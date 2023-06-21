Ми не знаємо, коли РФ припинить війну, це в руках однієї людини, яка розпочала агресію, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ніхто не знає, коли Росія припинить свою жорстоку, агресивну війну проти українців, але запевнила у продовженні підтримки України з боку ФРН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пані та панове, колеги та друзі, ми не знаємо, коли Росія припинить свою жорстоку агресивну війну. Це в руках однієї людини, яка розпочала цю війну. Але те, що ми знаємо і що ми обіцяємо: ми продовжуватимемо підтримувати відбудову України, і ми продовжуватимемо допомагати Україні виграти цю війну, вибороти мир, щоб кожна дівчинка-підліток в Україні могла робити те, що дівчатка-підлітки роблять у решті частини Європи щодня - йти до школи без страху", - наголосила вона.

Також Бербок зазначила, що попри війну та її збитки для економіки України, багато німецьких компаній продовжують працювати в Україні.

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"І вони розглядають реконструкцію, як і інші, як можливість зростання. Я аплодую їм за це. Вони не тільки надають товари, послуги та робочі місця, вони забезпечують віру в майбутнє України. Тому, як уряд Німеччини, ми підтримуємо їх національними інвестиційними гарантіями, тому що так, це теж політична справа. І ми закликаємо інших наслідувати їх приклад", - пояснила вона.

Міністерка також висловила переконання, що "необхідно ще більше пов'язати відновлення України та процес вступу до ЄС".

"Ми готові підтримати Україну в її зусиллях з реформування на шляху до членства. Ось чому процесу вступу України буде відведено особливе місце на конференції з відновлення, яка відбудеться наступного року в Німеччині, щоб зробити відновлення по-справжньому європейською справою", - додала вона.

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