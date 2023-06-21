УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6310 відвідувачів онлайн
Новини
8 270 29

Після затримання Князєва Зеленський сам до мене подзвонив, була "дуже витримана розмова", - директор НАБУ Кривонос

зеленський

Після затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва до директора НАБУ Семена Кривоноса телефонував президент Володимир Зеленський.

Про це Кривонос розповів в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про мою розмову з Президентом, то вона була, після затримання голови Верховного Суду та початку обшуків у будівлі Верховного Суду. Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабара. Це був весь контекст розмови", - сказав директор Бюро.

За словами Кривоноса, глава держави "дуже рівно та зважено до цього поставився".

"Не здивувався. Він спитав, у чому там суть. Говорю: це - отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", - додав директор НАБУ.

Також читайте: Апеляційна палата ВАКС знизила розмір застави Князєву із 107 до 75 млн грн

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідчі НАБУ знайшли ще приблизно пів мільйона доларів, що фігурують у справі ексголови Верховного суду Князєва. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Князєв Всеволод (121) Кривонос Семен (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
От прямо ВІРИМО! "Плачемо слізьми кривавими" Але ВІРИМО!!!
показати весь коментар
21.06.2023 13:39
+17
sam fakt takovo zvonka - ce vzhe problema.
показати весь коментар
21.06.2023 13:38
+15
Казав щоб не вийшли на ОПу, або на нього.
показати весь коментар
21.06.2023 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Витримана розмова - тобто без істерик зі сторони Зелі.
І що він просив ?
показати весь коментар
21.06.2023 13:38 Відповісти
зелене непорозуміння ,від несподіванки ,охринів і не зміг розібратися з тим "чертом"
показати весь коментар
21.06.2023 13:43 Відповісти
щось біля нього самі чорти опинились
отакий він молодий та чесний все навчиться
показати весь коментар
21.06.2023 13:45 Відповісти
Julia Lubar - Щойно дізналася з допису Ірини Геращенко, що справа Зеленського проти генерала Марченко розвалилася. І Порошенко нещодавно повернули 19 млн гривень, які він вніс як заставу за генерала три з половиною роки тому! Порошенко одразу заявив, що гроші підуть на ЗСУ!
показати весь коментар
21.06.2023 14:31 Відповісти
І не здивувався . Все воно знає, бо само цих мародерів посадило на ці місця
показати весь коментар
21.06.2023 14:01 Відповісти
sam fakt takovo zvonka - ce vzhe problema.
показати весь коментар
21.06.2023 13:38 Відповісти
От прямо ВІРИМО! "Плачемо слізьми кривавими" Але ВІРИМО!!!
показати весь коментар
21.06.2023 13:39 Відповісти
А вас не дивує відсутність позитивних емоцій? міг би і похвалити.

«Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", - додав директор НАБУ. Джерело:
показати весь коментар
21.06.2023 13:52 Відповісти
Лизодупська хуцпа.
показати весь коментар
21.06.2023 13:39 Відповісти
Казав щоб не вийшли на ОПу, або на нього.
показати весь коментар
21.06.2023 13:39 Відповісти
Президент навіть не здивувався шо в нас на наивищих щаблях влади так буино квітне корупція .
показати весь коментар
21.06.2023 13:41 Відповісти
хоча саме він переконував що корупція полишила кордони України
показати весь коментар
21.06.2023 13:44 Відповісти
Вона хотіла,та її не випустили.Зараз з дозволу "слуг" волонтерить в Монако.
показати весь коментар
21.06.2023 13:53 Відповісти
ПрезЕдент має право дзонити представнику НАБУ і цікавитись?
НАБУ це не незалежна, судова гілка влади? Нє?
показати весь коментар
21.06.2023 13:43 Відповісти
НАБУ - це виконавча гілка влади, а Президент - гарант дотримання прав і свобод людини і громадянина.
показати весь коментар
21.06.2023 13:48 Відповісти
- Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Президент хоч і взаємодіє з кожною з цих гілок, не належить до жодної з них.
- НАБУ як орган правопорядку за своїм функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями мають ознаки органу виконавчої влади, а значить мають підпорядковуватися Кабінету Міністрів України та належати до системи органів виконавчої влади. Відповідно, створення та формування таких органів має покладатись на Уряд та на Прем'єр-міністра.
показати весь коментар
21.06.2023 14:00 Відповісти
Ну от, можна ж не бути невігласом і розібратись у питанні, перш ніж постити неперевірені твердження
показати весь коментар
21.06.2023 14:09 Відповісти
Він сам не зрозумів чого дзвонив.
показати весь коментар
21.06.2023 13:43 Відповісти
Він телефонував, щоб парєшать, бо попросили. А тут таке... напряму не парєшаєш.
показати весь коментар
21.06.2023 14:17 Відповісти
боневтік озвучив суму від якої він сам як президент який поборов корупцію не зможе відмовитись ))
показати весь коментар
21.06.2023 13:43 Відповісти
Колись чув розмову тупицкого з парашенко - так пане президент.. так.. зрозумів.. зробимо... закінчує розмову і каже - іди на куй, всё равно за Зеленского голосовать буду... а офіцер, бо Зе тоді ще балотувався і мозги усім навколо парив " чи буде взагалі "..
показати весь коментар
21.06.2023 13:57 Відповісти
Офіцер там ні до чого.. правильно читати "офігел "..
показати весь коментар
21.06.2023 13:59 Відповісти
Уті-путі
показати весь коментар
21.06.2023 14:10 Відповісти
"Не здивувася". То не тільки в курсі,а і в долі?!
показати весь коментар
21.06.2023 14:21 Відповісти
Він відповів так окей добре і почав виставляти запобіжники щоб слідство не дійшло до ОПи.
показати весь коментар
21.06.2023 14:23 Відповісти
Взагалі то існує тайна слідства в Україні? То не його повноваження сунути ніс. Нащо він дзвонив?
показати весь коментар
21.06.2023 14:26 Відповісти
телефонне право?.. ну-ну..
показати весь коментар
21.06.2023 14:35 Відповісти
Яки великі рішали !
показати весь коментар
21.06.2023 14:49 Відповісти
І що це ні разу не втручання з боку зеленського?
показати весь коментар
21.06.2023 16:19 Відповісти
 
 