УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12305 відвідувачів онлайн
Новини
3 660 47

Позбавлення Коломойського громадянства створить ризики для його можливого притягнення до відповідальності, - директор НАБУ Кривонос

коломойський

Позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського може стати перешкодою для його можливого притягнення до відповідальності.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо він перебуває на території України і вчинив тут злочин, то має відповідати за нашими законами. Позбавлення громадянства створить нам ризики у тому випадку, коли він виїде за кордон і потрібно буде вимагати його екстрадиції для притягнення до відповідальності", - пояснив очільник Бюро.

Кривонос не зміг сказати, чи готує НАБУ підозру Коломойському у справі заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта".

"Ми наші підозри не анонсуємо, але активно працюємо. Зараз чекаємо на проведення економічної експертизи, потім будемо вирішувати питання, як рухаємося далі з колом підозрюваних, завданими збитками і всім, що з цим пов’язано", - додав він.

У липні 2022 ЗМІ повідомили, що в Офісі Президента подумують забрати громадянство у Коломойського.

Пізніше Офіс Президента засекретив укази Зеленського, якими нібито позбавлено громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа на $1,9 мільярда: Лондонський суд почав слухання справи проти ексвласників "Приватбанку" Коломойського та Боголюбова

Автор: 

НАБУ (5074) Коломойський Ігор (3123) Кривонос Семен (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Позбавити громадянства та віддати до ФБР.
І жодних ризиків.
показати весь коментар
21.06.2023 13:07
+29
Геніально прям....так про це і казали спочатку

буратіна відмазує свою бородату бабусю! про це вони і домовилися, коли жили на одному поверсі в готелі Буковеля. Це був простий збіг та випадковість.

Яких реформ вам ще не вистачає?
показати весь коментар
21.06.2023 13:07
+20
Людина яка обікрала воюючу країну на мільярди доларів ,проти якого в трьох країнах порушено кримінальні справи, а ось країну яку пограбував цей шахрай ніяк не наважатся відкрити кримінальну справу і не тільки.
показати весь коментар
21.06.2023 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Позбавити громадянства та віддати до ФБР.
І жодних ризиків.
показати весь коментар
21.06.2023 13:07 Відповісти
Блазень зеленський тому і став президентом тому що для бені це був единий вихід щоб не відправитись в тюрму за Лазаренко. Він і зараз керую блазнем на свою користь а не на користь держави і це е великий позор для української націі
показати весь коментар
21.06.2023 14:07 Відповісти
Геніально прям....так про це і казали спочатку

буратіна відмазує свою бородату бабусю! про це вони і домовилися, коли жили на одному поверсі в готелі Буковеля. Це був простий збіг та випадковість.

Яких реформ вам ще не вистачає?
показати весь коментар
21.06.2023 13:07 Відповісти
Не только в Буковеле. Еще и в Одессе летом. "Конспираторы" ...
показати весь коментар
21.06.2023 21:45 Відповісти
Дураком надо быть, что бы зарезать курицу, несущую золотые яйца.
показати весь коментар
21.06.2023 13:07 Відповісти
Того кто несет золотые яица может зарезать только тот кто имеет стальные яица.
показати весь коментар
21.06.2023 14:41 Відповісти
Людина яка обікрала воюючу країну на мільярди доларів ,проти якого в трьох країнах порушено кримінальні справи, а ось країну яку пограбував цей шахрай ніяк не наважатся відкрити кримінальну справу і не тільки.
показати весь коментар
21.06.2023 13:09 Відповісти
Не наважується притягти до відповідальності не КРАЇНА, а його підлеглі, яких він зробив владою.
показати весь коментар
21.06.2023 13:29 Відповісти
Так волали ж, що бубачка його одним указом з Корбаном без українського громадянства залишив. Невже знов збрехали???
показати весь коментар
21.06.2023 13:11 Відповісти
Можете не позбавлять, просто отдайте бабушку беню США , у них открыто дело за отмывания бабла, а суд у них справедливый и безпристрастный.
показати весь коментар
21.06.2023 13:11 Відповісти
нет не помешает не врите
показати весь коментар
21.06.2023 13:11 Відповісти
Галіч О. був правим!
https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw&pp=ygU-0L7QutCw0LfQsNC70YHRjyDQvdCw0Ygg0L7RgtC10YYg0L3QtSDQvtGC0YbQvtC8INCwINGB0YPQutC-0Y4%3D
показати весь коментар
21.06.2023 13:11 Відповісти
Сьогодні по моїй вулиці провезли труну. Чим Коломойша кращий за тих хто в землі? А війна в тому числі через таких як він
показати весь коментар
21.06.2023 13:12 Відповісти
Именно так.

