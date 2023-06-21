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Слова Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна "диктатором" - це провокація, - МСЗ Китаю

мао,нін

Китай висловив протест після того, як президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. У Пекіні назвали слова Байдена "провокацією".

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними", - сказала вона.

МЗС Китаю виразило протест США через слова Байдена про Сі Цзіньпіна.

"Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією", - заявила Мао Нін.

Також читайте: Пекін високо оцінює африканські миротворчі зусилля, - МЗС Китаю

Нагадаємо раніше президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором".

Автор: 

Байден Джо (2890) Китай (4636) Сі Цзіньпін (325)


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Топ коментарі
+29
Це не провокація, це - істина.
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21.06.2023 14:15
+17
А шо не так Джо сказав? Сі і є справжнім dickтатором, таким як і його шістки типу ху*ла та Кіма.
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21.06.2023 14:18
+15
На зло усім, нападіть на раССєю
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21.06.2023 14:14
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На зло усім, нападіть на раССєю
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21.06.2023 14:14 Відповісти
Це був би неочікуваний та стратегічно виграшний для Китаю хід. Але китайці погано знають історію, тому вони тупо полізуть на Тайвань та огребуть там по повній.
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21.06.2023 14:42 Відповісти
Це не провокація, це - істина.
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21.06.2023 14:15 Відповісти
Цьто: больна ф кітайскай попочькє?
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21.06.2023 14:15 Відповісти
А ти власне, чому саме радiеш ? Тому що краiна яка вiдчувае себе сильною - вiдходить вiд загальноприйнятих норм дипломатii, у вiдношеннi краiни яку вважае слабшою ?

Якщо ти вважаеш право сильного - правом порушувати норми, то з хiра ж дивуешся що щодо Украiни подiбне кажуть Сiйярто, Путiн i навiть Лукашенко ? Боляче, так ?

Вибач, але ти зараз демонструеш найжалюгiднiшу украiнську сутнiсть - радiти коли хтось сперечаеться.
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21.06.2023 16:24 Відповісти
кєтайський агент обізвався.
А з сцибздипіздом - Як в тому анекдоті, коли Сару образили: " Нє хаді гдє тібя знают..."
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21.06.2023 17:49 Відповісти
коли промисловість почнете з китаю вивозити назад? ато паролє, паролє
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21.06.2023 14:17 Відповісти
Скажу Вам, що процес вже пішов. Стратегічні виробництва вже переносять до інших країн. Навіть Інтел будує завод по виробництву чіпів десь у Німеччині.
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21.06.2023 14:21 Відповісти
Тиждень назад Хонда втюхала свіи завод в Китаи .
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21.06.2023 14:28 Відповісти
В 22 были точно такие комменты. Только вместо не провоцировать китайцев, было не провоцировать московитов. Лучше бы любители не провоцировать перестали писать всякую чушь, чтобы не провоцировать других комментаторов.
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21.06.2023 14:24 Відповісти
Ви були присутні, і чули про вічну «дружбу»?. Зустріч Блінкена з диктатором тривали біля 30хв.
Президент США не повинен бути улестливим до диктатора.
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21.06.2023 14:40 Відповісти
Та кого Китай може послати? ) Скоріше Блінкен переконався,що клієнт ще не дозрів. Спостерігаємо.
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21.06.2023 14:53 Відповісти
Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором" Джерело:
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21.06.2023 15:19 Відповісти
ти адептрумпа?
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21.06.2023 15:33 Відповісти
Запитати "що там по Тайваню?"

Насправді, це єдине питання, яке на даний момент серйозно хвилює США.
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21.06.2023 14:57 Відповісти
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21.06.2023 15:09 Відповісти
та не пох. це якраз може бути реакція не результати візиту Блінкена до Китаю.
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21.06.2023 14:40 Відповісти
це нормальна і правильна політика США, як лідера вільного світу і свверхдержави, яка домінує. "Так", вони говорять Китаю, "ми можемо з вами співіснувати і навіть співробітнічати. Але це не означає, що ми забули, що ви гівно."
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21.06.2023 14:55 Відповісти
Вибач, але в чому саме воля, i чи вiдсутня подiбна воля у iнших краiнах ? Можна хоча б 10 прикладiв ?
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21.06.2023 16:26 Відповісти
рузько-кєтайська кансєрва надулась і бабахнула лайном.
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21.06.2023 17:53 Відповісти
pravda v ochi kolitsa ?
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21.06.2023 14:18 Відповісти
А шо не так Джо сказав? Сі і є справжнім dickтатором, таким як і його шістки типу ху*ла та Кіма.
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21.06.2023 14:18 Відповісти
це правда як вона є
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21.06.2023 14:19 Відповісти
Граждане китайцы, срочно возьмите курс московитского корабля.
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21.06.2023 14:19 Відповісти
Це - констатація факту. Провокація було би назвати Віні Пухом.
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21.06.2023 14:20 Відповісти
байден маразматик. бо тільки маразматик може назвати путіна вбивцею а потім дати вказівку вибачатися та розказувати що це було вирвано з контекста, ви не так зрозуміли.

не пригадую рейгана який назвав совіцький союз імперією зла а потім вибачався та казав що передумав.

