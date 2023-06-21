Ворожих десантників із 83-ї бригади відправили в район Кліщіївки. Багато з них ліквідовані або поранені, - Генштаб
Українські воїни під час наступу ефективно знищують російських десантників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області, для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат.
"Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювували до Ростова-на-Дону, звідки, через брак місць, загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені", - йдеться у повідомленні.
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