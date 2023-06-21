Дрони над Кремлем показали світові, що російська оборона - це "потьомкінське село", - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що удари дронів по Кремлю показали, що оборона РФ - це показуха.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі The Economist.

За даними видання, хоч офіційно Україна не підтверджувала своєї причетності до операцій на території Росії, проте Буданов "майже не поважає офіційну двозначність".

"Ми на війні. Безпілотники над Кремлем показали світові, що російська оборона - це просто потьомкінське село", - додав очільник ГУР МО.

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Нагадаємо, 3 травня було поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Пізніше було опубліковано відео, на якому зафіксовані кадри пожежі у московському Кремлі. А також момент влучання безпілотника в головний купол Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі.

Україна заперечує будь-яку причетність до ймовірної атаки безпілотників в Москві.

Аналіз CNN відеозаписів інциденту підтверджує заяву Кремля про те, що два безпілотники пролетіли над Кремлем рано в середу, але видання не знайшло жодних доказів причетності України до цього інциденту.

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