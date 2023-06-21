Екстрені відключення у Києві та області скасовано, всі споживачі зі світлом, - ДТЕК

"Укренерго" відновило живлення всіх споживачів Києва та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Тривають ремонтні роботи.

"Станом на 11:40 в столиці скасовані екстрені відключення. Всі споживачі зі світлом", - зазначили своєю чергою у ДТЕК.

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