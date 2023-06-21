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Новини Війна
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У Пентагоні відповіли Шойгу, який погрожував через удари по окупованому Криму: Ми підтримуємо зусилля України щодо повернення своїх територій

шойгу

У Пентагоні прокоментували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні у разі завдання ударів по окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх/

Вона нагадала Шойгу, що Крим є частиною України і США підтримують зусилля українських Збройних Cил з повернення своїх суверенних територій.

"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоби продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", - наголосила Сінгх.

Вона додала, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно у боротьбі проти Росії.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу погрожує вдарити по "центрах ухвалення рішень", якщо Україна застосує по Криму HIMARS та Storm Shadow.

Також читайте: Росіяни окопуються на півночі окупованого Криму, - британська розвідка. ФОТО

Автор: 

Крим (14176) Пентагон (1432) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+6
А чому не по центрам прийняття рішень в ФАШИНГТОНЕ? Очко жим-жим? Звичайно це просто погрози, по Криму вже були удари як і постійні удари по Києву.
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21.06.2023 11:49
+5
А чем вообще рашка теперь может пугать? Чьто нападьот на Украину? Или чьто нанесет аналоговнетные ракетные удары. Так уже поздно пугать когда уже все карты раскрыл
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21.06.2023 11:48
+5
Я не поняв це що щойга грозиться, що якщо ми вдаримо по Криму, то він вдарить по єрмаку?
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21.06.2023 11:52
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А нашє дєло, что - утіратся?

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21.06.2023 11:45 Відповісти
Аптєкать! 😁
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21.06.2023 11:48 Відповісти
не у всіх підвалах барабани є, тож вибір обмежений
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21.06.2023 11:51 Відповісти
Ти таки не Сэр Ґєй! Ти звичайний під@р!
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21.06.2023 11:52 Відповісти
А чем вообще рашка теперь может пугать? Чьто нападьот на Украину? Или чьто нанесет аналоговнетные ракетные удары. Так уже поздно пугать когда уже все карты раскрыл
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21.06.2023 11:48 Відповісти
Кацапи можуть та готуються до підриву ЗАЕС, готують підрив кислотоприймачів та ємностей із хлором і аміаком на Кримському ТИТАНІ, підбирають можливості та підшуковують цілі для удару тактичною ядерною зброєю, про що попередив Президент США Дж.Байден
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21.06.2023 11:54 Відповісти
Подрыв ЗАЕС приведет к загрязнению радиацией всего черноморского региона включая саму рашку и ее союзников. Так что ето будет глобальной катастрофой мирового масштаба а Черное море станет на тысячи лет радиоактивной лужей. И ето еще если не учитывать радиоактивное облако которое разнесет радиацию по всему миру.
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21.06.2023 12:17 Відповісти
Рашисти готують підрив ЗАЕС під чужим прапором, щоби у цьому звинуватити ЗСУ
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21.06.2023 12:22 Відповісти
Как говорят в Одессе, бить будут не по паспорту а по морде. Так и здесь, все прекрасно знают чьих рук ето дело
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21.06.2023 13:03 Відповісти
+
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21.06.2023 15:12 Відповісти
это не факт. Сша до сих пор разбираются, кто же подорвал каховскую гэс, или чья же ракета упала в польше
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21.06.2023 23:46 Відповісти
вот именно. Облако может пойти на север или запад
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21.06.2023 23:45 Відповісти
А чому не по центрам прийняття рішень в ФАШИНГТОНЕ? Очко жим-жим? Звичайно це просто погрози, по Криму вже були удари як і постійні удари по Києву.
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21.06.2023 11:49 Відповісти
пєнтагон послав ссучєнаго алінєвода запаса расіі шойгу нахй.
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21.06.2023 11:51 Відповісти
Я не поняв це що щойга грозиться, що якщо ми вдаримо по Криму, то він вдарить по єрмаку?
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21.06.2023 11:52 Відповісти
win-win
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21.06.2023 11:54 Відповісти
Незрозуміло ще від кого шкоди більше, від 1го чи від 2 го.
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21.06.2023 12:00 Відповісти
Алєнєвод, роги спочатку поспилюй собі! Нас не залякати,ми тільки злішими стаємо!
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21.06.2023 11:58 Відповісти
Епохальну РЕЧЬ шамана з туви пропагандони ... порізали. Вирвали з контексту цілі думки та яскраві картини світлого майбутнього . Так, алєнєвод наприкінці сказав, що він озвучив слова його старшого брата. Проте має іншу думку стосовно СВО : нехай українці піздять всіх, хто перетнув кордони УНР 1918 року.
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21.06.2023 12:19 Відповісти
Чому ми міністра оборони роїсі називаєм "алєнєводом" (що вірно), а міністра оборони України не називаємо "адвокатом" (що також вірно)
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21.06.2023 14:29 Відповісти
Делаем всё по кацапской схеме: на американских, английских и других ракетах через трафарет набиваем новые названия - "Конвалія", "Троянда", "Кульбаба", "Чорнобривець"...и это уже наше оружие, а не НАТО !

"Герань/шахед" прокатило же......
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21.06.2023 12:37 Відповісти
и вместо минитмена,будет барвинок 3000,ну а **** завалялась,не успели попилитть в 95 яо балистическую.
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21.06.2023 13:50 Відповісти
Ну чё, алень тувинский, отсосал?
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21.06.2023 12:40 Відповісти
Ато, вон еще сперма на кителе не засохла.
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21.06.2023 17:01 Відповісти
 
 