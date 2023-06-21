Через знеструмлення у Києві затримується рух трамваїв та тролейбусів на низці маршрутів

Через екстрені відключення електроенергії у Києві на низці маршрутів електротранспорту столиці тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, затримується рух трамваїв та тролейбусів.

Оперативно про затримки у русі інформує "Київпастранс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мережах "Укренерго" аварійна ситуація. У низці районів Києва екстрені відключення