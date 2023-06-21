Кіпр має "нульову толерантність" до ухилення від санкцій проти РФ, - президент Христодулідіс

Влада Кіпру підтримує політику "нульової толерантності" щодо осіб, які допомагають росіянам обходити накладені на них санкції.

Про це це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Під час пресконференції, присвяченої 100 дням на посаді, Христодулідіс зазначив, що його адміністрація має місію у вигляді захисту імені Кіпру як "надійного ділового і фінансового центру". Саме тому влада не буде толерувати дії громадян чи компаній, які допомагають РФ обходити санкції.

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"Довіра до нашої країни за кордоном надзвичайно важлива для того, щоб ми могли залучати якісні інвестиції, які б приносили дохід нашій країні, створювати нові якісні робочі місця та багато іншого", - сказав Христодулідіс.

Президент Кіпру підтвердив політику "нульової толерантності" до будь-якого кіпрського громадянина або компанії, які допомагають ухилятися від міжнародних санкцій, накладених на Росію після минулорічного вторгнення в Україну.

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Водночас кіпрський президент виключив будь-які кроки щодо передання Україні військової техніки - зокрема бойових танків Т-80 радянських часів, бронетранспортерів і зенітно-ракетних батарей, оскільки на тлі турецької загрози не буде "вживати жодних заходів, які б залишили Республіку Кіпр без збройних сил".