 Відповісти
Шо ты несешь?
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21.06.2023 14:14 Відповісти
А що в моїх словах незрозумілого? Чи ти 73% і віриш що ми вже на 100% відповідаємо умовам членства в НАТО та ЄС? Вимкни телемарафон і зніми рожеві окуляри.
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21.06.2023 14:57 Відповісти
Ты, предлагаешь на полном серьезе пригласить к нам натовских военных для участия в войне с козломордией? И как ты думаешь на какой день они будут у нас вместе со Столтенбергом?
А-а-а, вот в чем проблема, просто никто кроме тебя не додумался их пригласить.
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21.06.2023 16:09 Відповісти
Причому тут воювати з рашкою? Мова про те, що в нас майже увесь рух до НАТО це отримана від союзників зброя їх стандарту. А Швеція дійсно рухається в НАТО, роблячи в т.ч. дії, що несуть декларативний характер, як от дозвіл на розміщення там сил Альянсу.
Порівняй - Україна хоче вступити в НАТО і тоді приведе (може) армію (і не тільки) до стандартів та вимог. Швеція хоче вступити і зараз приводить свої військові сили та доктрини до вимог Альянсу.
Розумієш що членство в НАТО передбачає готовність до ведення спільних військових дій та спільне використання інфраструктури. В нас хоч щось з цього робиться?
Політики декларують бажання ледь не вступити в Альянс під час саміту у Вільнюсі, але чи готова країна, як приклад прийняти у нас військові сили, наприклад при гіпотетичному конфлікті НАТО-Росія?
Зрозуміло, що в Україну не вирушить негайно пару дивізій США на фронт, але та ж Швеція теж цього не потребує, і все таки змінює своє законодавство, а не чекає "у моря погоди".
Чи ти з армії 73% ждунів, що чекають, поки якось само собою стане "харашо"?
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21.06.2023 16:26 Відповісти
С тобой все ясно. Короче, шо ты несешь?
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21.06.2023 16:37 Відповісти
Тобто по суті ти нічого не можеш сказати? Ну продовжуй щось невнятно белькотіти, батальйон тероборони озера Комо.
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21.06.2023 21:12 Відповісти
Моя репліка була абсолютно не про те.

Швеція і Суомі подали заявки одночасно. Суомі вже в NATO, а Швеція досі ні, через те, що один турецький хитрозроблений диктатор вирішив, що курди (велика за розмірами нація, що досі не має власної держави!) -- терористи.

І США з тим ніц не може зробити.

А Ви тут про законодавство...
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22.06.2023 00:43 Відповісти
чергове наіпалово України і її народу .світовими аферистами -" тепер нехай Україна, торує власний шлях ,до тих натівських дверей,котрі немов "натівський міраж" весь час на горизонті ,,,,
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21.06.2023 10:33 Відповісти
не так давно у пяти судей нашли левое бабло
в итоге:
Князев передаёт привет
четверо судей, похоже, уже в нато
лохи снимают лапшу с ушей
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21.06.2023 10:54 Відповісти
Ху&ло програе війну в Україні, але він разроховуе га внутрішній конфлікт у середині України.

Тому на богатех ланках Интернет іде нещадний шквал критики влади України.
Вони чекають та Готують новий « майдан».

Але багато людей це розуміють та ставляться до цего виважено:

1. Перше це Перемога.

2. Реформування держави дуже важливо, але це буде після Перемоги.

3. Війна усе НЕ спише. Усі ходи записані.
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21.06.2023 13:16 Відповісти
Ти дуже багато всього наслухався, інколи використовуй і свою голову.
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28.11.2023 19:34 Відповісти
Да, особенный. Еще ни одна страна не подвергалась нападению из-за желания вступить в НАТО.
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21.06.2023 14:16 Відповісти
Щось шлях цей більше нагадує безкінечність як для білки в колесі.
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28.11.2023 19:32 Відповісти
 
 