У Пентагоні відповіли Шойгу, який погрожував через удари по окупованому Криму: Ми підтримуємо зусилля України щодо повернення своїх територій

У Пентагоні прокоментували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні у разі завдання ударів по окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх/

Вона нагадала Шойгу, що Крим є частиною України і США підтримують зусилля українських Збройних Cил з повернення своїх суверенних територій.

"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоби продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", - наголосила Сінгх.

Вона додала, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно у боротьбі проти Росії.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу погрожує вдарити по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна застосує по Криму HIMARS та Storm Shadow.

Також читайте: Росіяни окопуються на півночі окупованого Криму, - британська розвідка. ФОТО