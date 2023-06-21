ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, - фон дер Ляєн
Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Лондоні міжнародній конференції, присвяченій відновленню України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
За словами президентки ЄК, до 2027 року дефіцит в українській фінансовій системі становитиме близько EUR60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько EUR50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме EUR110 млрд до 2027 року.
"Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно EUR50 млрд для України", - заявила фон дер Ляєн.
Фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.
"Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив", - сказала вона.
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Апетити та "потреби" Бубочки та його Слуг ніякі фінанси ЕС задовольнити НЕ ЗМОЖУТЬ.
А Зе.нам рассказует,что это он пенсии платит,зарплаты и.т.д.
Морди пухнуть віж жіру, рахункі в Швейцарії має навіть скромна прокурорша..баста, стоп!!!
Але я згадав анекдот: ...ні, синку, я менше не питиму -- це ти менше їстимеш...
Про це повідомляє з посиланням на https://www.volynnews.com/news/all/marnotratstvo-u-chas-viyny-mer-kivertsiv-khoche-vytratyty-150-mln-na-stadion-ta-bihovi-dorizhky/ Волинські новини .
Мер міста Олександр Ковальчук розповів журналістам, що хоче перетворити Ківерці на "спортивну столицю області". Стадіон він планує знести, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.
На зауваження журналістів про доцільність таких витрат під час війни мер Ківерців відповів, що українські військовослужбовці забезпечені всім необхідним. Джерело:
Враховуючи що 20 років незалежності вони тільки виявляли стурбованість і гнівно грозили але дальше давали кредити...
І це покриття це не безоплатна допомога, частина кредити, і гранти... які потрібно буде віддавати...
Сумно Україна все дальше залазить в борги, а чиновники міліардери ростуть як гриби після кожної складної для країни ситуації...
І хто винен??? виборці... любителі телевізора... але навіть під час війни вони не роблять абсолютно ніяких змін в своєму світогляді....
Одна тема на виборах гнатись за черговим месією а після виборів гнати яка погана влада яку ж самі обрали...
Причому на виборах всім пох... що кандидат на своїй попередній посаді ніх... не зробив для країни.... але обітцяє це зробити в майбутньому
Допомоги ніякої роботи нема все що США ідр надсилають тупо тирять, а чому б не зробити адресну допомогу?