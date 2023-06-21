По будівлі ГУР двічі били ракетами - в березні 2022-го та в травні 2023-го, - Economist

Будівля Головного управління розвідки Міноборони двічі зазнавала ракетних ударів росіян. Вперше це сталося в березні 2022 року, вдруге - у травні 2023-го.

Про це пише видання Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі, присвяченому очільнику ГУР Кирилу Буданову, видання зазначає, що в березні 2022 року ракети поцілили в будівлю ГУР на Рибальському острові в Києві.

"Вікна повибивало, а старі будівлі неподалік були зруйновані", - йдеться в публікації.

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The Economist стверджує, що чоловіки, які у приймальній чекали на зустріч із Будановим, попадали на підлогу. Та невдовзі двері відкрилися, вийшов Буданов і сказав, що все гаразд. "Він обтрусив із себе пил, вдягнув кепку й вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", - цитує видання одного зі свідків події.

Вдруге, як твердить ЗМІ, балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники летіли на будівлю ГУР 29 травня 2023 рок. Вони ледь не влучили в неї та в сусідній міст, а дрони зачепили іншу будівлю.

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Президент РФ Путін наступного дня похвалився, що нібито комплекс будівель ГУР було знищено "точним ударом" росіян. Російські ЗМІ повідомили, що Буданов у комі, і його нібито евакуювали до Німеччини.

"The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності", - йдеться у статті.