Позбавлення Коломойського громадянства створить ризики для його можливого притягнення до відповідальності, - директор НАБУ Кривонос
Позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського може стати перешкодою для його можливого притягнення до відповідальності.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо він перебуває на території України і вчинив тут злочин, то має відповідати за нашими законами. Позбавлення громадянства створить нам ризики у тому випадку, коли він виїде за кордон і потрібно буде вимагати його екстрадиції для притягнення до відповідальності", - пояснив очільник Бюро.
Кривонос не зміг сказати, чи готує НАБУ підозру Коломойському у справі заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта".
"Ми наші підозри не анонсуємо, але активно працюємо. Зараз чекаємо на проведення економічної експертизи, потім будемо вирішувати питання, як рухаємося далі з колом підозрюваних, завданими збитками і всім, що з цим пов’язано", - додав він.
У липні 2022 ЗМІ повідомили, що в Офісі Президента подумують забрати громадянство у Коломойського.
Пізніше Офіс Президента засекретив укази Зеленського, якими нібито позбавлено громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І жодних ризиків.
буратіна відмазує свою бородату бабусю! про це вони і домовилися, коли жили на одному поверсі в готелі Буковеля. Це був простий збіг та випадковість.
Яких реформ вам ще не вистачає?
https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw&pp=ygU-0L7QutCw0LfQsNC70YHRjyDQvdCw0Ygg0L7RgtC10YYg0L3QtSDQvtGC0YbQvtC8INCwINGB0YPQutC-0Y4%3D
Я про це ще пів року тому говорив, коли Зеля-Бубочка цю виставу з "секретним указом" грав.
Неточність в дрібницях може викликату недовіру до загалом вірної інформації.
Украина и Закон-слова антонимы
Купите голові НАБУ барабан.
пашу лазаренка уже притягнули
Їжте, дурнуваті хохли. "73%" ідіотів. Жеріть це лайно безперестанку.
Если есть факты воровства средств - это повод ставить наблюдателей
или американских исполнителей вместо наших воров.
директор НАБУ Кривонос говорить що Беня не його клієнт, бо відсутність українського громадянства нн дає можливості притягнуть Беню до відповідальності в Україні.
Ніякого відношення, як наприклад міліція, чи держспоживстандарт. Але якщо директор НАБУ втягнутий у "тєрки" на політичному рівні ЕрЗя,то звісно, що буде висувати такі тупі "аргументи".