показати весь коментар
21.06.2023 22:12 Відповісти
ПРОКИНУВСЯ Капітан Очевидність!
Я про це ще пів року тому говорив, коли Зеля-Бубочка цю виставу з "секретним указом" грав.
показати весь коментар
21.06.2023 13:12 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 13:13 Відповісти
Иого ж США запрошували на смотрини -- віддаите иого хаи проведуть з ним судівські маніпуляціі -- вони вже з Лазаренком мали справу .
показати весь коментар
21.06.2023 13:14 Відповісти
Авжеж, для цього і позбавляли.
показати весь коментар
21.06.2023 13:16 Відповісти
законодательство Украины предусматривает возможность ПРЕКРАЩЕНИЯ гражданства,его не надо ничего лишать,он его лишился получив второе гражданство.
показати весь коментар
21.06.2023 13:18 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 13:22 Відповісти
шо ви причіпились до бідного єврея??? он десь півроку тому були фото коли НАБУ приїхали в його заміський будинок під Києвом створити картинку для піпла. Так там по фото старі засалені совкові меблі, що з жебрака взяти???
показати весь коментар
21.06.2023 13:22 Відповісти
Там СБУ було.
показати весь коментар
21.06.2023 14:01 Відповісти
це щось міняє???? сбу. набу. дбр. беб ...що там ще наплодили антикорупційних органів???
показати весь коментар
21.06.2023 14:10 Відповісти
Просто констатація факту.
Неточність в дрібницях може викликату недовіру до загалом вірної інформації.
показати весь коментар
21.06.2023 20:34 Відповісти
Уточнення - той будинок не під Києвом , а у Буковелі .Бєня нині у Києві нічого не забув , чисте повітря для нього корисніше ((
показати весь коментар
21.06.2023 15:06 Відповісти
Где Беню посадят, там и его млрд. заберут.В США так точно без бабок останется.
показати весь коментар
21.06.2023 13:26 Відповісти
Для цього і задумувалося позбавлення Коломойського українського громадянства, щоб вивести його з-под дії закону. Чи хтось думає інакше.
показати весь коментар
21.06.2023 13:26 Відповісти
Когда последний раз в Украине миллиардера посадили?
Украина и Закон-слова антонимы
показати весь коментар
21.06.2023 13:30 Відповісти
А коли перший раз був ?
показати весь коментар
21.06.2023 15:09 Відповісти
Пока триває пару років призначення для призначення комиссии яка буде обирати голову для призначення експертизи.
Купите голові НАБУ барабан.
показати весь коментар
21.06.2023 13:28 Відповісти
Це буде Лазаренко-2. Висмокчуть його там на адвокатів та суди. Потім депортують ніщого старця.
показати весь коментар
21.06.2023 13:30 Відповісти
Ніщий старець лазаренко зараз у Бучі живе , чи під Херсоном у затопленій хаті ? (( Там смоктати не пересмоктати , вистачить і суду , і адвокатам , і на догляд бороди залишиться ; на крайній випадок один з квартальних , яким він на офшори по кількадесят мільйонів доларів з Привата перекинув , квартиру у Лондоні чи хатинку в Італії перепише .
показати весь коментар
21.06.2023 15:13 Відповісти
Ну не усі ж зі жмені бєні , як ти , їдять (( то тобі його в дупу цілувати потрібно
показати весь коментар
21.06.2023 15:14 Відповісти
Єтого барыгу и ворюгу Козломойского, давно надо было бы лишить гражданства УКраины и перередать его США.. Там бы ему дали 120 лет тюрьмы и концы в воду.. Однако наш трусливый Жидяра Зеленский на это никфогда не пойдёт...Как это лишится кровного ворюги и спонсора Коломойского.. Без Коломойского наш зеленский нуль....
показати весь коментар
21.06.2023 13:45 Відповісти
очередной балаган для зеленого пипла с дешевым сюжетом
показати весь коментар
21.06.2023 13:46 Відповісти
Сначала переправить в Америку.
показати весь коментар
21.06.2023 13:52 Відповісти
Цілком достатньо було б і в Україні посадити з конфіскацією ..... ну Америка , то й Америка
показати весь коментар
21.06.2023 15:15 Відповісти
Це якою ж треба бути наглою дебільною мордою,щоб вважати,що всі навкруги ідіоти.
показати весь коментар
21.06.2023 13:52 Відповісти
да ладно
пашу лазаренка уже притягнули
показати весь коментар
21.06.2023 13:53 Відповісти
Оце ХУЦПА!

Їжте, дурнуваті хохли. "73%" ідіотів. Жеріть це лайно безперестанку.
показати весь коментар
21.06.2023 14:37 Відповісти
у Бєні з'явився, окрім Найвеличнівшивого, ще один адвокат - директор НАБУ Кривонос
показати весь коментар
21.06.2023 14:42 Відповісти
Америка могла бы активнее влиять на состав правительства.
Если есть факты воровства средств - это повод ставить наблюдателей
или американских исполнителей вместо наших воров.
показати весь коментар
21.06.2023 15:02 Відповісти
Це двухходовочка: 1. Зеля лишив громадянства Беню одним указом з Корбаном. 2.

директор НАБУ Кривонос говорить що Беня не його клієнт, бо відсутність українського громадянства нн дає можливості притягнуть Беню до відповідальності в Україні.
показати весь коментар
21.06.2023 15:03 Відповісти
Ще один ставленик єрмака засвітив свою пробєнєвську позицію!
показати весь коментар
21.06.2023 16:24 Відповісти
Яке відношення НАБУ, чи директор НАБУ мають до процедур лишення громадянства України?
Ніякого відношення, як наприклад міліція, чи держспоживстандарт. Але якщо директор НАБУ втягнутий у "тєрки" на політичному рівні ЕрЗя,то звісно, що буде висувати такі тупі "аргументи".
показати весь коментар
21.06.2023 21:45 Відповісти
 
 