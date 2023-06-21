У Пентагоні відповіли Шойгу, який погрожував через удари по окупованому Криму: Ми підтримуємо зусилля України щодо повернення своїх територій
У Пентагоні прокоментували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні у разі завдання ударів по окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх/
Вона нагадала Шойгу, що Крим є частиною України і США підтримують зусилля українських Збройних Cил з повернення своїх суверенних територій.
"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоби продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", - наголосила Сінгх.
Вона додала, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно у боротьбі проти Росії.
Раніше повідомлялось, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу погрожує вдарити по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна застосує по Криму HIMARS та Storm Shadow.
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"Герань/шахед" прокатило же......