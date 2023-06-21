Слова Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна "диктатором" - це провокація, - МСЗ Китаю

Китай висловив протест після того, як президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. У Пекіні назвали слова Байдена "провокацією".

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними", - сказала вона.

МЗС Китаю виразило протест США через слова Байдена про Сі Цзіньпіна.

"Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією", - заявила Мао Нін.

Також читайте: Пекін високо оцінює африканські миротворчі зусилля, - МЗС Китаю

Нагадаємо раніше президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором".