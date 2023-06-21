Загибель людей біля укриття: суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука

У четвер, 21 червня, Голосіївський районний суд міста Києва у повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури та обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку, який підозрюється у службовій недбалості, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Строк дії ухвали - 2 місяці. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

"На підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що прокуратура у межах кримінального провадження щодо загибелі та травмування людей через недопуск до укриття повідомила про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА за ч. 2 ст. 367 КК України.

"Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва", - зазначають у прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загибель людей під зачиненим укриттям: повідомлено про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА , - прокуратура. ФОТО

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.