Україна матиме власний шлях вступу до НАТО, - Пентагон
У Пентагоні, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявили, що Україна матиме власний шлях приєднання до Альянсу.
Про це заявила заступниця речника Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, США "надихає те", як в Альянс рухається Швеція.
"Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО", - додала вона.
Представниця Пентагону наголосила, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою.
"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", - підсумувала вона.
Топ коментарі
+13 Анатолий К #427424
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+11 Ksenia VB
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+10 Super Gut
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Ніхто не підтримуе олігархів- це зло,
але Розмови що «Україну не беруть в НАТО тому, що вона не відповідне якимось стандартам» , це маячня.
Турція «відповідна стандартам»? А вона десь з 1953 року в НАТО.
» Турецька демократія» з турецьким султаном це « добре», а Україна з двома Майданами це « не добре»?
Захід, на жаль, ще вагаеться, чи готовий він своїми людьми воювати за Україну. Ось чому Україна поки ще не в НАТО
Крім того багато чого змінилося з того часу
Ще не вистачало якби там панував совок
Вона стримувала СРСР.
Сегодні Україна стримує кацапстан та захищає НАТО.
P.S. Ті нормальні білоруси і росіяни, що воюють в лавах ЗСУ, це така незначна кількість, що при всій моїй повазі до них, є скоріше статистичною помилкою серед безлічі рашистів.
Представниця Пентагону наголосила, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою. - де ленд-ліз, гадина ? І решта того, що просять ?
"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", - підсумувала вона. Може, ви там ще кілька десятків мільярдиків наприписували ?
Оце негайно - так негайно.
Мерзоти лицемірні.
Тобто: США надихає те, як вже півроку турецькі (і, потенційно, угорські) довбойоби ставлять Швеції палиці в колеса.
Щось не так у всьому цьому.
Крім того НАТО це в першу чергу спільні стандарти. В нас ЗСУ відповідає їм? Ми можемо негайно прийняти у себе НАТОвську авіцію та військових, організувавши їх забезпечення та координацію їх дій з ЗСУ?
А-а-а, вот в чем проблема, просто никто кроме тебя не додумался их пригласить.
Порівняй - Україна хоче вступити в НАТО і тоді приведе (може) армію (і не тільки) до стандартів та вимог. Швеція хоче вступити і зараз приводить свої військові сили та доктрини до вимог Альянсу.
Розумієш що членство в НАТО передбачає готовність до ведення спільних військових дій та спільне використання інфраструктури. В нас хоч щось з цього робиться?
Політики декларують бажання ледь не вступити в Альянс під час саміту у Вільнюсі, але чи готова країна, як приклад прийняти у нас військові сили, наприклад при гіпотетичному конфлікті НАТО-Росія?
Зрозуміло, що в Україну не вирушить негайно пару дивізій США на фронт, але та ж Швеція теж цього не потребує, і все таки змінює своє законодавство, а не чекає "у моря погоди".
Чи ти з армії 73% ждунів, що чекають, поки якось само собою стане "харашо"?
Швеція і Суомі подали заявки одночасно. Суомі вже в NATO, а Швеція досі ні, через те, що один турецький хитрозроблений диктатор вирішив, що курди (велика за розмірами нація, що досі не має власної держави!) -- терористи.
І США з тим ніц не може зробити.
А Ви тут про законодавство...
в итоге:
Князев передаёт привет
четверо судей, похоже, уже в нато
лохи снимают лапшу с ушей
Тому на богатех ланках Интернет іде нещадний шквал критики влади України.
Вони чекають та Готують новий « майдан».
Але багато людей це розуміють та ставляться до цего виважено:
1. Перше це Перемога.
2. Реформування держави дуже важливо, але це буде після Перемоги.
3. Війна усе НЕ спише. Усі ходи записані.