Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ військовополонених українців, - Лубінець
Угорщина, якій РФ передала 11 українських військовополонених без інформування України, порушила міжнародне гуманітарне право та зобов’язана офіційно пояснити свої дії.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Угорщина робила це все абсолютно таємно, без будь-якого інформування української сторони, що вже є порушенням міжнародного гуманітарного права та порушенням Женевських конвенцій. Оскільки переміщення військовополонених має бути лише після того, як поінформовано країну, звідки вони походять", - пояснив він.
Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.
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Простіше кажучи, Угорщина свідомо готує грунт, щоб класти на Україну та її державність так, щоб їй за це нічого не було.
Москалі надали Угорщині наших полонених, щоб та могла чинити тиск на Україну.
І зверніть увагу як угорська влада відреагувала коли це почали оприлюднювати - як крадій котрого спіймали на місці злочину.
Мадьяри не мали права,цього робити.
Але, те,що вони їбучі кацапські *************,взяли і зробили.А ти сидиш,і насипаєш,всяку муйню по вухах.
Такі,як ти жолуді просто "занять". І не пиши кацапської більше уйні,бо почуєш,яке ти є конкретне чучело-мяучело.
Де вас таких уіпанів беруть?
Фу,гидота мадьярсько-кацапська.
Може ти упоротий на всю свою дурну безтолковеу????...
Рідні полонених солдат неодноразово зверталися до влади Угорщини, із проханням визволити із полону наших солдат, які є одночасно громадянами Угорщини. ******* дуже цього нехотіли робити, це для них- юридична проблема. У кінцевому- вдалося витягти солдат із полону.
І почалися танці- "не так визволили, треба було от так, а вони он так..."! Кулеба і Лубінець - негідники, що піаряться на живих людях.
Білорусь все порушила шо можна і шо?
Зельониє в гніві, бо на обміні має право піаритись виключно актор зі ржавим голосом? А ви людей в полоні у кацапів спитайте, чи вони не бажають звільнення любим способом.
Особисто я сприймаю дії Угорщини як дії "5 колони" в НАТО.