По будівлі ГУР двічі били ракетами - в березні 2022-го та в травні 2023-го, - Economist
Будівля Головного управління розвідки Міноборони двічі зазнавала ракетних ударів росіян. Вперше це сталося в березні 2022 року, вдруге - у травні 2023-го.
Про це пише видання Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.
У матеріалі, присвяченому очільнику ГУР Кирилу Буданову, видання зазначає, що в березні 2022 року ракети поцілили в будівлю ГУР на Рибальському острові в Києві.
"Вікна повибивало, а старі будівлі неподалік були зруйновані", - йдеться в публікації.
The Economist стверджує, що чоловіки, які у приймальній чекали на зустріч із Будановим, попадали на підлогу. Та невдовзі двері відкрилися, вийшов Буданов і сказав, що все гаразд. "Він обтрусив із себе пил, вдягнув кепку й вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", - цитує видання одного зі свідків події.
Вдруге, як твердить ЗМІ, балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники летіли на будівлю ГУР 29 травня 2023 рок. Вони ледь не влучили в неї та в сусідній міст, а дрони зачепили іншу будівлю.
Президент РФ Путін наступного дня похвалився, що нібито комплекс будівель ГУР було знищено "точним ударом" росіян. Російські ЗМІ повідомили, що Буданов у комі, і його нібито евакуювали до Німеччини.
"The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності", - йдеться у статті.
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А перед тим, як мандіти щось про Нього, порівнювати Його за різними критеріями і оцінками із генералом Залужним, поцікавтеся хоча б для себе про те, бійці якого саме бойового підрозділу України та під чиїм саме керівництвом з перших секунд війни ціною власного життя захищають життя, здоровя та особисту недоторканість Головнокомандувача ЗСУ пана генерала Валерія ЗАЛУЖНОГО. У ЗСУ своєї озброєно охорони та розвідки для цього немає та ніколи не було.
А кацапи ще до війни почали дуже активне полювання на генерала Залужного, а під час війни ні на миьт не полишали своїх намірів його вбити ні на мить.
Бійцями саме цього бойового підрозділу під керівництвом такого собі генерала за період війни виявлено і знешкоджено таку кількість ворожих ДРГ, агентури, відвернено таку кільксть замахів на життя генерала ЗАЛУЖНОГО, що у вас всіх не вистачить пальців на руках та ногах, щоби порахувати.
@уйлу вже кілька разів високі чини раші доповідали про ліквідацію генерала Залужного, але завдяки життю бійців та спеців саме цього бойового розвідувального підрозділу України Головнокомандувач ЗСУ до часу живий живий та здоровий, а завдяки Божій помочі та діям цих бійців і їхнього керівництва пан генерал Валерій ЗАЛУЖНИЙ буде жити ще дуже довго та щасливо.
Також саме завдяки бійцям та керівництву ГУР МО на сьогодні існує та результативно воює ЗСУ, звільнено купу території України, а також більш-менш спокійно у моєму рідному Києві, а ви можете у затишку вольяжно клацати по клаві, посьорбуючи каву та обливаючи брудом людей, які за вас віддають своє життя та здоровя.
Народ, яких не знає та шанує своїх Героїв, приречений на знищення - Степан Андрійович БАНДЕРА.
Слава Україні!
ЗеТерминатор 95
Только вот Буданов с таким тупорылым пиаром все больше ассоциируется не с Бондом, а с Лесли Нильсеном из Голого пистолета