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Новини Війна
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Україна вже захищає спільний простір свободи в НАТО, чекаємо на мужність лідерів Альянсу це визнати, - Зеленський

зеленський

Україна вже захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті в Лондоні конференції з відновлення України.

"Україні вже вдалося зробити ЄС таким єдиним, як ніколи раніше. Це справді єдність цінностей, яка знайшла відображення в багатьох політичних, економічних, санкційних і гуманітарних рішеннях. Україна задіяла всю ту силу солідарності, заради якої ЄС був задуманий. І Україна також активізує моральну силу НАТО", - пояснив він.

За словами Зеленського, "так само, як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто. Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС і перебуває на шляху до повноправного членства, ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі і лише чекаємо на мужність лідерів Північноатлантичного союзу, щоб політично визнати цю реальність".

"Завдяки тим самим цінностям ми розвиваємо міцні двосторонні союзи з такими лідерами демократичного світу, як Велика Британія, США, всі члени ЄС, Канада, Японія, Австралія... І це дає нам нові сили в обороні, економіці та глобальній перспективі демократії. Ми будуємо наші союзи і таким чином зберігаємо той рівень свободи, до якого звик наш народ", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23998) НАТО (6466)


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Топ коментарі
+17
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21.06.2023 11:52
+16
"...зберігаємо той рівень свободи, до якого звик наш народ" Джерело:

Це про свободу слова з вимкненими з ефіру "невдобними" каналами? Чи "єдиний марафєт" з цілодобовою передвиборчою кампанією дєрьмаківців? А може про хабарництво та корупцію у всіх гілках влади, призначених з Банкової? Ой! Знаю! То про виконання за 4 роки всього 2 з 7 рекомендацій ЄС, стопудово!

Вже не вперше цікавлюсь: воно хоч розуміє зміст тексту, який читає? Те, що то не його слова й думки - зрозуміло відразу, якщо порівняти його виступи "без папірця" з тим, що воно зачитує з телесуфлера або повторює почуте через динамік в усі.
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21.06.2023 11:56
+9
А мужність визнати щодо себе...
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21.06.2023 11:50
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мужнісь альянсу і цих всіх оон--заключається недопущення війн на планеті,щоб всі жили по цивілізованих уставами нормах.
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21.06.2023 11:49 Відповісти
А мужність визнати щодо себе...
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21.06.2023 11:50 Відповісти
Ну так вчора Порошенко сказав шо в НАТО все ще дрижаки в колінках .
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21.06.2023 11:50 Відповісти
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21.06.2023 11:52 Відповісти
"...зберігаємо той рівень свободи, до якого звик наш народ" Джерело:

Це про свободу слова з вимкненими з ефіру "невдобними" каналами? Чи "єдиний марафєт" з цілодобовою передвиборчою кампанією дєрьмаківців? А може про хабарництво та корупцію у всіх гілках влади, призначених з Банкової? Ой! Знаю! То про виконання за 4 роки всього 2 з 7 рекомендацій ЄС, стопудово!

Вже не вперше цікавлюсь: воно хоч розуміє зміст тексту, який читає? Те, що то не його слова й думки - зрозуміло відразу, якщо порівняти його виступи "без папірця" з тим, що воно зачитує з телесуфлера або повторює почуте через динамік в усі.
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21.06.2023 11:56 Відповісти
Уклоніста ЗеГевару понесло.

Тепер він захищає свободу НАТО,бо воно неспроможне саме захиститися.Байден,подвинься-нехай найвеличніший покерує.
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21.06.2023 11:59 Відповісти
І нехай Резніков зварить йому пару яєць по 17 грн до сухої мівіни.Заслужив.
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21.06.2023 12:01 Відповісти
Без тебе і сонце не сходить і трава не росте.
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21.06.2023 12:00 Відповісти
Оманський.
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21.06.2023 12:16 Відповісти
Українці захищають, а твоя шобла грабує країну без зупину і покриває схоплених за руку злодіів.
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21.06.2023 12:03 Відповісти
"Нові документи у справі підпільного складу в Убинях.

