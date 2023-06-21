В медіа зв’явилися люди, які видають себе за розвідників. Вони брешуть, - ГУР Міноборони
В інформаційному просторі з’явилися люди, які називають себе співробітниками української воєнної розвідки, але насправді не мають жодного відношення до ГУР МО.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави", - йдеться у повідомленні.
В ГУР просять представників медіа та лідерів громадської думки ретельніше перевіряти регалії осіб, яких запрошують до коментарів, інтерв’ю та прямих ефірів. Там також нагадали, що офіційні коментарі від імені Головного управління розвідки надають лише особи, які мають відповідні посадові обов’язки.
3 дня назад - Офицер украинского ГУР Денис Десятник, в прошлом израильскийспецназовец, считает, что переоценивать перспективы контрнаступления не стоит. https://strana.news/news/437374-denis-desjatnik-schitaet-chto-vojna-zakonchitsja-perehovorami.html Денис Десятник считает, что война закончится переговорами
и что придется поступиться какими-то территориями, иначе вы- наивные.
а мы ему тогда все ответили чего тогда Израиль не поступится арабам например Сектором Газа.
В 12 пункте четко указано перед кем должен доклады делать Глава разведки.
Так тобі більше доходить, кацап ти дирявий.
У Василя Бурби, буданов може тільки шнурки зав'язувать.
А ти йдеш наУЙ разом зі своїм гнусавим чучелом.
Так тобі доходчиво, ждун ти дирявий?...
В програмі державного (!) інформаційного марафону Денис Десятник, представлений, як "офіцер ГУР", громадянин Ізраїлю, заявляє, що Україна повинна віддати свої території Росії "для досягнення миру". Зеленський і К посилено готують Україні до здачі територій і легітимізації своїх домовленостей з Путіним. Нічого нового в цьому немає. Ми давно описали алгоритм наступних дій режиму
"... Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру.Він чекає, кешуючи наші надії в зелені кубики в своїх схованках …"
https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
етуону
Цирк прождовжуються
якщо не враховувати 73 дупоголових
Дивно. Несподівано.
Ну, кроме самого ФСБ
Колишній міністр транспорту та зв'язку України Євген Червоненко, якого також вважають проросійським пропагандистом, став підполковником Головного управління розвідки Міністерства оборони...
Буданова як раз зермачня і поставила, коли зняли його попередника (Бурба).
А за що прибрали Бурбу - то буде твоїм домашнім завданням.
...бо навіть і братися не буде.
но вас явно не хватает мозгов догадаться что с тех пор много воды утекло и что среди зеленых тоже есть РАЗНЫЕ люди.
кто ЕДИНСТВЕННЫЙ из зеленый предупреждал публично о реальной опасности вторжения Раши - будет ВАШИМ домашним заданием.
Про те, що Буданов намагався хоть щось донести до найзеленішого я пам'ятаю. Але це ніяк не знімає з нього обов'язків "підтанцьовки" в шапіто'95. Абсолютно не самостійна фігура.
То, за що зняли Бурбу?
Всі люди, призначені на керівні посади в СБУ при зрадниках України Бакланові/Наумові/Кулінічі вже заарештовані і дають свідчення слідству?
Чи Бакланов/Наумов/Кулініч призначали на посади виключно патріотів України?
...поки що.
Чи є хтось ще?
прямо заказная компания против него. как его имя- так набегают фсбэшные боты.
значит, хорошо наша разведка работает.
это хорошая новость.
что именно он "трандит" и в чем ты видишь "чушь"? что он, в отличие от зели и Ермака, предупреждал что опасность вторжения РФ реальна?
можешь не отвечать. я точно не отвечу - не хочу кормить бота.
Про звільнення Криму до кінця весни не було?
Про закінчення ракет не було?
***** вже другий рік хоронить.
Назви хоч одного очільника розвідки, який не вилазить з телевізора?
то же касается его частых появлений в эфире - он публичное лицо, это его обязанность - отвечать на вопросы СМИ, не ответит - по закону слетит с должности.я сам работал в СМИ, потому это точно знаю.
что касается других руководителей разведок
1. По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Россия, скорее всего, не сможет провести "значительную наступательную операцию в этом году" из-за нехватки боеприпасов и живой силы, независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет. Путин, "вероятно", уменьшил свои амбиции на ближайшую перспективу по отношению к Украине. Об этом Хейнс заявила, выступая в Сенате США, сообщает https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-04-23/index.html CNN .
2.
https://hromadske.radio/ru/news/2023/04/11/razvedka-ssha-somnevaetsia-v-uspeshnom-kontrnastuplenyy-vsu-the-washington-post Разведка США сомневается в успешном контрнаступлении ...
11 апр. 2023 г. - Разведка США сомневается в успешном контрнаступлении ВСУ
3. Глава разведки министерства обороны Великобритании Эдриан Берд заявил, что Россия будет оставаться главной угрозой Королевству до 2030 года.
4.
https://m.gordonua.com/news/worldnews/glava-*******-razvedki-shvecii-rf-pytaetsya-ostanovit-nashe-vstuplenie-v-nato-1668034.html Россия разными инструментами пытается мешать ...
11 июн. 2023 г. - Об этом глава Службы военной разведки и безопасности Швеции (Must) Томас Нильссон заявил 11 июня в интервью SVT.
и так далее. Гугл в помощь. если не забанили.
Работать, сегодня, на государство отнюдь не означает иметь независимое мнение.
Пиар, то есть информационная поддержка и сопровождение, не что иное как огневая поддержка на поле боя пехоты.
Все по плану б/д.
Деза - из разряда обеспечения)).
Государство и народы - не друзья и не товарищи.
Иногда компаньоны.
Ни честных, ни справедливых отношений не будет, не питайте иллюзий, так как смысл существования несколько различен был на старте, а на дистанции...модифицируется и только.