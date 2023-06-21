Позбавлення Коломойського громадянства створить ризики для його можливого притягнення до відповідальності, - директор НАБУ Кривонос

Позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського може стати перешкодою для його можливого притягнення до відповідальності.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо він перебуває на території України і вчинив тут злочин, то має відповідати за нашими законами. Позбавлення громадянства створить нам ризики у тому випадку, коли він виїде за кордон і потрібно буде вимагати його екстрадиції для притягнення до відповідальності", - пояснив очільник Бюро.

Кривонос не зміг сказати, чи готує НАБУ підозру Коломойському у справі заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта".

"Ми наші підозри не анонсуємо, але активно працюємо. Зараз чекаємо на проведення економічної експертизи, потім будемо вирішувати питання, як рухаємося далі з колом підозрюваних, завданими збитками і всім, що з цим пов’язано", - додав він.

У липні 2022 ЗМІ повідомили, що в Офісі Президента подумують забрати громадянство у Коломойського.

Пізніше Офіс Президента засекретив укази Зеленського, якими нібито позбавлено громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського

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