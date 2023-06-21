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У Лондоні стартує конференція з відновлення України: приїхали понад тисячу посадовців з 60 держав

лондон,бен,велика,британія,біг

Понад тисячу посадовців з 60 держав, а також інвестори та бізнесмени протягом трьох днів обговорюватимуть у Лондоні план відбудови України після перемоги у війні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Конференцію мають відкрити прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський (дистанційно). Серед гостей очікують держсекретаря США Ентоні Блінкена, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та міністра закордонних справ Франції Катрін Колонну.

Євросоюз може надати Україні 50 млрд євро фіндопомоги протягом 4 років у вигляді грантів, кредитів та інвестицій. Для цього Київ має детально розписати, як саме їх витратить - на яку реконструкцію та реформи. Також програму мають схвалити Європарламент та Рада ЄС.

Читайте: Розпочинаємо роботу в Лондоні для участі в Конференції з питань відновлення України, - Шмигаль

Також великі пакети допомоги для України анонсували США та Велика Британія.

Лондон збирається надати кредитні гарантії Світового банку на суму 3 мільярди доларів та двосторонню допомогу у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів). США обіцяють "новий потужний пакет допомоги", а також наголошують, що націлені на підтримку економічного відновлення України.

Крім того, на конференції йтиметься про залучення на відбудову коштів приватного сектору.

Також читайте: США націлені на підтримку економічного відновлення в Україні, - Держдеп

Це - третій масштабний міжнародний захід (після конференцій в Лугано та в Берліні), на яких Україна намагатиметься залучити кошти на відбудову та на фінансування бюджету.

Нагадаємо, оцінками Світового банку, лише у 2023 році на швидке відновлення України потрібно щонайменше $14,1 млрд. Ці підрахунки зробили ще до російського теракту на Каховській ГЕС. Відтоді невідкладні потреби зросли. Загалом для відбудови зруйнованого росіянами Україні знадобиться щонайменше $411 млрд протягом найближчого десятиліття.

Автор: 

конференція (175) Лондон (400) відбудова (359)


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Топ коментарі
+27
Гроші ні в якому разі неможна давати зеленим. Відновлюванням повинні займатися виключно ті хто дає гроші, представники тих країн і повинні самі обирати виконавці, бо зелені замість відновлення накуплять барабанів в кожну розбиту домівку...
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21.06.2023 11:56
+14
Одна користь з цього заходу: демонстрація всім, в тому числі і русні, що є велика віра, і подекуди навіть впевненість, у перемозі України.
Про сам "план" писали вчора. ******* сором.
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21.06.2023 11:53
+9
Люди! Давайте спочатку переможемо!
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21.06.2023 11:54
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Одна користь з цього заходу: демонстрація всім, в тому числі і русні, що є велика віра, і подекуди навіть впевненість, у перемозі України.
Про сам "план" писали вчора. ******* сором.
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21.06.2023 11:53 Відповісти
Люди! Давайте спочатку переможемо!
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21.06.2023 11:54 Відповісти
Інвестори ще не знають що то є ЗЕкоманда. Готуйте відкати.
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21.06.2023 11:55 Відповісти
Ви реально вірите що у ЄС, Британії немає корупції?
Я вас розчарую.... є, просто скромніше за масштабами .
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21.06.2023 12:33 Відповісти
тут у нас всі політичні сили замазані у відкатах.
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21.06.2023 12:54 Відповісти

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21.06.2023 13:04 Відповісти
Інвестори ще не знають що то є ЗЕкоманда.

В Україні Законом ізраїльтян заборонено критикувати. Це вважається антисемітизмом і реально можна стати насельником буцегарні на п'ять років. Не можна у коментарях згадувати про хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким керував.

