3 890 36

Впливу Зеленського на НАБУ немає, з Єрмаком перетинався по роботі, але не спілкувався, - Кривонос

семен,кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про відсутність впливу Володимира Зеленського та Офісу Президента на роботу Бюро.

Про він розповів в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Немає жодного впливу на мене і Національне антикорупційне бюро з боку президента та окремих посадових осіб. Все інше - це конспірологія, яка базується на дописах людей, яких я поважаю, але... Ну, про що ми тут говоримо?" - сказав він.

У Кривоноса поцікавилися про відносини з главою ОП Андрієм Єрмаком. Кривонос заявив, що перетинався з ним на різних засіданнях по роботі, але не спілкувався.

"Мене про це питали на конкурсі. Я з ним, дійсно, бачився на засіданнях Національної ради реформ. На момент обрання очільником ДІАМ у мене не було особистого спілкування з Єрмаком. Я сидів за одним столом разом з іншими експертами і членами уряду, коли презентував концепцію містобудування. Після мого призначення директором НАБУ я був разом з ним на засіданні робочої групи з питань ОЕСР, іншого спілкування немає", - сказав директор НАБУ.

НАБУ (5429) Зеленський Володимир (25133) Єрмак Андрій (1414) Кривонос Семен (78)
+25
Звічайно НІТ. Звісно, що ми усі Вам віримо....
21.06.2023 14:12 Відповісти
21.06.2023 14:12 Відповісти
+21
https://risovach.ru/upload/2014/07/mem/moyo-lico_56002628_orig_.jpeg
21.06.2023 14:15 Відповісти
21.06.2023 14:15 Відповісти
+19
А з куратором від ОПи Татаровим?
21.06.2023 14:14 Відповісти
21.06.2023 14:14 Відповісти
21.06.2023 14:28 Відповісти
Туди таких брехунів і відбирали, щоб в очі брехали і не моргали.
21.06.2023 14:28 Відповісти
21.06.2023 14:28 Відповісти
дурника вмикає. у нас ще не було жодного директора НАБУ непідконтрольного президенту і який ним не смикав як хотів.
21.06.2023 14:13 Відповісти
21.06.2023 14:13 Відповісти
21.06.2023 14:17 Відповісти
И кто-то в это верит?!
21.06.2023 14:17 Відповісти
21.06.2023 14:17 Відповісти
"Мапєд нє мой!!! Я просто размєстіл об'яву!!!" (с)
21.06.2023 14:18 Відповісти
21.06.2023 14:18 Відповісти
Вплив був завжди.. і ще дуже не скоро, цього впливу не буде..
21.06.2023 14:18 Відповісти
21.06.2023 14:18 Відповісти
НОВОНАЗНАЧЕННЫЙ ДИРЕКТОР НАБУ ИМЕЕТ НУЛЕВОЙ ОПЫТ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИИ - ЦПК

https://zn.ua/anticorruption/novonaznachennyj-direktor-nabu-eto-chelovek-s-nulevym-opytom-rassledovanija-korruptsii-hpk.html
21.06.2023 14:21 Відповісти
21.06.2023 14:21 Відповісти
Досвід розслідувань нульовий.
Є досвід в організації та покритті.
Виходить, що чудовий директор набу
21.06.2023 15:26 Відповісти
21.06.2023 15:26 Відповісти
21.06.2023 14:22 Відповісти
21.06.2023 14:22 Відповісти
Семен Кривонос не в первый раз подается на должность руководителя антикоррупционного ведомства. В 2016 году он мог стать директором одесского филиала НАБУ, но должность не получил.
Во время конкурса разгорелся скандал. Журналисты «Следствия.Инфо» обнаружили , что, несмотря на незначительные доходы, Кривонос стал владельцем квартиры под Киевом, которая стоила более 3 миллионов гривен, а также двух гектаров земли в Обуховском районе.

Кривонос тогда объяснил, что на момент покупки не был государственным служащим, а деньги на квартиру и землю ему дали родители, работающие в аграрном бизнесе. Впрочем, после журналистского расследования свою кандидатуру по конкурсу он снял и отказался от должности

antikor.com.ua/ru/articles/606289-snova_na_te_he_grabli._kandidaty_na_dolhnostj_direktora_nabu_svjazi_s_op_i_maminy_sberehenija
21.06.2023 14:24 Відповісти
21.06.2023 14:24 Відповісти
А что думает Кривонос о яйцах по 17?
21.06.2023 14:26 Відповісти
21.06.2023 14:26 Відповісти
Ви хочете, щоб Кривонос зізнався, який процент дістався йому?
показати весь коментар
21.06.2023 14:39 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 16:32 Відповісти
Хто ти такий, щоб сам Єрмак спілкувався з тобою напряму ?
Шпигуни діють через посередників...
21.06.2023 14:27 Відповісти
21.06.2023 14:27 Відповісти
21.06.2023 14:29 Відповісти
21.06.2023 14:29 Відповісти
***, не той Кривонос!
21.06.2023 14:33 Відповісти
21.06.2023 14:33 Відповісти
Це фейковий !
21.06.2023 14:42 Відповісти
21.06.2023 14:42 Відповісти
Як директору НАБУ можна перетинатись з дєрьмаком «по роботі», якщо він завгосп???

