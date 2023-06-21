В медіа зв’явилися люди, які видають себе за розвідників. Вони брешуть, - ГУР Міноборони

В інформаційному просторі з’явилися люди, які називають себе співробітниками української воєнної розвідки, але насправді не мають жодного відношення до ГУР МО.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави", - йдеться у повідомленні.

В ГУР просять представників медіа та лідерів громадської думки ретельніше перевіряти регалії осіб, яких запрошують до коментарів, інтерв’ю та прямих ефірів. Там також нагадали, що офіційні коментарі від імені Головного управління розвідки надають лише особи, які мають відповідні посадові обов’язки.

