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Екстрені відключення у Києві та області скасовано, всі споживачі зі світлом, - ДТЕК

ремонт,електроенергія,електрика,світло

"Укренерго" відновило живлення всіх споживачів Києва та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Тривають ремонтні роботи.

"Станом на 11:40 в столиці скасовані екстрені відключення. Всі споживачі зі світлом", - зазначили своєю чергою у ДТЕК.

Також читайте: На мережах "Укренерго" аварійна ситуація. У низці районів Києва екстрені відключення

Автор: 

електроенергія (6223) ДТЕК (1982) Укренерго (2704)


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21.06.2023 11:56 Відповісти
''Хтось'' отримав по шиї, і відразу все запрацювало.
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21.06.2023 12:15 Відповісти
люди много РАБОТАЛИ, чтобы дать свет как можно быстрее.
но тебе конечно проще строчить говно под каждой новостью.
чем и знаменит на этом ресурсе.
как тебя, пи"ар лугандонский, земля еще носит.
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21.06.2023 14:05 Відповісти
 
 