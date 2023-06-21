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Новини Допомога Україні
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Блінкен пообіцяв виділити Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури

блінкен

США пообіцяли надати Україні 1,3 млрд доларів на допомогу у відновленні пошкодженої унаслідок російської агресії енергосистеми та важливо критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Про допомогу і підтримку України держсекретар Ентоні Блінкен заявив на конференції з відновлення України в Лондоні. 

"Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", - наголосив він.

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За словами Блінкена, додаткові 657 млн доларів підуть на відновлення критично важливої інфраструктури: залізничні лінії, порти та прикордонні переходи. Ще 100 млн доларів підуть на оцифрування митної системи України. США готові інвестувати сотні мільйонів доларів для зміцнення цифрового сектору нашої країни. 

"Давайте прояснимо: Росія є причиною руйнувань в Україні, і Росія в підсумку понесе витрати на відновлення України", - додав Блінкен.

"Відновлення - це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, яка повністю інтегрована з Європою, пов'язана з ринками по всьому світу", - додав він.

Допомога США допоможе побороти корупцію та вийти із фінансової кризи українським бізнесам. 

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Нагадаємо, що сьогодні у Лондоні відбувається конференція щодо відновлення України. У ній беруть участь понад тисячу представників із 61 країни. Виступати на конференції будуть президент Єврокомісії, держсекретар США, Володимир Зеленський, глава уряду України, прем'єр-міністр Великобританії. 

Автор: 

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100% идёт в карман Ахметову,тот хоть спасибо бы сказал за такой подарок.
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21.06.2023 13:35 Відповісти
А на барабани і футбольне поле в Ківерцях теж ще дадуть?...
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21.06.2023 13:37 Відповісти
Зелень і це розпиляє. Гроші підуть як вода в пісок.
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21.06.2023 13:37 Відповісти
І знову -АХМЄТОВУ! Роттердам++ з вкраденими з кишень українців 40млрд, ... підвищенням тарифів зверху на Роттердам++, щоб відновити активи Ахмєтова; допомога $млрд від США і ЕС. І це ще невраховуючи інші схеми по обкраданню збагаченню на держ.енергіі за 1 коп. та інші! 🤬🤬 Невідкладно повернути Державі всі віджаті та вкрадені у країни активи Ахмєиова!
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21.06.2023 13:52 Відповісти
Дык, а нам подняли тарифы на электроэнергию мотивируя, что нужны средства на восстановление. Теперь повышение отменяется?
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21.06.2023 13:56 Відповісти
Одних тільки американських грошей вистачило б аби відбудувати все з нуля, а вони ж ще запчастини у величезній кількості дали. Також кілька мільярдів виділили ЄС і теж допомогли з обладнанням, ще півмільярда та обладнання надала Японія. А українська влада тим часом грабує населення підняттям тарифів та цін. Не країна, а довбаний Ахмєтовстан.
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21.06.2023 14:02 Відповісти
 
 