Підрив "Кримського титану" рашистами може зачепити Туреччину, Румунію та Молдову, - ОК "Південь"

Україна спостерігає за активністю російських окупантів на території підприємства "Кримський титан" та фіксує частковий виїзд місцевого населення через побоювання катастрофи.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не спостерігаємо організованої евакуації, але є випадки групових виїздів людей, і вони очевидні в сенсі власної безпеки і турботи про власну безпеку. Тобто на власний розсуд багато хто з місцевого населення, навчені досвідом, зокрема 2018 року, коли були хімічні викиди з цього підприємства, люди намагаються максимально віддалитися від цієї зони небезпеки", - пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що Україна спостерігає за активністю окупантів у районі "Кримського титану", та зауважила, що у разі його підриву першочергово постраждають саме російські військові.

Читайте: Рашисти замінували поля у Красноперекопському районі Криму, - представник Меджлісу Барієв

"Так, ситуація нами відстежується щодо завезення туди вибухівки, щодо активності сил окупаційних військ навколо, і цілком імовірно, це буде ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які ворог використовує. Тому сподіваємось на все ж таки міжнародну спільноту, яка зможе переконати і вплинути на військово-політичне керівництво країни і розуміння, в тому числі, що найпершими і найбільшими ураженими будуть саме власні підрозділи країни-окупантки, тому що вони знаходяться найближче", - наголосила речниця.

Крім того, вона зауважила, що на відміну від підриву на Каховській ГЕС, терористичний акт на кримському підприємстві торкнеться й інших країн.

"Якщо порівняти шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов’язаної з Каховською ГЕС, то це була більш локальна така ситуація, але те, що пов’язане з заводом "Титан", вже матиме міждержавний характер. Тому що, за оцінками фахівців, зона ураження може дістатися й інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови, і це має непокоїти керівництво і цих країн, і посилити міжнародний тиск", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти готують провокацію на хімзаводі "Кримський Титан" в Армянську. Можливий вибух та викид отруйних речовин.

У ГУР МО заявили, що таким чином росіяни хочуть здійснювати терористичний шантаж.

Водночас у представництві президента в АРК заявили, що на підпримєстві виробництво порушене до критичного рівня. Росіяни мінують цехи та територію.

Читайте: Росіяни окопуються на півночі окупованого Криму, - британська розвідка. ФОТО