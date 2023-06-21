СБУ оприлюднила перелік російських партій та ГО, які підтримують війну проти України
Служба безпеки опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, до переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.
"Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни", - йдеться в повідомленні.
До переліку увійшли:
1. політична партія "Единая Россия";
2. політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду";
3. політична партія "Либерально-демократическая партия россии";
4. політична партія "Новые люди";
5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
6. громадська організація "Молодая гвардия единой России";
7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
10. громадська організація "Ооссийский союз молодежи";
11. громадський рух "Общероссийский народный фронт";
12. благодійний фонд "Добро и дело";
13. громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".
"Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань рф на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями рф заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам", - додали в Службі безпеки.
