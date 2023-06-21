У Лондоні стартує конференція з відновлення України: приїхали понад тисячу посадовців з 60 держав

Понад тисячу посадовців з 60 держав, а також інвестори та бізнесмени протягом трьох днів обговорюватимуть у Лондоні план відбудови України після перемоги у війні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Конференцію мають відкрити прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський (дистанційно). Серед гостей очікують держсекретаря США Ентоні Блінкена, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та міністра закордонних справ Франції Катрін Колонну.

Євросоюз може надати Україні 50 млрд євро фіндопомоги протягом 4 років у вигляді грантів, кредитів та інвестицій. Для цього Київ має детально розписати, як саме їх витратить - на яку реконструкцію та реформи. Також програму мають схвалити Європарламент та Рада ЄС.

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Також великі пакети допомоги для України анонсували США та Велика Британія.

Лондон збирається надати кредитні гарантії Світового банку на суму 3 мільярди доларів та двосторонню допомогу у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів). США обіцяють "новий потужний пакет допомоги", а також наголошують, що націлені на підтримку економічного відновлення України.

Крім того, на конференції йтиметься про залучення на відбудову коштів приватного сектору.

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Це - третій масштабний міжнародний захід (після конференцій в Лугано та в Берліні), на яких Україна намагатиметься залучити кошти на відбудову та на фінансування бюджету.

Нагадаємо, оцінками Світового банку, лише у 2023 році на швидке відновлення України потрібно щонайменше $14,1 млрд. Ці підрахунки зробили ще до російського теракту на Каховській ГЕС. Відтоді невідкладні потреби зросли. Загалом для відбудови зруйнованого росіянами Україні знадобиться щонайменше $411 млрд протягом найближчого десятиліття.