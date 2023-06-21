На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ продовжують наступ, є частковий успіх, - Міноборони

Українські захисники продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, протягом минулої доби Сили оборони мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

"На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться в повідомленні.

Водночас схід залишається основним напрямком наступу противника.

"Мета - вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна. Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат", - додала Маляр.

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