виродилися американські політики...
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21.06.2023 14:21 Відповісти
ще один адептрумпа?
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21.06.2023 15:34 Відповісти
Якщо щось виглядає як качка, крякає як качка... ну і далі за текстом...
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21.06.2023 14:21 Відповісти
Так так, але якщо це наша качка (ОАЕ, Аравiя, Йемен та iншi) - то це гусь =)
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21.06.2023 16:27 Відповісти
Гуся треба общипувати...
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21.06.2023 18:24 Відповісти
То не провокація - то діагноз.
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21.06.2023 14:23 Відповісти
А в чому провокація? Де і хто його вибирав? Були допущені інші кандидати? Можна було вести рівну агітацію? У нас нелоха вибрали демократично - тому завжди і кажу що винні 73% у цьому триндеці. А тут якийсь чел просто править як імператор - це і є диктатор
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21.06.2023 14:29 Відповісти
Я тебе розчарую, Михайло, але в свiтi е не тiльки парламентськi форми правлiння.

А ще я тебе розчарую тим, що в Китаi все ж таки еталонна демократiя (яка звичайно е не формою правлiння, а полiтичною системою). На вiдмiну вiд нашоi "демократii", з якою ми носимось як койот з динамiтною шашкою - в Китаi китайцю не потрiбнi 100500 грошей та купа "кумiв", щоб вступити до партii, i служити по драбинцi вгору, а про "назначити мiнетчицю послом" там навiть думки не може бути.

Я не хвалю анi Вiнiпуха, анi Китай, але перед тим як вказувати на чиюсь соринку в оку - винь бревно зi свого.
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21.06.2023 16:34 Відповісти
Да там надо связи. Иметь покровителей, которые тебя будут тянуть наверх. Тот же Си является принцем, его отец был сторонником Мао, что дало ему кучу привилегий.
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21.06.2023 17:02 Відповісти
Еталонна демократія - це жарт такий? Якщо вважати, що за комуністичну партію кетаю голосує #уєва купа кетайців (а це так і є, бо їх до#уя), то так. Але керівника партії обирає значно менша кількість, причому, наближених і привілейованих членів партії. І у чому ж тут демократія? І взагалі, правий був Наполеон, коли казав: кетай спить, і нехай спить. Бо горе тому, хто його розбудить. Може, не дослівно, але десь так.
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21.06.2023 18:32 Відповісти
А що Сі демократ? 😁 Він і є диктатор з необмеженою владою.

Чи комунізм породжував щось інше?
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21.06.2023 15:00 Відповісти
Да брось. У китайцев коммунизм такой же самый как и у нас демократия. На бумаге.

Ученые (начиная чуть ли не с Макиавели) вообще придерживаются мнения, что форма правления и государственный строй продиктованы особенностями местного менталитета и традиций.

Если в США насадить коммунизм и дать свободу развития, он выродится снова в капитализм.
Если в Ирак или Афганистан насадить демократию и дать свободу развития, она ... wait, oh shi ...

Так же само и Китай. Китайцы в силу особенностей своего развития просто неспособны на махровую демократию, какой ее видим мы. Им попросту это не нужно.
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21.06.2023 16:40 Відповісти
Соседние корейцы и японцы оказались способны.
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21.06.2023 17:03 Відповісти
Самий справжній.
Такий самий, як у совку був:
- диктатура однієї партії,
- культ особистості,
- масові репресії,
- відсутність свободи слова,
- відсутність альтернатив.

А на додачу цифровий концтабір.
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21.06.2023 17:16 Відповісти
Усе вірно - неможливо перестрибнути з інодалізму в комунізм. А кетаців потягли туди, дивлячись на "успіхи" савєйського народу, а потім капіталісти виростили монстра, погнавшись за надприбутками. Тут усі насрали собі на голову, тепер не знають, як відмитись.
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21.06.2023 18:38 Відповісти
Ти трішки нерозумний, поясню Китай наш ворог він прямий ворог України, він допомагає РФ, а ще Китай це тоталітарна помийка яка вчиняє злочини і геноцид щодо нац меншин, теперішня влада Китаю незаконно є при владі з 1950 року, невже не зрозуміло що ця влада в Китаї має бути замінена цей режим знищено
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16.09.2023 08:06 Відповісти
Тільки Блінкен отрима обіцянку, що Китай не буде надавати зброю кацапам. Мда.
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21.06.2023 15:00 Відповісти
Китайские ублюдки лжецы, им верить нельзя
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21.06.2023 15:18 Відповісти
https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/14/obama-biden-relationship-393570 According to Politico , the former president said: "Don't underestimate Joe's ability to f... things up."

https://www.cbs19news.com/story/42501205/barack-obama-reportedly-said-dont-underestimate-joes-ability-to-expletive-things-up
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21.06.2023 16:49 Відповісти
Он не только диктатор но и упырь старый который поддержал окурка в нападении на Украину. По китайским каналам поддерживают кацапов и одобряют убийства украинцев. А Украина этим китайцам за это поставляет пшеницу по самым низким ценам.
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21.06.2023 15:17 Відповісти
Можна бути впевненим,що Президент Байден вибрав найдипломатичнішу номінативу. Китай-препаскудна країна.
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21.06.2023 15:46 Відповісти
А шо вже демократ? Китайцям можна критикувати?
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21.06.2023 15:56 Відповісти
ні, це комплімент, а от Сі - диктатор ху.ло можна вважати образою
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21.06.2023 16:03 Відповісти
дивно. китайські комуняки заперечили, що воно - диктатор, АЛЕ при цьому не сказали, що воно є з їх точки зору? імператор? сЦар? король?
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21.06.2023 16:08 Відповісти
В кєтайських вологих мріях - кєтай всесвітня имперія, а сцібздипізд - Ымпіратор всєя Землі.
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21.06.2023 17:59 Відповісти
А що не так? Тоді хто він? Речі треба називати своїми іменами.
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21.06.2023 16:21 Відповісти
Байден перший за останні 30 років хто називає речі своїми ім'ями.
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21.06.2023 17:28 Відповісти
 
 