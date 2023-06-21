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ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, - фон дер Ляєн

ляєн

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Лондоні міжнародній конференції, присвяченій відновленню України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

За словами президентки ЄК, до 2027 року дефіцит в українській фінансовій системі становитиме близько EUR60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько EUR50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме EUR110 млрд до 2027 року.

Читайте: У Лондоні стартує конференція з відновлення України: приїхали понад тисячу посадовців з 60 держав

"Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно EUR50 млрд для України", - заявила фон дер Ляєн.

Фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.

"Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив", - сказала вона.

Також читайте: Британія сьогодні оголосить про великий пакет фінансової підтримки для України

Автор: 

конференція (175) допомога (8382) Євросоюз (13484) фон дер Ляєн Урсула (779)


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Топ коментарі
+23
Ага, не надорвитесь. Аппетиты шапито безграничны. Не надо обещаниями разбрасываться. А то вам быстро нарисуют очередную «потребу».
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21.06.2023 13:15
+15
Да здравствует асфальт,бьем в барабаны!
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21.06.2023 13:23
+14
Ніяких грошей не потрібно давати зеленим потворам без скорочення держ апарату на 90%, судової реформи, антикорупційной реформи, тощо.
Морди пухнуть віж жіру, рахункі в Швейцарії має навіть скромна прокурорша..баста, стоп!!!
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21.06.2023 13:23
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Ага, не надорвитесь. Аппетиты шапито безграничны. Не надо обещаниями разбрасываться. А то вам быстро нарисуют очередную «потребу».
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21.06.2023 13:15 Відповісти
Наївні!
Апетити та "потреби" Бубочки та його Слуг ніякі фінанси ЕС задовольнити НЕ ЗМОЖУТЬ.
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21.06.2023 13:16 Відповісти
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21.06.2023 13:17 Відповісти
У зелені відкриється Клондайк. Пиляти не перепиляти і внукам хватіт.
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21.06.2023 13:23 Відповісти
И 55% остальные страны США,Англия.
А Зе.нам рассказует,что это он пенсии платит,зарплаты и.т.д.
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21.06.2023 13:20 Відповісти
Ага.
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21.06.2023 13:26 Відповісти
55% Україна покриває самостійно
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21.06.2023 15:55 Відповісти
Значит США,Англия,Австралия так ни копейки и не дали
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21.06.2023 16:02 Відповісти
Можливо трохи менше ніж 55%, але вагома частина
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21.06.2023 16:55 Відповісти
Троль, ти не смішний
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21.06.2023 21:04 Відповісти
Обов'язково "синіми" доларами, "білі" українцям вже не підходять. І щоб без потертостей на згибі.
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21.06.2023 13:21 Відповісти
можна барабанів накупити всі зелені хліборізки хвалити будуть
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21.06.2023 13:22 Відповісти
Да здравствует асфальт,бьем в барабаны!
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21.06.2023 13:23 Відповісти
Ще приблизно стільки ж США і Канада, а решту Британія.
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21.06.2023 13:23 Відповісти
На половину Україна сама себе фінансує
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21.06.2023 15:56 Відповісти
Ніяких грошей не потрібно давати зеленим потворам без скорочення держ апарату на 90%, судової реформи, антикорупційной реформи, тощо.
Морди пухнуть віж жіру, рахункі в Швейцарії має навіть скромна прокурорша..баста, стоп!!!
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21.06.2023 13:23 Відповісти
Можуть не давати.
Але я згадав анекдот: ...ні, синку, я менше не питиму -- це ти менше їстимеш...
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21.06.2023 19:02 Відповісти
Зараз слугіуйобкі вже відкривають рахунки допоміжні в офшорах. Грошей хватіт на фсех ну как мінімум почті
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21.06.2023 13:25 Відповісти
Главное в этом деле учёт и контроль. А ещё лучше удобные виселицы по периметру Майдана для зебанутых. И чтобы каждый день свежие там висели.
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21.06.2023 13:26 Відповісти
Міська рада Ківерців (населення 14 тис. людей) збирається витратити 150 млн грн на демонтаж старого стадіону і побудову нового з нуля.

Про це повідомляє з посиланням на https://www.volynnews.com/news/all/marnotratstvo-u-chas-viyny-mer-kivertsiv-khoche-vytratyty-150-mln-na-stadion-ta-bihovi-dorizhky/ Волинські новини .

Мер міста Олександр Ковальчук розповів журналістам, що хоче перетворити Ківерці на "спортивну столицю області". Стадіон він планує знести, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.

На зауваження журналістів про доцільність таких витрат під час війни мер Ківерців відповів, що українські військовослужбовці забезпечені всім необхідним. Джерело:
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21.06.2023 13:29 Відповісти
Так що , підняття тарифів на електроенергію треба ж скасувати, бо дають гроші на відновлення, чи як?????
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21.06.2023 13:31 Відповісти
Більшу частину вкрадуть наші зелені владоможці і менша шушера на місцях.
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21.06.2023 13:39 Відповісти
Квартал-95 потирає рученята...
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21.06.2023 13:48 Відповісти
Нажаль ЄС корумпована організація, і вона закриє очі на всю корупцію що відбувається... тому що наразі її бачить але стараються обходити цю тему стороною...

Враховуючи що 20 років незалежності вони тільки виявляли стурбованість і гнівно грозили але дальше давали кредити...

І це покриття це не безоплатна допомога, частина кредити, і гранти... які потрібно буде віддавати...

Сумно Україна все дальше залазить в борги, а чиновники міліардери ростуть як гриби після кожної складної для країни ситуації...

І хто винен??? виборці... любителі телевізора... але навіть під час війни вони не роблять абсолютно ніяких змін в своєму світогляді....

Одна тема на виборах гнатись за черговим месією а після виборів гнати яка погана влада яку ж самі обрали...

Причому на виборах всім пох... що кандидат на своїй попередній посаді ніх... не зробив для країни.... але обітцяє це зробити в майбутньому
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21.06.2023 14:05 Відповісти
Міністерка економіки Юлія Свириденко пише, що «Ми поставили собі амбітну мету - ВВП у розмірі одного трильйона доларів США»!
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21.06.2023 14:07 Відповісти
міністерка воно канєшно да... ще й членкиня, я впевнений.
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21.06.2023 14:32 Відповісти
Тут зовнішня адміністрація потрібна мінімум на 10 років
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21.06.2023 14:09 Відповісти
Урааааааа.!!!!!!!!!!..можна красти
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21.06.2023 14:17 Відповісти
Тю! Щоб покрити асфальтом всю Україну ваші 45%, тьху!
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21.06.2023 14:26 Відповісти
зебілятам на марафонах звісно не скажуть що то НЕ гранти які поки що дають США а кредитні кошти, які вони та їхні діти з внуками будуть віддавати.
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21.06.2023 14:27 Відповісти
Цікаво, і чому так? Краще покрити не до 2027, а до 2025, і, скажімо не 40%, а 80.
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21.06.2023 15:30 Відповісти
Оце заживемо !!!
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21.06.2023 15:45 Відповісти
Не початий край роботи.
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21.06.2023 16:26 Відповісти
Зелена шобла потирає руки і готує мішки для грошей.На правнуків вистачить.
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21.06.2023 16:27 Відповісти
Як нам простим українцям жити?

Допомоги ніякої роботи нема все що США ідр надсилають тупо тирять, а чому б не зробити адресну допомогу?
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21.06.2023 16:27 Відповісти
І зразу зачухались чиїсь зелені долоньки...
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21.06.2023 16:31 Відповісти
 
 