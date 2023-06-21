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Новини
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Загибель людей біля укриття: суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука

ткачук

У четвер, 21 червня, Голосіївський районний суд міста Києва у повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури та обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку, який підозрюється у службовій недбалості, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Строк дії ухвали - 2 місяці. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

"На підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що прокуратура у межах кримінального провадження щодо загибелі та травмування людей через недопуск до укриття повідомила про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА за ч. 2 ст. 367 КК України.

"Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва", - зазначають у прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загибель людей під зачиненим укриттям: повідомлено про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА , - прокуратура. ФОТО

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, - за його словами, той мав ознаки сп'яніння.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.

Автор: 

суд (11703) запобіжний захід (491) укриття (298)


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Топ коментарі
+3
Так це ж не він купував барабани? Де те чмо, яке їх придбало?
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21.06.2023 13:27
+2
зеОВА за укрытия отвечает вроде. При чём тут КМДА?
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21.06.2023 13:20
+1
В Киеве есть муниципалитеты?
Как можно быть директором департамента безопасности того чего нету?
Это как губернаторы без губерний...
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21.06.2023 16:45
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зеОВА за укрытия отвечает вроде. При чём тут КМДА?
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21.06.2023 13:20 Відповісти
Так це ж не він купував барабани? Де те чмо, яке їх придбало?
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21.06.2023 13:27 Відповісти
круглодобовий?
жерсть...
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21.06.2023 13:56 Відповісти
"У четвер, 21 червня, Голосіївський районний суд......" Це сьогодні? То наче середа сьогодні...
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21.06.2023 13:59 Відповісти
...несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва" Джерело:

На основании ЧЕГО он несет эту самую "персональну відповідальність"?
"реалізації державної політики у сфері цивільного захисту" - это не более, чем лозунг "сопли по асфальту" - без какой бы-то ни было конкретики.
В функциональных обязанностях директора "департаменту муніципальної безпеки КМДА" нет "организации бомбоубежищ". Это вообще не его зона ответственности.

Вывод:
Показуха чистейшей воды. Создание прокуратурой видимости работы/бурной деятельности. Любой адвокат-первокласник, на первом же заседании суда, с легкостью отобьет все эти придуманные из воздуха обвинения.
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21.06.2023 14:41 Відповісти
В Киеве есть муниципалитеты?
Как можно быть директором департамента безопасности того чего нету?
Это как губернаторы без губерний...
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21.06.2023 16:45 Відповісти
Должности красивые они себе умеют придумывать.
Как думаете: Есть в Киеве должность "начальник Гражданской Обороны"?
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21.06.2023 17:04 Відповісти
Я к тому, что этому директору безопасности муниципалитета на суде надо говорить -

На территории муниципалитета, за безопасность которого я отвечаю, есть бомбоубежища?

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21.06.2023 19:34 Відповісти
Или должность мэра? Какого нахер мэра, если это "голова".
У нас в городе тоже создали "Муніципальну варту"... Да, *****, неужели ее не можно было назвать "Міська варта" или как-то по другому?
По децентрализации предусмотрены и старосты, и может даже муниципалитеты... Но вы их сначала создайте, а потом уже берите деньги на их охрану...
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21.06.2023 19:52 Відповісти
Это вы про Днепр?
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22.06.2023 09:38 Відповісти
Пішло благородне обурення, а про охоронника під вартою вже забули!
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21.06.2023 15:48 Відповісти
Курку вкрав тюрьма,люди загинули дом.арешт.НОНЦЕС
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21.06.2023 22:18 Відповісти
 
 