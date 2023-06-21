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Новини
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Через знеструмлення у Києві затримується рух трамваїв та тролейбусів на низці маршрутів

трамвай,київ

Через екстрені відключення електроенергії у Києві на низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, затримується рух трамваїв та тролейбусів.

Оперативно про затримки у русі інформує "Київпастранс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мережах "Укренерго" аварійна ситуація. У низці районів Києва екстрені відключення

Автор: 

Київ (19542) транспорт (1397) електроенергія (6223) відключення світла (1089)


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Це вже контрнаступ чи ще ні?
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21.06.2023 11:22 Відповісти
НКРЭ и Укрэнерго так обосновывают повышение цены на эл энергию?
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21.06.2023 11:24 Відповісти
Контрнаступ - це коли зупиняться тролейбуси і трамваї в Москві.
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21.06.2023 11:26 Відповісти
А шо сі стало?
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21.06.2023 11:32 Відповісти
Ахмет сила
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21.06.2023 11:40 Відповісти
 
 