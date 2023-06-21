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Новини Війна
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Дрони над Кремлем показали світові, що російська оборона - це "потьомкінське село", - Буданов

кремль

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що удари дронів по Кремлю показали, що оборона РФ - це показуха.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі The Economist.

За даними видання, хоч офіційно Україна не підтверджувала своєї причетності до операцій на території Росії, проте Буданов "майже не поважає офіційну двозначність".

"Ми на війні. Безпілотники над Кремлем показали світові, що російська оборона - це просто потьомкінське село", - додав очільник ГУР МО.

Читайте: Атаку дронів на Кремль могла влаштувати сама Росія, це виглядало дуже штучно, - Зеленський

Нагадаємо, 3 травня було поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.

Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.

Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.

Читайте: Що ближче Україна до успіху, то більше "пронизливих звуків" із Кремля, - голова МЗС Британії Клеверлі

Автор: 

Буданов Кирило (493) кремль (522)


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Топ коментарі
+12
Ну так повторити -- весь Світ же дивиться .
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21.06.2023 09:51
+9
Бляха... Воно знов за своє.
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21.06.2023 09:56
+4
Ну так попадите уже куда нибудь в москве, а потом уже кричите, что это не мы.
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21.06.2023 10:22
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Ну так повторити -- весь Світ же дивиться .
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21.06.2023 09:51 Відповісти
Хотілося б побільше та почастіше у мацкві, брянську, курську, саратові дронів та усіляких інших бавовн
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21.06.2023 09:53 Відповісти
Бляха... Воно знов за своє.
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21.06.2023 09:56 Відповісти
уся русня це суцільний фейк. країна-гівно.
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21.06.2023 10:02 Відповісти
3 травня..? Але хоч добре, 2023. Ви стільки барабанів купуєтеі ****... Могли б щодня дрони туди пуляти ( і не один. два, а пачками ))).
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21.06.2023 10:04 Відповісти
кремлёвский инфо-разведчик
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21.06.2023 10:04 Відповісти
Буданов мабудь гарно відпочив на Лазурному побережжі, вернувся з новими силами та пророцтвами. То що з Кримом? коли там обіцяна деокупація? А то чекали під Новий рік і не дочекались
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21.06.2023 10:06 Відповісти
Коли це вже було? Мабуть криза жанру, аби було щось говорити
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21.06.2023 10:15 Відповісти
Вся рашка потьомкінське село.
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21.06.2023 10:16 Відповісти
Село то село, даже с Потемкиным если. А про хутора слабо напомнить?
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21.06.2023 10:22 Відповісти
Ну так попадите уже куда нибудь в москве, а потом уже кричите, что это не мы.
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21.06.2023 10:22 Відповісти
Будівля Головного управління розвідки Міноборони двічі зазнавала ракетних ударів " потьомкінського села". Вперше це сталося в березні 2022 року, вдруге - у травні 2023-го Джерело:
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21.06.2023 10:28 Відповісти
Шановні! Будь ласка, майте повагу до керівника бойового розвідуального органу України генерала Буданова!
А перед тим, як мандіти щось про Нього, порівнювати Його за різними критеріями і оцінками із генералом Залужним, поцікавтеся хоча б для себе про те, бійці якого саме бойового підрозділу України та під чиїм саме керівництвом з перших секунд війни ціною власного життя захищають життя, здоровя та особисту недоторканість Головнокомандувача ЗСУ пана генерала Валерія ЗАЛУЖНОГО. У ЗСУ своєї озброєно охорони та розвідки для цього немає та ніколи не було.
А кацапи ще до війни почали дуже активне полювання на генерала Залужного, а під час війни ні на миьт не полишали своїх намірів його вбити ні на мить.
Бійцями саме цього бойового підрозділу під керівництвом такого собі генерала за період війни виявлено і знешкоджено таку кількість ворожих ДРГ, агентури, відвернено таку кільксть замахів на життя генерала ЗАЛУЖНОГО, що у вас всіх не вистачить пальців на руках та ногах, щоби порахувати.
@уйлу вже кілька разів високі чини раші доповідали про ліквідацію генерала Залужного, але завдяки життю бійців та спеців саме цього бойового розвідувального підрозділу України Головнокомандувач ЗСУ до часу живий живий та здоровий, а завдяки Божій помочі та діям цих бійців і їхнього керівництва пан генерал Валерій ЗАЛУЖНИЙ буде жити ще дуже довго та щасливо.
Також саме завдяки бійцям та керівництву ГУР МО на сьогодні існує та результативно воює ЗСУ, звільнено купу території України, а також більш-менш спокійно у моєму рідному Києві, а ви можете у затишку вольяжно клацати по клаві, посьорбуючи каву та обливаючи брудом людей, які за вас віддають своє життя та здоровя.
Народ, яких не знає та шанує своїх Героїв, приречений на знищення - Степан Андрійович БАНДЕРА.
Слава Україні!
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21.06.2023 10:29 Відповісти
Повага була, є і буде до ЕКС-керівника (на жаль) бойового розвідуального органу України Василя Бурби. А цей клован, призначений таким же клованом, викликає лише огиду. Я вже не кажу про його здібності в прогнозуванні подій. Трепло
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21.06.2023 15:54 Відповісти
Якщо потоьмкінське село то потушіть Москву хоч на півдня, балаболи. Як ви вже задовбали своїм піз..жом.
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21.06.2023 11:33 Відповісти
От якби ти був керівником ГУР, ти би ого-го-о!
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21.06.2023 11:58 Відповісти
Я би просто не займався балобольством. Вже Новий рік в Криму зустрли... Багато людей ведеться на його піз..ж, як повівся на на обіцянки нового життя і кінець епохи білності неЛоха.
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21.06.2023 15:10 Відповісти
Як на моє бачення, то дрони над Кремлем - показуха. Краще б хоч якусь саму задрочену трансформаторну підстанцію чи нафтобазу атакнули, це теж продемонструвало б ефективність кацапської ППО, але було б корисніше для перемоги.
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21.06.2023 11:42 Відповісти
Пане Буданов, ну хоч Ви не уподібнюйтеся до малярів, лубінців та всяких інших арестовичів з даниловими. До речі, про дрони - вони вчора у Львові були...
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21.06.2023 12:41 Відповісти
До речі, про дрони - вони вчора у Львові були..
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Это про какие?
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21.06.2023 15:17 Відповісти
 
 