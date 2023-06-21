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Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ військовополонених українців, - Лубінець

лубінець

Угорщина, якій РФ передала 11 українських військовополонених без інформування України, порушила міжнародне гуманітарне право та зобов’язана офіційно пояснити свої дії.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угорщина робила це все абсолютно таємно, без будь-якого інформування української сторони, що вже є порушенням міжнародного гуманітарного права та порушенням Женевських конвенцій. Оскільки переміщення військовополонених має бути лише після того, як поінформовано країну, звідки вони походять", - пояснив він.

Читайте: Росія не надає жодної офіційної інформації про українських полонених, - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Наразі 3 з 11 полонених вдалося повернути в Україну.

Також читайте: Визволені українські військовополонені можуть залишити Угорщину "в будь-який час", - речник уряду Ковач

Автор: 

Угорщина (2303) військовополонені (947) Лубінець Дмитро (602)


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Топ коментарі
+15
Та це була свідома провокація Рашистів щоб подивитися на реакцію ЄС. Якщо прожують "соплі" як завжди то ***** нахабнітиме й далі. Такий собі тест....
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21.06.2023 11:29
+7
Рашка і далі буде змушувати Угорщину шкваритись, щоб прив`язати до себе водночас зберігаючи в складі ЄС і НАТО.
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21.06.2023 11:27
+6
Хлопців визволили з полону, і це головне!
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21.06.2023 11:28
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Рашка і далі буде змушувати Угорщину шкваритись, щоб прив`язати до себе водночас зберігаючи в складі ЄС і НАТО.
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21.06.2023 11:27 Відповісти
Та це була свідома провокація Рашистів щоб подивитися на реакцію ЄС. Якщо прожують "соплі" як завжди то ***** нахабнітиме й далі. Такий собі тест....
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21.06.2023 11:29 Відповісти
Хлопців визволили з полону, і це головне!
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21.06.2023 11:28 Відповісти
та ні, тут декілька головних...
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21.06.2023 11:31 Відповісти
Нічого головнішого бути не може!
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21.06.2023 11:33 Відповісти
схоже на сир в мишеловці... від ***** чекати добрих справ просто так не варто
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21.06.2023 11:35 Відповісти
То їх що тепер, назад повернути?
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21.06.2023 11:37 Відповісти
це головне мабудь в інтересах паРаши та маріонетки.. але не України т її громдян
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21.06.2023 11:33 Відповісти
Це віконце овертона.
Простіше кажучи, Угорщина свідомо готує грунт, щоб класти на Україну та її державність так, щоб їй за це нічого не було.
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21.06.2023 11:38 Відповісти
Цих так, а за наступних можуть вимагати якихось поступок.
Москалі надали Угорщині наших полонених, щоб та могла чинити тиск на Україну.
І зверніть увагу як угорська влада відреагувала коли це почали оприлюднювати - як крадій котрого спіймали на місці злочину.
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21.06.2023 11:39 Відповісти
Що ти туто по "вухах трусиш", лось пєщєрний?...
Мадьяри не мали права,цього робити.
Але, те,що вони їбучі кацапські *************,взяли і зробили.А ти сидиш,і насипаєш,всяку муйню по вухах.
Такі,як ти жолуді просто "занять". І не пиши кацапської більше уйні,бо почуєш,яке ти є конкретне чучело-мяучело.
Де вас таких уіпанів беруть?
Фу,гидота мадьярсько-кацапська.
Може ти упоротий на всю свою дурну безтолковеу????...
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21.06.2023 14:41 Відповісти
Лубінець пропіарився- то добре. Непогано було би Лубінця засунути в якості полоненого на росію, може краплина совісті проснеться..
Рідні полонених солдат неодноразово зверталися до влади Угорщини, із проханням визволити із полону наших солдат, які є одночасно громадянами Угорщини. ******* дуже цього нехотіли робити, це для них- юридична проблема. У кінцевому- вдалося витягти солдат із полону.
І почалися танці- "не так визволили, треба було от так, а вони он так..."! Кулеба і Лубінець - негідники, що піаряться на живих людях.
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21.06.2023 11:35 Відповісти
Всім давно уже покласти на міжнародне право.

Білорусь все порушила шо можна і шо?
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21.06.2023 11:36 Відповісти
Вони порушили, ви занепокоїлись, що ще потрібно?
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21.06.2023 11:36 Відповісти
Кому хочеться той і порушує...І які наслідки? рашка війну почала і що? Паперові озабоченності
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21.06.2023 11:46 Відповісти
Радіти потрібно, що наших воїнів з полону витягли. Хоч сам Чорт хав витягне.
Зельониє в гніві, бо на обміні має право піаритись виключно актор зі ржавим голосом? А ви людей в полоні у кацапів спитайте, чи вони не бажають звільнення любим способом.
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21.06.2023 11:56 Відповісти
Люди ******* бездумний хейт. Хоч би одного негідника-хейтера зазунути в російський полон( Лубінця наприклад), було би цікаво, щоб заспівав.
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21.06.2023 12:44 Відповісти
Як на мою скромну думку, то Угорщина своїми діями позиціонує себе як сторону конфлікта (назвемо так), оскільки утримує на своїй території наших воїнів, переданих рашкою. І їм про це потрібно офіційно заявити.
Особисто я сприймаю дії Угорщини як дії "5 колони" в НАТО.
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21.06.2023 12:05 Відповісти
ти не один так сприймаєш мадяр, нас багато.
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21.06.2023 12:28 Відповісти
Мадяри прекрасно розуміють, що вони порушили... сіярто грається в дурачка, щоб вигородити патрона- орбана... це підтверджує, що та недоімперська нечисть даже не думає придержуватись міжнародних правил і законів(як і кацапи)... живе хворобливими ілюзіями відновлення "великої мадярщини"...
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21.06.2023 12:26 Відповісти
Лубінець, побудь трішки в полоні - тільки тоді матимеш право ******* про законність "перебування в полоні" чи "незаконне" звільнення.
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21.06.2023 12:36 Відповісти
От жеж дурень: порушила не тому що прийняла, а тому що одразу ж не передала хлопців в Україну.
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21.06.2023 12:36 Відповісти
Й що буде??
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21.06.2023 13:07 Відповісти
"міжнародне право"?? ХАХАХАХАХАХА!!!
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21.06.2023 13:23 Відповісти
То подавайте на Угорщину у міжнародний суд, а не біскінечні пусті заяви. Вас там ціла купа, працюйте.
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21.06.2023 13:33 Відповісти
Блеют как обиженные.
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21.06.2023 16:12 Відповісти
в суд подавати на державу, бо далі буде різну х*йню робити
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21.06.2023 19:46 Відповісти
 
 