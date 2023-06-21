Блінкен пообіцяв виділити Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури
США пообіцяли надати Україні 1,3 млрд доларів на допомогу у відновленні пошкодженої унаслідок російської агресії енергосистеми та важливо критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Про допомогу і підтримку України держсекретар Ентоні Блінкен заявив на конференції з відновлення України в Лондоні.
"Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", - наголосив він.
За словами Блінкена, додаткові 657 млн доларів підуть на відновлення критично важливої інфраструктури: залізничні лінії, порти та прикордонні переходи. Ще 100 млн доларів підуть на оцифрування митної системи України. США готові інвестувати сотні мільйонів доларів для зміцнення цифрового сектору нашої країни.
"Давайте прояснимо: Росія є причиною руйнувань в Україні, і Росія в підсумку понесе витрати на відновлення України", - додав Блінкен.
"Відновлення - це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, яка повністю інтегрована з Європою, пов'язана з ринками по всьому світу", - додав він.
Допомога США допоможе побороти корупцію та вийти із фінансової кризи українським бізнесам.
Нагадаємо, що сьогодні у Лондоні відбувається конференція щодо відновлення України. У ній беруть участь понад тисячу представників із 61 країни. Виступати на конференції будуть президент Єврокомісії, держсекретар США, Володимир Зеленський, глава уряду України, прем'єр-міністр Великобританії.
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