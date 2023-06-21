Після затримання Князєва Зеленський сам до мене подзвонив, була "дуже витримана розмова", - директор НАБУ Кривонос

Після затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва до директора НАБУ Семена Кривоноса телефонував президент Володимир Зеленський.

Про це Кривонос розповів в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про мою розмову з Президентом, то вона була, після затримання голови Верховного Суду та початку обшуків у будівлі Верховного Суду. Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабара. Це був весь контекст розмови", - сказав директор Бюро.

За словами Кривоноса, глава держави "дуже рівно та зважено до цього поставився".

"Не здивувався. Він спитав, у чому там суть. Говорю: це - отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", - додав директор НАБУ.

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Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

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