Дрони над Кремлем показали світові, що російська оборона - це "потьомкінське село", - Буданов
Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що удари дронів по Кремлю показали, що оборона РФ - це показуха.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі The Economist.
За даними видання, хоч офіційно Україна не підтверджувала своєї причетності до операцій на території Росії, проте Буданов "майже не поважає офіційну двозначність".
"Ми на війні. Безпілотники над Кремлем показали світові, що російська оборона - це просто потьомкінське село", - додав очільник ГУР МО.
Нагадаємо, 3 травня було поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.
Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.
Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.
Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.
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А перед тим, як мандіти щось про Нього, порівнювати Його за різними критеріями і оцінками із генералом Залужним, поцікавтеся хоча б для себе про те, бійці якого саме бойового підрозділу України та під чиїм саме керівництвом з перших секунд війни ціною власного життя захищають життя, здоровя та особисту недоторканість Головнокомандувача ЗСУ пана генерала Валерія ЗАЛУЖНОГО. У ЗСУ своєї озброєно охорони та розвідки для цього немає та ніколи не було.
А кацапи ще до війни почали дуже активне полювання на генерала Залужного, а під час війни ні на миьт не полишали своїх намірів його вбити ні на мить.
Бійцями саме цього бойового підрозділу під керівництвом такого собі генерала за період війни виявлено і знешкоджено таку кількість ворожих ДРГ, агентури, відвернено таку кільксть замахів на життя генерала ЗАЛУЖНОГО, що у вас всіх не вистачить пальців на руках та ногах, щоби порахувати.
@уйлу вже кілька разів високі чини раші доповідали про ліквідацію генерала Залужного, але завдяки життю бійців та спеців саме цього бойового розвідувального підрозділу України Головнокомандувач ЗСУ до часу живий живий та здоровий, а завдяки Божій помочі та діям цих бійців і їхнього керівництва пан генерал Валерій ЗАЛУЖНИЙ буде жити ще дуже довго та щасливо.
Також саме завдяки бійцям та керівництву ГУР МО на сьогодні існує та результативно воює ЗСУ, звільнено купу території України, а також більш-менш спокійно у моєму рідному Києві, а ви можете у затишку вольяжно клацати по клаві, посьорбуючи каву та обливаючи брудом людей, які за вас віддають своє життя та здоровя.
Народ, яких не знає та шанує своїх Героїв, приречений на знищення - Степан Андрійович БАНДЕРА.
Слава Україні!
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