Слова Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна "диктатором" - це провокація, - МСЗ Китаю
Китай висловив протест після того, як президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. У Пекіні назвали слова Байдена "провокацією".
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними", - сказала вона.
МЗС Китаю виразило протест США через слова Байдена про Сі Цзіньпіна.
"Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією", - заявила Мао Нін.
Нагадаємо раніше президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором".
Топ коментарі
+29 Rino Rino
показати весь коментар21.06.2023 14:15
+17 xander #505939
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+15 Світле Майбутнє
показати весь коментар21.06.2023 14:14
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Якщо ти вважаеш право сильного - правом порушувати норми, то з хiра ж дивуешся що щодо Украiни подiбне кажуть Сiйярто, Путiн i навiть Лукашенко ? Боляче, так ?
Вибач, але ти зараз демонструеш найжалюгiднiшу украiнську сутнiсть - радiти коли хтось сперечаеться.
А з сцибздипіздом - Як в тому анекдоті, коли Сару образили: " Нє хаді гдє тібя знают..."
Президент США не повинен бути улестливим до диктатора.
Насправді, це єдине питання, яке на даний момент серйозно хвилює США.
не пригадую рейгана який назвав совіцький союз імперією зла а потім вибачався та казав що передумав.
виродилися американські політики...
А ще я тебе розчарую тим, що в Китаi все ж таки еталонна демократiя (яка звичайно е не формою правлiння, а полiтичною системою). На вiдмiну вiд нашоi "демократii", з якою ми носимось як койот з динамiтною шашкою - в Китаi китайцю не потрiбнi 100500 грошей та купа "кумiв", щоб вступити до партii, i служити по драбинцi вгору, а про "назначити мiнетчицю послом" там навiть думки не може бути.
Я не хвалю анi Вiнiпуха, анi Китай, але перед тим як вказувати на чиюсь соринку в оку - винь бревно зi свого.
Чи комунізм породжував щось інше?
Ученые (начиная чуть ли не с Макиавели) вообще придерживаются мнения, что форма правления и государственный строй продиктованы особенностями местного менталитета и традиций.
Если в США насадить коммунизм и дать свободу развития, он выродится снова в капитализм.
Если в Ирак или Афганистан насадить демократию и дать свободу развития, она ... wait, oh shi ...
Так же само и Китай. Китайцы в силу особенностей своего развития просто неспособны на махровую демократию, какой ее видим мы. Им попросту это не нужно.
Такий самий, як у совку був:
- диктатура однієї партії,
- культ особистості,
- масові репресії,
- відсутність свободи слова,
- відсутність альтернатив.
А на додачу цифровий концтабір.
https://www.cbs19news.com/story/42501205/barack-obama-reportedly-said-dont-underestimate-joes-ability-to-expletive-things-up