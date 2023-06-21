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По будівлі ГУР двічі били ракетами - в березні 2022-го та в травні 2023-го, - Economist

буданов

Будівля Головного управління розвідки Міноборони двічі зазнавала ракетних ударів росіян. Вперше це сталося в березні 2022 року, вдруге - у травні 2023-го.

Про це пише видання Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі, присвяченому очільнику ГУР Кирилу Буданову, видання зазначає, що в березні 2022 року ракети поцілили в будівлю ГУР на Рибальському острові в Києві.

"Вікна повибивало, а старі будівлі неподалік були зруйновані", - йдеться в публікації.

Читайте: Дрони над Кремлем показали світові, що російська оборона - це "потьомкінське село", - Буданов

The Economist стверджує, що чоловіки, які у приймальній чекали на зустріч із Будановим, попадали на підлогу. Та невдовзі двері відкрилися, вийшов Буданов і сказав, що все гаразд. "Він обтрусив із себе пил, вдягнув кепку й вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", - цитує видання одного зі свідків події.

Вдруге, як твердить ЗМІ, балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники летіли на будівлю ГУР 29 травня 2023 рок. Вони ледь не влучили в неї та в сусідній міст, а дрони зачепили іншу будівлю.

Також читайте: Ядерна загроза з боку Росії існує завжди. Наразі про підвищення ризиків не йдеться, - ГУР

Президент РФ Путін наступного дня похвалився, що нібито комплекс будівель ГУР було знищено "точним ударом" росіян. Російські ЗМІ повідомили, що Буданов у комі, і його нібито евакуювали до Німеччини.

"The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності", - йдеться у статті.

Автор: 

Буданов Кирило (493) обстріл (28725) розвідка (3871)


