Екстрені відключення у Києві та області скасовано, всі споживачі зі світлом, - ДТЕК
"Укренерго" відновило живлення всіх споживачів Києва та області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Тривають ремонтні роботи.
"Станом на 11:40 в столиці скасовані екстрені відключення. Всі споживачі зі світлом", - зазначили своєю чергою у ДТЕК.
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но тебе конечно проще строчить говно под каждой новостью.
чем и знаменит на этом ресурсе.
как тебя, пи"ар лугандонский, земля еще носит.