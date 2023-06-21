Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ військовополонених українців, - Лубінець

Угорщина, якій РФ передала 11 українських військовополонених без інформування України, порушила міжнародне гуманітарне право та зобов’язана офіційно пояснити свої дії.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Угорщина робила це все абсолютно таємно, без будь-якого інформування української сторони, що вже є порушенням міжнародного гуманітарного права та порушенням Женевських конвенцій. Оскільки переміщення військовополонених має бути лише після того, як поінформовано країну, звідки вони походять", - пояснив він.

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Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Наразі 3 з 11 полонених вдалося повернути в Україну.

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