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Топ коментарі
+15
Яким чином? Він то в Економіст, то на іншому ресурсі, просили уже виконувати свої обов'язки, не реагує. Справжні розвідники це не він.
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21.06.2023 10:03
+11
зеленін і кепка,блд.кому це цікаво?
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21.06.2023 10:06
+9
Шановні! Будь ласка, майте повагу до керівника бойового розвідуального органу України генерала Буданова!
А перед тим, як мандіти щось про Нього, порівнювати Його за різними критеріями і оцінками із генералом Залужним, поцікавтеся хоча б для себе про те, бійці якого саме бойового підрозділу України та під чиїм саме керівництвом з перших секунд війни ціною власного життя захищають життя, здоровя та особисту недоторканість Головнокомандувача ЗСУ пана генерала Валерія ЗАЛУЖНОГО. У ЗСУ своєї озброєно охорони та розвідки для цього немає та ніколи не було.
А кацапи ще до війни почали дуже активне полювання на генерала Залужного, а під час війни ні на миьт не полишали своїх намірів його вбити ні на мить.
Бійцями саме цього бойового підрозділу під керівництвом такого собі генерала за період війни виявлено і знешкоджено таку кількість ворожих ДРГ, агентури, відвернено таку кільксть замахів на життя генерала ЗАЛУЖНОГО, що у вас всіх не вистачить пальців на руках та ногах, щоби порахувати.
@уйлу вже кілька разів високі чини раші доповідали про ліквідацію генерала Залужного, але завдяки життю бійців та спеців саме цього бойового розвідувального підрозділу України Головнокомандувач ЗСУ до часу живий живий та здоровий, а завдяки Божій помочі та діям цих бійців і їхнього керівництва пан генерал Валерій ЗАЛУЖНИЙ буде жити ще дуже довго та щасливо.
Також саме завдяки бійцям та керівництву ГУР МО на сьогодні існує та результативно воює ЗСУ, звільнено купу території України, а також більш-менш спокійно у моєму рідному Києві, а ви можете у затишку вольяжно клацати по клаві, посьорбуючи каву та обливаючи брудом людей, які за вас віддають своє життя та здоровя.
Народ, яких не знає та шанує своїх Героїв, приречений на знищення - Степан Андрійович БАНДЕРА.
Слава Україні!
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21.06.2023 10:32
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Значит, действительно Буданов кому-то в рашке на мозоль наступил хорошо.
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21.06.2023 09:56 Відповісти
Яким чином? Він то в Економіст, то на іншому ресурсі, просили уже виконувати свої обов'язки, не реагує. Справжні розвідники це не він.
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21.06.2023 10:03 Відповісти
ну вочевидь атаки дронами навесні по кремлю дуже зачепили когось..., тільки русня могла обстрілювати чим тільки можна уявити всю територію України, а самій Україні це забороняється..., а тут раз й по кремлю вдарили дрончиками..., ось у когось й засвербило
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21.06.2023 10:04 Відповісти
зеленін і кепка,блд.кому це цікаво?
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21.06.2023 10:06 Відповісти
яка практична користь від цієї інформації Україні і її народу і яка Буданову?
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21.06.2023 10:24 Відповісти
"а потом он обнял меня и прослезился..." М.Булгаков, Дни Турбиных
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21.06.2023 10:25 Відповісти
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21.06.2023 10:53 Відповісти
А треба було по будівлі Гогілашвілі. 😁
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21.06.2023 10:27 Відповісти
Ого, обтрусив з себе пил, одягнув кепку. Наче супермен який.)
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21.06.2023 10:31 Відповісти
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21.06.2023 10:58 Відповісти
Шановні! Будь ласка, майте повагу до керівника бойового розвідуального органу України генерала Буданова!
А перед тим, як мандіти щось про Нього, порівнювати Його за різними критеріями і оцінками із генералом Залужним, поцікавтеся хоча б для себе про те, бійці якого саме бойового підрозділу України та під чиїм саме керівництвом з перших секунд війни ціною власного життя захищають життя, здоровя та особисту недоторканість Головнокомандувача ЗСУ пана генерала Валерія ЗАЛУЖНОГО. У ЗСУ своєї озброєно охорони та розвідки для цього немає та ніколи не було.
А кацапи ще до війни почали дуже активне полювання на генерала Залужного, а під час війни ні на миьт не полишали своїх намірів його вбити ні на мить.
Бійцями саме цього бойового підрозділу під керівництвом такого собі генерала за період війни виявлено і знешкоджено таку кількість ворожих ДРГ, агентури, відвернено таку кільксть замахів на життя генерала ЗАЛУЖНОГО, що у вас всіх не вистачить пальців на руках та ногах, щоби порахувати.
@уйлу вже кілька разів високі чини раші доповідали про ліквідацію генерала Залужного, але завдяки життю бійців та спеців саме цього бойового розвідувального підрозділу України Головнокомандувач ЗСУ до часу живий живий та здоровий, а завдяки Божій помочі та діям цих бійців і їхнього керівництва пан генерал Валерій ЗАЛУЖНИЙ буде жити ще дуже довго та щасливо.
Також саме завдяки бійцям та керівництву ГУР МО на сьогодні існує та результативно воює ЗСУ, звільнено купу території України, а також більш-менш спокійно у моєму рідному Києві, а ви можете у затишку вольяжно клацати по клаві, посьорбуючи каву та обливаючи брудом людей, які за вас віддають своє життя та здоровя.
Народ, яких не знає та шанує своїх Героїв, приречений на знищення - Степан Андрійович БАНДЕРА.
Слава Україні!
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21.06.2023 10:32 Відповісти
це не керівник бойового розвідувального органу, а блоггер, хвалько, показушник. тому лиши свою примітивну рабську думку при собі.
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21.06.2023 10:33 Відповісти
а учитывая как он впрыгнул в кресло руководителя разведки, и весьма странное поведение -- не уверен что контрразведка достаточно хорошо изучала его кандидатуру перед назначе6ием на высокую должность....
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21.06.2023 11:04 Відповісти
пішов ти на... захисник буденого
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21.06.2023 11:11 Відповісти
достатньо того, що він збрехав про операцію з захоплення вагнерів перед великим вторгненням русні, дружбу з гогашвілі та портретик найЗеленішого (коли зеВовік сказав, щоб не було ніяких портретиків окрім дітей ...)
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21.06.2023 11:12 Відповісти
Гогішвіллі не смерди.
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21.06.2023 11:42 Відповісти
Обрусив будєновку одєл мєдал перджинского і спросіл товаріща каца…
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21.06.2023 10:34 Відповісти
Кірюша став речником Гнусавого. А шо ? Якийсь Бернс з ЦРУ все розказує, то і такого хоче Гнусавий.
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21.06.2023 10:43 Відповісти
Не верю! Не верю в то что Буданов сидит в здании ГУР, а не где то глубоко под землей, в бункере.
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21.06.2023 10:44 Відповісти
И сразу набежали справжни патриоты )
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21.06.2023 10:50 Відповісти
у меня впечатление, что Буданова активно продвигают в кандидаты в президенты , при чем те же люди, которые в 2019 продвигали Зеленского, Вакарчука и т.д.
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21.06.2023 10:54 Відповісти
Абсолютно, 100 % , ті ж самі технології!
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21.06.2023 11:27 Відповісти
Майже під вікнами ГУРу, при будьоновом, почали будувати хмарочос. Ця огидна архітектурна потвора тупо спотворила краєвид Києва, я вже не кажу про якусь секретність цієї установи. Чи можливо подібне у будь-якій цивілізованній країні - ні. Тому коли із будьоновки ліплять героя - це викликає звичайний сміх, бо він звичайний барига, якого цікавить тільки бабло.
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21.06.2023 10:57 Відповісти
А в марте 2022 это был ответ на что? 😁
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21.06.2023 11:27 Відповісти
Аста Лависта Бэби!
ЗеТерминатор 95
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21.06.2023 11:31 Відповісти
А чого тільки двічі, казав би вже разів двадцять...,балабол, тобі вже ніхто не вірить...
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21.06.2023 11:57 Відповісти
Где-то видел фото, как ракета в Днепр рядом попала.
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21.06.2023 12:17 Відповісти
Буданову надо нейтрализовать Ермака с Татаровым так как Ермак всегда скидывает русским местонахождение Буданова, с такими калоборантами у власти можно рассчитывать только на ПВО. Когда путин в начале полномасштабного нападения на Украину сказал что нам надо договорится с Украинскими военными так как с Киевским режимом не о чем говорить - он имел в виду что там договорено а вот с военными не получается договорится, это лично мое мнение
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21.06.2023 13:09 Відповісти
поправил маузер, и пошел в подвал, лично расстрелять 50 ватников )))
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21.06.2023 16:48 Відповісти
буданов термінатор))
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21.06.2023 19:50 Відповісти
Бонд обтрусил с себя пыль, одел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения...
Только вот Буданов с таким тупорылым пиаром все больше ассоциируется не с Бондом, а с Лесли Нильсеном из Голого пистолета
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22.06.2023 01:22 Відповісти
 
 