Папір в сортирі ОПи закінчився???
21.06.2023 14:34 Відповісти
21.06.2023 14:34 Відповісти
Цю мафію треба розігнати !
21.06.2023 14:41 Відповісти
21.06.2023 14:41 Відповісти
За должность директора НАБУ соревнуются близкие к ОП кандидаты, а детектива по делу Татарова - исключили

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/16/7389731/
21.06.2023 14:44 Відповісти
21.06.2023 14:44 Відповісти
Це хай потім товаришу Маузеру каже, хто, кому, коли, за що.

Після перших зламаних палтців одразу все пригадає.
21.06.2023 15:05 Відповісти
21.06.2023 15:05 Відповісти
Очікував на питання у відповідь: А хто такий ермак??? І до чого тут Зе???
але ...
21.06.2023 15:08 Відповісти
21.06.2023 15:08 Відповісти
Так, ми знаємо.
І Сволотомойського ти хочеш притягнути до відповідальності, тому проти позбавлення його громалянства.
Ми все це знаємо.
Розкажи ще щось цікаве.
21.06.2023 15:21 Відповісти
21.06.2023 15:21 Відповісти
Якби сказане було б правдою, то про це не потрібно було б й говорити!
21.06.2023 15:34 Відповісти
21.06.2023 15:34 Відповісти
Перетинався по роботі. Це пензлики просив завезти.
21.06.2023 15:38 Відповісти
21.06.2023 15:38 Відповісти
Зелені через ДБР і Печерський суд вирішують
21.06.2023 15:54 Відповісти
21.06.2023 15:54 Відповісти
Гавкав Пес, перділи Гуси))) Хоча не зелохторат може і подіє...
21.06.2023 15:55 Відповісти
21.06.2023 15:55 Відповісти
краще б змінив прізвище на "Довгонос", бо так ******ти в очі може тільки зелена Буратіна )
21.06.2023 16:15 Відповісти
21.06.2023 16:15 Відповісти
От про Зеленского правда. Він не любить і не бажає займатись державними справами. Бо нічого в цьому не тямить. Навіть відосики продукує з явним зусиллям над собою. Він мріє про шашлички, і теплий пісочок десь в субтропіках.
21.06.2023 16:18 Відповісти
21.06.2023 16:18 Відповісти
А чому НАБУ не цікавиться тими хто кришує шаїраїв-забудовників?
У Києві працює схема, коли за мовчазної згоди контролюючих органів з людей можна зібрати кошти а коли будинки майже завершені обявити незаконним будівництвом та заморозити будівництво таким чином бозбавляючи забудовника обовязків добудовувати квартири та не повернути кошти, але за мовчазної згоди на покинуті ЖК заходять добре організловані угруповання, кооперативи, які шляхом шантажу та залякування втрати людьми квартир, по другому колу збирають мільйони гривень начебто на добудову, все те що було забоогнено забудовнику Войцеховському, цим угрупуванням все дозволено! Вони скрізь бажані гості в КМДА, поліції, бувший замміністра МВС, Геращенко голів цих угруповань навіть хапросив стати членами комісії по недобудовах, вже пойшло більше 6 років повторногот збору коштів але всі кронтролюючі органи мовчать, споглядають як людей ошукують вже в друге!
По великому співпадінню, Кривонос раніше був головою Державної інспекції архітектури та містобудування
21.06.2023 16:49 Відповісти
21.06.2023 16:49 Відповісти
Десь ми це вже чули " нас там нєт…". На жаль реваншиська ригівська влада на даний час узурпувала всю владу в Україні і все контролюється в ручному режимі , ВСЕ буквально !!!!
21.06.2023 17:32 Відповісти
21.06.2023 17:32 Відповісти
не треба смішити украінців виствчить 95 кварталу
21.06.2023 17:52 Відповісти
21.06.2023 17:52 Відповісти
Читаю і плачу
22.06.2023 08:59 Відповісти
22.06.2023 08:59 Відповісти
 
 