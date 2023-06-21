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Новини Війна
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На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ продовжують наступ, є частковий успіх, - Міноборони

війна,зсу

Українські захисники продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, протягом минулої доби Сили оборони мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

"На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться в повідомленні.

Водночас схід залишається основним напрямком наступу противника.

"Мета - вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна. Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат", - додала Маляр.

Також читайте: Операція на півдні має кілька завдань, і ЗСУ їх виконують, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7420) Маляр Ганна (525)


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21.06.2023 11:16 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2023 11:19 Відповісти
Частково успішний частковий успіх.
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21.06.2023 11:26 Відповісти
Великий Контранаступ-Тільки за 5 днів на Пвідні було сдано по ДииСтейту 45 000 кв. км. Декілька тисяч нсаелених пунктів. Включно с Геніческом-Мелітополем. Чекаємо
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21.06.2023 12:46 Відповісти
а хіба тоді було кому воювати відразу на всіх напрямках? основна найбільш боєздатна група військ була в зоні ООС, а те, що нашкребли, то кинули Київ рятувати, а вже потім під Миколаєвом зібралися і дали бій. Не було ж тоді відмобілізованих військ і сформованої тероборони. не готувалися зелені до масового вторгнення. чи свідомо чи по тупості, то ще потрібно буде розібратися з цим усім.
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21.06.2023 15:13 Відповісти
 
 