Виявлення підпільного складу (точніше двох складів) з сотнями тонн гуманітарки у маленькому селі Убині на Львівщині стало одним із найбільш гучних успіхів Бюро економічної безпеки. Але результати понад чотирьох місяців розслідування цієї справи не тішать - досі нема офіційних підозрюваних, хоча встановлені і власники, і орендатори.

Скупа інформація про хід розслідування свідчить, що майже рік «невстановлені особи» набивали склади гуманітарною допомогою, яка потім там місяцями пліснявіла і лише нещодавно https://ngl.media/2023/05/17/gumanitarku-z-**********-skladu-na-lvivshhyni-podilyat-mizh-vijskovymy-ta-ova/ потрапила до тих, хто її справді потребує.

Але в цій історії виявився несподіваний поворот. Знайдені редакцією «Наші гроші. Львів» документи свідчать, що на цих складах була не лише іноземна гуманітарна допомога, але й виготовлена на замовлення Міноборони продукція для української армії."
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21.06.2023 12:07 Відповісти
"Просто ліворуч від дверей одного зі складів, впереміш з іншими залишками речей зі складу, лежали етикетки та https://ua-broker.com/shcho-potribno-znaty/dokumenti-dlya-mitnogo-oformlennya/pakuvalniy-list/ пакувальні листи (супровідні документи з даними про кількість товару, виробника і постачальника, номери угод і дати їх укладення).

Усі вони стосувалися різних елементів військової форми - як от кашкети, польова літня форма, фуфайки, шкарпетки, бойові сорочки, літні черевики (коробка з маркуванням) та бойові індивідуальні рюкзаки...

Редакція НГЛ змогла верифікувати достовірність кількох знайдених документів - такі угоди справді укладали з Міноборони. Тож ми припускаємо, що всі вони є достовірними. Нам також вдалося підтвердити, що один з виробників постачав замовлений у нього товар на військовий склад в одній із західних областей.

Яким чином ці товари потрапили пізніше на невідомо чий склад в Убинях - мало б з'ясувати слідство."

https://ngl.media/2023/06/20/novi-dokumenty-u-spravi-**********-skladu-v-ubynyah/ https://ngl.media/2023/06/20/novi-dokumenty-u-spravi-**********-skladu-v-ubynyah/

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21.06.2023 12:19 Відповісти
Неначасі!!!
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21.06.2023 13:44 Відповісти
Яке ти все таки хамло, вова, по відношенню до союзників (але тільки не до Китаю, білорусі, ірану і т.п.) ...
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21.06.2023 12:25 Відповісти
Гадаю так. Вибачте за ОТКРОВЄНІЄ. Україну не беруть в НАТО. Тільки з причини нашого Зеленського. Американці ділові люди. Їх пустими балачками про .... демократію, захист Європи Зеленським не розчулити. Треба показати США та Європі ПОЛІТИЧНУ РІШУЧІСТЬ - очистити свою владу (монобільшість) від кацапських агентів та випадкових ледацюг, які у найхитріший спосіб продерлись до владного корита. Більшість зрадників на окупованій території саме з монобільшості та опзж. Висновок: Зеленському на Заході НЕ ДОВІРЯЮТЬ.
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21.06.2023 12:30 Відповісти
Крадемо, мародерим, зневажаєм власну конституцію, ігноруєм всі пропозиції від партнерів, які фінансують 2/3 державного бюджету, нічого не робимо для досягнення відповідності мінімальним стандартам НАТО, а для лохторату робимо вигляд, що рвемся туди, схавають
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21.06.2023 12:31 Відповісти
Скажіть хтось Вові що на НАТО ніхто не нападав й наврядчи нападе, хай його попустить.... "рятівник всесвіту " куєв....
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21.06.2023 12:40 Відповісти
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21.06.2023 12:47 Відповісти
Зелена погань знов намагається образити лідерів країн НАТО, очікуючи що ті пошлють Україну нахрєн і він, нарешті, виконає "оманські домовленності".
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21.06.2023 13:40 Відповісти
Так, і робить все можливе і неможливе для цього.
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21.06.2023 14:46 Відповісти
 
 