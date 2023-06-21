Кіпр має "нульову толерантність" до ухилення від санкцій проти РФ, - президент Христодулідіс
Влада Кіпру підтримує політику "нульової толерантності" щодо осіб, які допомагають росіянам обходити накладені на них санкції.
Про це це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Під час пресконференції, присвяченої 100 дням на посаді, Христодулідіс зазначив, що його адміністрація має місію у вигляді захисту імені Кіпру як "надійного ділового і фінансового центру". Саме тому влада не буде толерувати дії громадян чи компаній, які допомагають РФ обходити санкції.
"Довіра до нашої країни за кордоном надзвичайно важлива для того, щоб ми могли залучати якісні інвестиції, які б приносили дохід нашій країні, створювати нові якісні робочі місця та багато іншого", - сказав Христодулідіс.
Президент Кіпру підтвердив політику "нульової толерантності" до будь-якого кіпрського громадянина або компанії, які допомагають ухилятися від міжнародних санкцій, накладених на Росію після минулорічного вторгнення в Україну.
Водночас кіпрський президент виключив будь-які кроки щодо передання Україні військової техніки - зокрема бойових танків Т-80 радянських часів, бронетранспортерів і зенітно-ракетних батарей, оскільки на тлі турецької загрози не буде "вживати жодних заходів, які б залишили Республіку Кіпр без збройних сил".
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саме через кіпр росія продає на грецію нафту а там вона розходиться по европі і її купують тихцем ті хто на словах стоїть з Україною.
«Російські нафтові компанії зненацька зіткнулися з обвальним падінням попиту на свої барелі від одного з ключових покупців.
Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, у червні знизив закупівлі вдвічі...
З 1 по 19 червня у напрямку КНР з російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн сорту Urals, тоді як за аналогічний період травня поставки досягали 0,67 млн. тонн.
З рейдових перевалок, де нафту переливається з танкера в танкера прямо в море, Китай отримав із РФ 300 тисяч тонн - на 120 тисяч менше, ніж за перші три тижні травня».
Наскільки це економічно обґрунтована тенденція чи це команда згори, буде зрозуміло найближчим часом. Але наскільки можна зрозуміти, Штати не висували Китаю претензій за експорт російської нафти взагалі, а йшлося про ті «вершки», котрі утворилися понад об"єм звичайних поставок.
https://defence-line.org/2023/06/vizit-blinkena-v-pekin-postskriptum-chast-3/
ой чи допоможуть тобі,синку танки бронетранспортери часів СССР
Так, россіяне скупили півкипру , нерухомість, ресторани . Вони там себе ведуть як дома
Дішло до того ,ЩО ВОНИ ПОЧАЛИ ФІНАНСУВАТИ РУХ ПРРТИ БРИТАНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ БАЗ І РОБИТЬ ПРОТЕСТИ.
і це ЕВРОСОЮЗ ‼️А у ЕВРОСОЮЗ Кипр прийняли з окупованою турками половиною країни.