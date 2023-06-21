УКР
Новини
9 046 64

В медіа зв’явилися люди, які видають себе за розвідників. Вони брешуть, - ГУР Міноборони

В інформаційному просторі з’явилися люди, які називають себе співробітниками української воєнної розвідки, але насправді не мають жодного відношення до ГУР МО.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави", - йдеться у повідомленні.

В ГУР просять представників медіа та лідерів громадської думки ретельніше перевіряти регалії осіб, яких запрошують до коментарів, інтерв’ю та прямих ефірів. Там також нагадали, що офіційні коментарі від імені Головного управління розвідки надають лише особи, які мають відповідні посадові обов’язки.

Читайте: По будівлі ГУР двічі били ракетами - в березні 2022-го та в травні 2023-го, - Economist

Автор: 

+29
Хм, в ефірі я чую тільки Буданова. Секунду, невже???
21.06.2023 14:24 Відповісти
+17
...деякі з себе навіть Президента України видають, й що?
21.06.2023 14:37 Відповісти
+16
Спочатку роздають грамоти шлюхам, відмазують роботою на спецсужби вбивць і корупціонерів - а потім закликають змі перевіряти чи справді всі ті мерзотники агенти гру. Що у вас в головах бл, пустота?
21.06.2023 14:37 Відповісти
21.06.2023 14:24 Відповісти
Якийсь Десятнік зображав, на телемарафоні здається, з себе співробітника ГУР і молов російську пропаганду про необхідність домовлятися.
21.06.2023 14:27 Відповісти
3 дня назад - Офицер украинского ГУР Денис Десятник, в прошлом израильскийспецназовец, считает, что переоценивать перспективы контрнаступления не стоит. https://strana.news/news/437374-denis-desjatnik-schitaet-chto-vojna-zakonchitsja-perehovorami.html Денис Десятник считает, что война закончится переговорами
и что придется поступиться какими-то территориями, иначе вы- наивные.
а мы ему тогда все ответили чего тогда Израиль не поступится арабам например Сектором Газа.
21.06.2023 14:49 Відповісти
точно - я фрагмент інтерв'ю теж чув, коли дружина на смартфоні марафон слухала. Здивувався ще: що він меле?
21.06.2023 15:04 Відповісти
Это тот чувак, который снимает постановочные бои в тик токе ?! Как последний поц стреляет не прячась из окна и там же перезаряжается... В нульцевой форме... И вечно раздает интервью как сотрудники ГУР..?
21.06.2023 20:06 Відповісти
Це ще раз доводить що марафон тихенько працює на рашку. Вчора випадково, бо взагалі не дивлюсь, почув діалог ведучих з якимсь поцом, що так, типу хароших руцьких мало, але все одно треба буде налагоджувати стосунки, типу без них не обійдемся. По крапельці вкиди роблять паскуди.
21.06.2023 15:48 Відповісти
😄👍
21.06.2023 16:34 Відповісти
Я вірю тільки Бурбі !
21.06.2023 14:25 Відповісти
Это тот, который всем подряд военные тайны рассказывает, а потом удивляется почему операция накрылась?
21.06.2023 14:34 Відповісти
"Всем подряд" - це про ОПу?....
21.06.2023 14:39 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text Есть Закон о разведке .
В 12 пункте четко указано перед кем должен доклады делать Глава разведки.
21.06.2023 14:56 Відповісти
Йди наУЙ разом зі своїм гнусавим чучелом.
Так тобі більше доходить, кацап ти дирявий.
У Василя Бурби, буданов може тільки шнурки зав'язувать.
А ти йдеш наУЙ разом зі своїм гнусавим чучелом.
Так тобі доходчиво, ждун ти дирявий?...
21.06.2023 14:45 Відповісти
З язика зняв. Єдиний справжній і достойний керівник ГУР був- це Василь Бурба. "Всєм падряд" розказує цілими днями "ваєнниє тайни" сам Буданов
21.06.2023 16:33 Відповісти
Це вони про Буданова?
21.06.2023 14:26 Відповісти
нет.
21.06.2023 14:53 Відповісти
"Нє фсє развєдчікі одинаково полєзни!" (с)
21.06.2023 14:29 Відповісти
От паразіти... Кругом конкуренція
21.06.2023 14:30 Відповісти
Я довіряю тільки професіоналам та слухаю кожного дня відоси Писюніста.
21.06.2023 14:30 Відповісти
У вас сталеві нерви.
21.06.2023 14:59 Відповісти
і збоченні смаки
21.06.2023 15:05 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 19.06.2023

В програмі державного (!) інформаційного марафону Денис Десятник, представлений, як "офіцер ГУР", громадянин Ізраїлю, заявляє, що Україна повинна віддати свої території Росії "для досягнення миру". Зеленський і К посилено готують Україні до здачі територій і легітимізації своїх домовленостей з Путіним. Нічого нового в цьому немає. Ми давно описали алгоритм наступних дій режиму

"... Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру.Він чекає, кешуючи наші надії в зелені кубики в своїх схованках …"

https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
21.06.2023 14:32 Відповісти
А хто в нас зараз рубить правду - матку .
21.06.2023 14:32 Відповісти
Правда вже давно зарубана на здоровому пні земарафетуону
21.06.2023 15:06 Відповісти
я знаю їх це - БезуглаКраб та КоляКаклєта ...
21.06.2023 14:33 Відповісти
Но дрістовіч же падпалковнік, как так палучілась ? А 34 апасних баєвих вихада в серіалє а руцкіх мєнтах і іх сабаках - ета што шуткі для вас?
21.06.2023 14:33 Відповісти
Це вони про Арєстовічя?
21.06.2023 14:33 Відповісти
ніт, це про "буданівця" Дєсятнікова.
21.06.2023 14:57 Відповісти
ХАХАХАХАХА ГУР попереджає що БЕНЕМАРАФОН який фінансується Державою запрошує на ефіри брехунів....
Цирк прождовжуються
21.06.2023 14:34 Відповісти
Спочатку роздають грамоти шлюхам, відмазують роботою на спецсужби вбивць і корупціонерів - а потім закликають змі перевіряти чи справді всі ті мерзотники агенти гру. Що у вас в головах бл, пустота?
21.06.2023 14:37 Відповісти
21.06.2023 14:37 Відповісти
намагаються видавати, але нічого не виходить!
показати весь коментар
21.06.2023 15:08 Відповісти
Це про Буданова?) бо в медіа тільки він був..
21.06.2023 14:41 Відповісти
нет
21.06.2023 14:51 Відповісти
А хто ще був?
21.06.2023 14:57 Відповісти
Це після того як ГУР пороздавало посвідчення чи не всім хабарникам і зрадникам?
Дивно. Несподівано.
21.06.2023 14:52 Відповісти
это тебе Ермак сказал? Вроде ж он и его фсбешная шоблаточит зуб на Буданова,больше некому.
Ну, кроме самого ФСБ
21.06.2023 15:19 Відповісти
19 липня, 2022 вiвторок, 10:20
Колишній міністр транспорту та зв'язку України Євген Червоненко, якого також вважають проросійським пропагандистом, став підполковником Головного управління розвідки Міністерства оборони...
21.06.2023 15:50 Відповісти
Скажу тобі по секрету. Тільки ти нікому не кажи!
Буданова як раз зермачня і поставила, коли зняли його попередника (Бурба).
А за що прибрали Бурбу - то буде твоїм домашнім завданням.
21.06.2023 16:02 Відповісти
Ви йому дуже складне завдання дали. Боюсь не впорається...
...бо навіть і братися не буде.
21.06.2023 17:00 Відповісти
скучная история и очень старая. придумайте что-от поновее.
но вас явно не хватает мозгов догадаться что с тех пор много воды утекло и что среди зеленых тоже есть РАЗНЫЕ люди.
кто ЕДИНСТВЕННЫЙ из зеленый предупреждал публично о реальной опасности вторжения Раши - будет ВАШИМ домашним заданием.
21.06.2023 17:34 Відповісти
Стара, але не скучна. Ані трішечки.
Про те, що Буданов намагався хоть щось донести до найзеленішого я пам'ятаю. Але це ніяк не знімає з нього обов'язків "підтанцьовки" в шапіто'95. Абсолютно не самостійна фігура.

То, за що зняли Бурбу?
21.06.2023 17:56 Відповісти
То може СБУ має зайнятись тими хто себе видає за розвідників?
21.06.2023 15:06 Відповісти
а конкретно, будановими, юсовими, гогілашвілями
21.06.2023 15:10 Відповісти
СБУ спочатку треба зайнятись тими, хто видає себе за сбушників.
Всі люди, призначені на керівні посади в СБУ при зрадниках України Бакланові/Наумові/Кулінічі вже заарештовані і дають свідчення слідству?
Чи Бакланов/Наумов/Кулініч призначали на посади виключно патріотів України?
21.06.2023 15:17 Відповісти
вони зайняті Червінським. А на черзі Бурба.
21.06.2023 15:41 Відповісти
Вони вже намагалися очорнити Бурбу, вкинувши фейкову новину, що він (Бурба) втік за кордон. А виявилось, що Бурба на фронті і все затихло.
...поки що.
21.06.2023 17:03 Відповісти
По відчуттям це - Буданов, який пиндів, що в травні він буде купатись у Криму, та його спікер Юсов, який пиндів, що піпл не правильно зрозумів Буданова.
Чи є хтось ще?
21.06.2023 15:13 Відповісти
судя по количеству нанятых срать на Буданова ботов, он так хорошо работает и оказался искренним патриотом в отличие от прихлебателей Зели, что фсбэшные крысы типа Полдоляка и Ермака решили его слить.
прямо заказная компания против него. как его имя- так набегают фсбэшные боты.
значит, хорошо наша разведка работает.
это хорошая новость.
21.06.2023 15:21 Відповісти
це невдала спроба. Тут ще ніхто не забув, як https://www.youtube.com/watch?v=Mrp6Fj4BHGI буданов відмазував з арестовичем зелену владу від вагнергейту
21.06.2023 15:48 Відповісти
Здається, Буданов придбав фабрику ботів.
21.06.2023 16:28 Відповісти
Судя по всему, нанятый срать бот - это ты. "Искренний патриот буданов" - это как целомудренная проститутка. Как "хорошо работает" буданов мы все видим - не вылазит с экранов и трындит такую чушь, что на голову не налазит. Любимец полоумных бабок на лавочках у подъездов
21.06.2023 16:40 Відповісти
самадура, с тобой все ясно. и далее - вода с пустыми обвинениями. по чем бота и отличаешь от реального человека
что именно он "трандит" и в чем ты видишь "чушь"? что он, в отличие от зели и Ермака, предупреждал что опасность вторжения РФ реальна?
можешь не отвечать. я точно не отвечу - не хочу кормить бота.
21.06.2023 17:19 Відповісти
От, я бачу, ти один самий розумний.
Про звільнення Криму до кінця весни не було?
Про закінчення ракет не було?
***** вже другий рік хоронить.

