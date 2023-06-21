Впливу Зеленського на НАБУ немає, з Єрмаком перетинався по роботі, але не спілкувався, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про відсутність впливу Володимира Зеленського та Офісу Президента на роботу Бюро.
Про він розповів в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Немає жодного впливу на мене і Національне антикорупційне бюро з боку президента та окремих посадових осіб. Все інше - це конспірологія, яка базується на дописах людей, яких я поважаю, але... Ну, про що ми тут говоримо?" - сказав він.
У Кривоноса поцікавилися про відносини з главою ОП Андрієм Єрмаком. Кривонос заявив, що перетинався з ним на різних засіданнях по роботі, але не спілкувався.
"Мене про це питали на конкурсі. Я з ним, дійсно, бачився на засіданнях Національної ради реформ. На момент обрання очільником ДІАМ у мене не було особистого спілкування з Єрмаком. Я сидів за одним столом разом з іншими експертами і членами уряду, коли презентував концепцію містобудування. Після мого призначення директором НАБУ я був разом з ним на засіданні робочої групи з питань ОЕСР, іншого спілкування немає", - сказав директор НАБУ.
Во время конкурса разгорелся скандал. Журналисты «Следствия.Инфо» обнаружили , что, несмотря на незначительные доходы, Кривонос стал владельцем квартиры под Киевом, которая стоила более 3 миллионов гривен, а также двух гектаров земли в Обуховском районе.
Кривонос тогда объяснил, что на момент покупки не был государственным служащим, а деньги на квартиру и землю ему дали родители, работающие в аграрном бизнесе. Впрочем, после журналистского расследования свою кандидатуру по конкурсу он снял и отказался от должности
