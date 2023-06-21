Україна вже захищає спільний простір свободи в НАТО, чекаємо на мужність лідерів Альянсу це визнати, - Зеленський
Україна вже захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті в Лондоні конференції з відновлення України.
"Україні вже вдалося зробити ЄС таким єдиним, як ніколи раніше. Це справді єдність цінностей, яка знайшла відображення в багатьох політичних, економічних, санкційних і гуманітарних рішеннях. Україна задіяла всю ту силу солідарності, заради якої ЄС був задуманий. І Україна також активізує моральну силу НАТО", - пояснив він.
За словами Зеленського, "так само, як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто. Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС і перебуває на шляху до повноправного членства, ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі і лише чекаємо на мужність лідерів Північноатлантичного союзу, щоб політично визнати цю реальність".
"Завдяки тим самим цінностям ми розвиваємо міцні двосторонні союзи з такими лідерами демократичного світу, як Велика Британія, США, всі члени ЄС, Канада, Японія, Австралія... І це дає нам нові сили в обороні, економіці та глобальній перспективі демократії. Ми будуємо наші союзи і таким чином зберігаємо той рівень свободи, до якого звик наш народ", - додав глава держави.
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Це про свободу слова з вимкненими з ефіру "невдобними" каналами? Чи "єдиний марафєт" з цілодобовою передвиборчою кампанією дєрьмаківців? А може про хабарництво та корупцію у всіх гілках влади, призначених з Банкової? Ой! Знаю! То про виконання за 4 роки всього 2 з 7 рекомендацій ЄС, стопудово!
Вже не вперше цікавлюсь: воно хоч розуміє зміст тексту, який читає? Те, що то не його слова й думки - зрозуміло відразу, якщо порівняти його виступи "без папірця" з тим, що воно зачитує з телесуфлера або повторює почуте через динамік в усі.
Тепер він захищає свободу НАТО,бо воно неспроможне саме захиститися.Байден,подвинься-нехай найвеличніший покерує.
Виявлення підпільного складу (точніше двох складів) з сотнями тонн гуманітарки у маленькому селі Убині на Львівщині стало одним із найбільш гучних успіхів Бюро економічної безпеки. Але результати понад чотирьох місяців розслідування цієї справи не тішать - досі нема офіційних підозрюваних, хоча встановлені і власники, і орендатори.
Скупа інформація про хід розслідування свідчить, що майже рік «невстановлені особи» набивали склади гуманітарною допомогою, яка потім там місяцями пліснявіла і лише нещодавно https://ngl.media/2023/05/17/gumanitarku-z-**********-skladu-na-lvivshhyni-podilyat-mizh-vijskovymy-ta-ova/ потрапила до тих, хто її справді потребує.
Але в цій історії виявився несподіваний поворот. Знайдені редакцією «Наші гроші. Львів» документи свідчать, що на цих складах була не лише іноземна гуманітарна допомога, але й виготовлена на замовлення Міноборони продукція для української армії."
Усі вони стосувалися різних елементів військової форми - як от кашкети, польова літня форма, фуфайки, шкарпетки, бойові сорочки, літні черевики (коробка з маркуванням) та бойові індивідуальні рюкзаки...
Редакція НГЛ змогла верифікувати достовірність кількох знайдених документів - такі угоди справді укладали з Міноборони. Тож ми припускаємо, що всі вони є достовірними. Нам також вдалося підтвердити, що один з виробників постачав замовлений у нього товар на військовий склад в одній із західних областей.
Яким чином ці товари потрапили пізніше на невідомо чий склад в Убинях - мало б з'ясувати слідство."
https://ngl.media/2023/06/20/novi-dokumenty-u-spravi-**********-skladu-v-ubynyah/ https://ngl.media/2023/06/20/novi-dokumenty-u-spravi-**********-skladu-v-ubynyah/