Назви хоч одного очільника розвідки, який не вилазить з телевізора?
21.06.2023 18:00 Відповісти
то что говорят военные вслух - не обязательно ПРАВДА. тем более - военные разведчики. но откуда тебе это знать, с твоим-то уровнем IQ.
то же касается его частых появлений в эфире - он публичное лицо, это его обязанность - отвечать на вопросы СМИ, не ответит - по закону слетит с должности.я сам работал в СМИ, потому это точно знаю.
что касается других руководителей разведок
1. По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Россия, скорее всего, не сможет провести "значительную наступательную операцию в этом году" из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет. Путин, "вероятно", уменьшил свои амбиции на ближайшую перспективу по отношению к Украине. Об этом Хейнс заявила, выступая в Сенате США, сообщает https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-04-23/index.html CNN .
2.

https://hromadske.radio/ru/news/2023/04/11/razvedka-ssha-somnevaetsia-v-uspeshnom-kontrnastuplenyy-vsu-the-washington-post Разведка США сомневается в успешном контрнаступлении ...

11 апр. 2023 г. - Разведка США сомневается в успешном контрнаступлении ВСУ
3. Глава разведки министерства обороны Великобритании Эдриан Берд заявил, что Россия будет оставаться главной угрозой Королевству до 2030 года.
4.

https://m.gordonua.com/news/worldnews/glava-*******-razvedki-shvecii-rf-pytaetsya-ostanovit-nashe-vstuplenie-v-nato-1668034.html Россия разными инструментами пытается мешать ...

11 июн. 2023 г. - Об этом глава Службы военной разведки и безопасности Швеции (Must) Томас Нильссон заявил 11 июня в интервью SVT.
и так далее. Гугл в помощь. если не забанили.
21.06.2023 19:01 Відповісти
І саме вони брехали про звільнення Криму цієї весни, про те, що в рашистів закінчуються ракети, про те що ху#ло при смерті…
21.06.2023 15:37 Відповісти
Да. Пи з дунов, фантастов, людей с расстройствами появилось очень много. Война оголила психические расстройства.
21.06.2023 16:31 Відповісти
це був флешмоб "каждий із нас Буданов" ...
21.06.2023 16:36 Відповісти
Колись в нашому селі старі люди називали розвідником розведеного мужчинку.
21.06.2023 16:43 Відповісти
Ви ще скажіть що агент Люся не розвідник.
21.06.2023 16:51 Відповісти
Все мы президенты
21.06.2023 17:48 Відповісти
називаю цих людей: розпіарений говорячою вагіною Бєні Н. Мосейчук Ден Дєсятнік,розпіарені Будановим Трубіцин,Шуфріч,Співак,Червонєц; розпіарений Будановим сам Буданов,розпіарений Єрмаком п/полковник спецназу з Тель-Авіва Арєстовіч,а також розпіарені своїми клієнтами екскортниці,транси і просто пі......си.....
21.06.2023 18:42 Відповісти
Злой вы какой то...
Работать, сегодня, на государство отнюдь не означает иметь независимое мнение.
Пиар, то есть информационная поддержка и сопровождение, не что иное как огневая поддержка на поле боя пехоты.
Все по плану б/д.
Деза - из разряда обеспечения)).
Государство и народы - не друзья и не товарищи.
Иногда компаньоны.
Ни честных, ни справедливых отношений не будет, не питайте иллюзий, так как смысл существования несколько различен был на старте, а на дистанции...модифицируется и только.
23.06.2023 10:54 Відповісти
Точно про Люську говорят
21.06.2023 22:19 Відповісти
А их фамилии?
26.09.2023 19:40 Відповісти
 
 