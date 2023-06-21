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Новини Війна
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Ми не знаємо, коли РФ припинить війну, це в руках однієї людини, яка розпочала агресію, - Бербок

бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ніхто не знає, коли Росія припинить свою жорстоку, агресивну війну проти українців, але запевнила у продовженні підтримки України з боку ФРН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пані та панове, колеги та друзі, ми не знаємо, коли Росія припинить свою жорстоку агресивну війну. Це в руках однієї людини, яка розпочала цю війну. Але те, що ми знаємо і що ми обіцяємо: ми продовжуватимемо підтримувати відбудову України, і ми продовжуватимемо допомагати Україні виграти цю війну, вибороти мир, щоб кожна дівчинка-підліток в Україні могла робити те, що дівчатка-підлітки роблять у решті частини Європи щодня - йти до школи без страху", - наголосила вона.

Також Бербок зазначила, що попри війну та її збитки для економіки України, багато німецьких компаній продовжують працювати в Україні.

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"І вони розглядають реконструкцію, як і інші, як можливість зростання. Я аплодую їм за це. Вони не тільки надають товари, послуги та робочі місця, вони забезпечують віру в майбутнє України. Тому, як уряд Німеччини, ми підтримуємо їх національними інвестиційними гарантіями, тому що так, це теж політична справа. І ми закликаємо інших наслідувати їх приклад", - пояснила вона.

Міністерка також висловила переконання, що "необхідно ще більше пов'язати відновлення України та процес вступу до ЄС".

"Ми готові підтримати Україну в її зусиллях з реформування на шляху до членства. Ось чому процесу вступу України буде відведено особливе місце на конференції з відновлення, яка відбудеться наступного року в Німеччині, щоб зробити відновлення по-справжньому європейською справою", - додала вона.

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Автор: 

Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+7
Шановна пані Аналено! Якщо лише б одна людина хотіла війни, а всі інші були проти, то вже не було би ні тієї війни, ні тієї людини!
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21.06.2023 14:11
+1
ти тупий? Ну було піти і закінчити АТО за години. Бред. Ясно було що факт окупації України вони думали з 91 року. І без їх тотального знищення буде вічна війн
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21.06.2023 14:33
+1
Враження, що світ закляк перед ****** як жаба перед гадюкою. То що, тепер треба чекати або на бажання Москви вивести війська, або на фізичну смерть диктатора?
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21.06.2023 16:34
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21.06.2023 14:10 Відповісти
Шановна пані Аналено! Якщо лише б одна людина хотіла війни, а всі інші були проти, то вже не було би ні тієї війни, ні тієї людини!
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21.06.2023 14:11 Відповісти
ти тупий? Ну було піти і закінчити АТО за години. Бред. Ясно було що факт окупації України вони думали з 91 року. І без їх тотального знищення буде вічна війн
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21.06.2023 14:33 Відповісти
Москворотий провокатор через ВПН приліпів флажок Штатів і генерує методичку крємля. В спам.
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21.06.2023 14:45 Відповісти
Невже Захід вірить що гнилий пуцін усім ворочає? Без підтримки бояр?
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21.06.2023 14:27 Відповісти
Вже навіть не в голові, а в руках. Бістріше б до копит діло дійшло - їх легше всього відкинути.
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21.06.2023 14:50 Відповісти
Подяка Європі, насамперед Німеччині, за те, що нарешті зрозуміла, що війна та усі проблеми у світі закінчаться зі смертю кремлівського ботоксного карлика-гитлерьониша. Здохни @уйло! Слава Україні!
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21.06.2023 15:36 Відповісти
Враження, що світ закляк перед ****** як жаба перед гадюкою. То що, тепер треба чекати або на бажання Москви вивести війська, або на фізичну смерть диктатора?
показати весь коментар
21.06.2023 16:34 Відповісти
 
 