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Новини Санкції проти Росії
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Кіпр має "нульову толерантність" до ухилення від санкцій проти РФ, - президент Христодулідіс

нікос,христодулідіс

Влада Кіпру підтримує політику "нульової толерантності" щодо осіб, які допомагають росіянам обходити накладені на них санкції.

Про це це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Під час пресконференції, присвяченої 100 дням на посаді, Христодулідіс зазначив, що його адміністрація має місію у вигляді захисту імені Кіпру як "надійного ділового і фінансового центру". Саме тому влада не буде толерувати дії громадян чи компаній, які допомагають РФ обходити санкції.

Читайте: Найбільший банк Кіпру закриє рахунки тисяч росіян

"Довіра до нашої країни за кордоном надзвичайно важлива для того, щоб ми могли залучати якісні інвестиції, які б приносили дохід нашій країні, створювати нові якісні робочі місця та багато іншого", - сказав Христодулідіс.

Президент Кіпру підтвердив політику "нульової толерантності" до будь-якого кіпрського громадянина або компанії, які допомагають ухилятися від міжнародних санкцій, накладених на Росію після минулорічного вторгнення в Україну.

Також читайте: Ми підтримуємо санкції проти РФ, бо ми на правильному боці історії, - президент Кіпру Христодулідіс

Водночас кіпрський президент виключив будь-які кроки щодо передання Україні військової техніки - зокрема бойових танків Т-80 радянських часів, бронетранспортерів і зенітно-ракетних батарей, оскільки на тлі турецької загрози не буде "вживати жодних заходів, які б залишили Республіку Кіпр без збройних сил".

Автор: 

Кіпр (246) росія (65442) санкції (11900)


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Топ коментарі
+5
брешуть і не червоніють.

саме через кіпр росія продає на грецію нафту а там вона розходиться по европі і її купують тихцем ті хто на словах стоїть з Україною.
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21.06.2023 10:00
+1
Мафіозний острів. Європейські чиновники його не прикривають, бо самі там ховають гроші. А якщо ти злочинець тобою легко керувати.
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21.06.2023 10:04
+1
Счас, раскатал губешки. Они скорее вино пить перестанут в обед.
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21.06.2023 15:24
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брешуть і не червоніють.

саме через кіпр росія продає на грецію нафту а там вона розходиться по европі і її купують тихцем ті хто на словах стоїть з Україною.
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21.06.2023 10:00 Відповісти
Мафіозний острів. Європейські чиновники його не прикривають, бо самі там ховають гроші. А якщо ти злочинець тобою легко керувати.
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21.06.2023 10:04 Відповісти
бачимо синку що не москаль але як що придивитись
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21.06.2023 10:07 Відповісти
хороші новини з санкційного фронту.


«Російські нафтові компанії зненацька зіткнулися з обвальним падінням попиту на свої барелі від одного з ключових покупців.
Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, у червні знизив закупівлі вдвічі...
З 1 по 19 червня у напрямку КНР з російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн сорту Urals, тоді як за аналогічний період травня поставки досягали 0,67 млн. тонн.
З рейдових перевалок, де нафту переливається з танкера в танкера прямо в море, Китай отримав із РФ 300 тисяч тонн - на 120 тисяч менше, ніж за перші три тижні травня».
 Наскільки це економічно обґрунтована тенденція чи це команда згори, буде зрозуміло найближчим часом. Але наскільки можна зрозуміти, Штати не висували Китаю претензій за експорт російської нафти взагалі, а йшлося про ті «вершки», котрі утворилися понад об"єм звичайних поставок.

https://defence-line.org/2023/06/vizit-blinkena-v-pekin-postskriptum-chast-3/
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21.06.2023 10:10 Відповісти
На том Кипре три государства, одно не признаное --- Северный Кипр. Христопродавец, чьих холоп будешь?
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21.06.2023 10:17 Відповісти
Водночас кіпрський президент виключив будь-які кроки щодо передання Україні військової техніки - зокрема бойових танків Т-80 радянських часів, бронетранспортерів і зенітно-ракетних батарей, оскільки на тлі турецької загрози не буде "вживати жодних заходів, які б залишили Республіку Кіпр без збройних сил"

ой чи допоможуть тобі,синку танки бронетранспортери часів СССР
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21.06.2023 10:28 Відповісти
aha..da vi prosto pogljante v eti chestnie ochi
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21.06.2023 10:33 Відповісти
ахаха, москалі там ходять як вдома, називають Лімасол рускім горадам а ці там ще щось будуть розказувати про нульову толерантність
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21.06.2023 10:35 Відповісти
А я про що постійно пишу ? Якщо мені на Кипру багаторічні друзі сказали , що українці- фанатики і Крим Хрущов подарував . То робить висновки як усі роки працювала там россійськА пропаганда.

Так, россіяне скупили півкипру , нерухомість, ресторани . Вони там себе ведуть як дома
Дішло до того ,ЩО ВОНИ ПОЧАЛИ ФІНАНСУВАТИ РУХ ПРРТИ БРИТАНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ БАЗ І РОБИТЬ ПРОТЕСТИ.

і це ЕВРОСОЮЗ ‼️А у ЕВРОСОЮЗ Кипр прийняли з окупованою турками половиною країни.
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21.06.2023 11:10 Відповісти
Неужто и оффшорные счёта подсанционных миллиардеров позакрываете?
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21.06.2023 11:10 Відповісти
Счас, раскатал губешки. Они скорее вино пить перестанут в обед.
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21.06.2023 15:24 Відповісти
 
 