Міністра оборони України пана Олексія Резнікова дуже дратує, коли свідомі нагадують йому, як його команда закупала захисникам ЗСУ яйця по 17 грн, картоплю по 24 грн, яблука по 52 грн. за 1кг.
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21.06.2023 19:57 Відповісти
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tKLuHdeI9JA&t=27s Мощная речь Порошенко в Лондоне! Запад понял, что Украина воюет НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ
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21.06.2023 11:55 Відповісти
Гроші ні в якому разі неможна давати зеленим. Відновлюванням повинні займатися виключно ті хто дає гроші, представники тих країн і повинні самі обирати виконавці, бо зелені замість відновлення накуплять барабанів в кожну розбиту домівку...
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21.06.2023 11:56 Відповісти
того що вони хочуть - 750 млрд їм ніхто не дасть
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21.06.2023 12:07 Відповісти
Ну майже як сан петербургський форум де був присутній лише президент алжиру.
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21.06.2023 12:04 Відповісти
Конференція, це така собі тусовочка, ніякої реальної користі для нас вона не принесе. Згадайте минулорічне Лугано - пук в калюжу. І не треба думати, що Захід ні#єра не розуміє стосовно зеленої влади - їм грошей не дадуть, вираз обличчя не той
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21.06.2023 12:04 Відповісти
десь вже було...на якомусь ресурсі...
такі розмови---ми вам і так надали і військову і грошову допомогу...а ви ще хочете за наш кошт, вам щей побудувати рай.. у нас є своє населення ,яке платить податки і спитає -куди вони поділись і нахрєна нам та Україна,за наш кошт...
і ще одне питання виникає,як говорив один еврей--і шо я буду с єтого імєть/з України/?..
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21.06.2023 12:29 Відповісти
супер...один із аспектів цапського вторгнення... світові вор-отілли будуть на непідкріплені бамажки зкуповувати задарма національні активи і не тільки. Продаж землі на такому старті що аж гай шумить. Чекаємо чергового поділу. Невже наші алігархи таке допустять?? Світовий капітал поїсть цю дрібноту від наперстків... ой ще буде на цій землі... ой ще буде(
Показово, що в будинок власника Нібулону прямо такиі попав снаряд чи ракета - великий поділ --- суне великий поділ... накопичення будуть відмивати тутечки)
Так і вірю, що будуть безкоштовно відновлювати і все так і зацвіте... почнуть купувати з КМУ так швидше і дешевше)
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21.06.2023 12:04 Відповісти
А що зараз творится на Української землі тебе не хвилює.
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21.06.2023 17:24 Відповісти
хвилює...
але не маю досить коштів, щоб максимально скуповувати ту землю, як роблять депутатики та їх шістки
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21.06.2023 17:35 Відповісти
Для початку треба Україну відстояти.Робити як в прислівьї курочка в гнізді,яйце в .....,а ви кричите курча,не на часі.Слава Україні!
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21.06.2023 12:05 Відповісти
Это же сколько барабанов купить можно!
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21.06.2023 12:10 Відповісти
и на много яиц даже по 50
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21.06.2023 12:54 Відповісти
"через четыре года здесь будет..." кабель подключон! но! есть один ньюанс!
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21.06.2023 12:20 Відповісти
"Для цього Київ має детально розписати, як саме їх витратить - на яку реконструкцію та реформи" Джерело:

"Ви ставітє нє рєальниє плани! Ето етот, как єго... Валюнтарізм!" (с) х/ф

Вони 4 роки програму КМУ не можуть вигадать, а ви про відновлення України!
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21.06.2023 12:21 Відповісти
агласітє, будь ласка, список від України корупціонерів і пдорасів які за державний кошт поїхали попити каву в Лондон.
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21.06.2023 12:41 Відповісти
Це той план на 400 млрд.$ де за ці кошти ствіорять в Україні енергетичну потужність для Європи.... "Всєєвропєйская кочегарка". Одразу видно руку Шурми... План уряду просто ганьба . .
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21.06.2023 12:53 Відповісти
У нас вся правоохранительная система под крышей ОПЗЖ Ермаком и Татаровым а именно СБУ, Прокуратура, БЭБ, ДБР, за гуманитарку ни кто не сел за дороги ни кто не сел, прихвостни Януковича Кушнир, Столар, Кравец и дальше жируют....
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21.06.2023 12:58 Відповісти
Курочка в гнезде, яйцо в п..., а они уже яйца продают бабло делят.
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21.06.2023 13:04 Відповісти
Дуже цікаво зто з Зелених потвор буде писати план витрат?) Сивохо, Бездупла або Котлета?
Якщо серьезно довіра від громадян до зеленої влади 0,73%, не можна починати без перевиборів!!!
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21.06.2023 13:14 Відповісти
хоча санки і треба готувати літом, але щось я і близько не бачу зими (тобто перемоги України у війні) на горизонті! тоді для чого і для кого ці всі "конференції" взагалі???
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21.06.2023 13:19 Відповісти
пусть сразу половину резникову дадут на яйца. основополагающий продукт - 100 баксов штука.
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21.06.2023 13:20 Відповісти
Якщо не пришлють свій менеджмент то Ілон з заздрістю дивитиметься на більш "успішних" укро бізнесменів.
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21.06.2023 13:37 Відповісти
Порох вже там. Працює на Україну.
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21.06.2023 14:12 Відповісти
Цей уряд , ця влада уміє по господарськи розпорядитися. Дайте їм! і в нас буде по сковорідці кожній жінці за 720тисяч і по барабану кожному чоловіку... гойдай
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21.06.2023 14:27 Відповісти
Дайте гроші і...... просто відверніться. А Дерьмак з Гетьманчиковим поїхали ?
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21.06.2023 21:03 Відповісти
 
 