4 982 19

СБУ оприлюднила перелік російських партій та ГО, які підтримують війну проти України

россия,единая,росія,єдина

Служба безпеки опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, до переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

"Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни", - йдеться в повідомленні.

До переліку увійшли:

1. політична партія "Единая Россия";
2. політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду";
3. політична партія "Либерально-демократическая партия россии";
4. політична партія "Новые люди";
5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
6. громадська організація "Молодая гвардия единой России";
7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
10. громадська організація "Ооссийский союз молодежи";
11. громадський рух "Общероссийский народный фронт";
12. благодійний фонд "Добро и дело";
13. громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань рф на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями рф заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам", - додали в Службі безпеки.

росія (67230) СБУ (13251)
+6
"Ось тут вибач, Петро. Якщо чого нема - того нема."
показати весь коментар
21.06.2023 14:41 Відповісти
+4
Нагуя -- оприлюдніть хто не підтримує .
показати весь коментар
21.06.2023 14:30 Відповісти
+2
В кацапії одна партія. Назва її "*****"
показати весь коментар
21.06.2023 14:37 Відповісти
таких, що не підтримує війну взагалі нема. Бо з тих нібито 20% "хороших" кацапів, які кажуть, що війна це погано, вважають, що війну все одно треба продовжувати далі до побєднага канца - бо програна війна ще гірша за просто війну, а вони дбають про свою кишеню і їм не хочеться платити репарації
показати весь коментар
21.06.2023 16:47 Відповісти
А ОП а ?
показати весь коментар
21.06.2023 14:34 Відповісти
В кацапії одна партія. Назва її "*****"
показати весь коментар
21.06.2023 14:37 Відповісти
там весь нарот ху.ло
показати весь коментар
21.06.2023 16:07 Відповісти
А что в Украине? насчитали и тех кто до сих пор у власти притаился? и на местном уровне?
показати весь коментар
21.06.2023 14:40 Відповісти
і як завжди, краснопуза мерзота...
показати весь коментар
21.06.2023 14:47 Відповісти
У підорафії все, навіть не треба перераховувати, та й у нас цього підоміру прихильників вистачає! Ось чим треба займатись абвгдейкам!
показати весь коментар
21.06.2023 14:55 Відповісти
Треба починати такий перелік з ВРУ з ригоАналів, опозажопників та інших олігархічних «партеяк-одноразових»…
показати весь коментар
21.06.2023 14:58 Відповісти
Набагато коротший список тих хто непідтримує війну. Ось він -
За вашим запитом знайдено 0 об'єктів
показати весь коментар
21.06.2023 15:03 Відповісти
"яблуко" яку позицію займає?
показати весь коментар
21.06.2023 15:23 Відповісти
Недавно на "свободе", емнип, был опрос: "Я категорически против путина и войны СВО, но её надо продолжать, потому что..."

Навряд ли какую-то иную.
показати весь коментар
21.06.2023 16:02 Відповісти
подивіться недавнє інтерв'ю явлинського, якщо так цікаво
показати весь коментар
21.06.2023 17:34 Відповісти
не цікаво.., згадав, що там ще й така партія є, а в рейтингах ненависті її немає... пам,ятаю, що вона була в опозиції до ***** і *********.
показати весь коментар
21.06.2023 17:57 Відповісти
А почч наша т.н. разведка не работает???Явки,пароли адреса известны-вперед ребята.Вчера поймали какую то бабу наводчицу с мобильным телефоном,полчаса расказывали про ее проделки,смех да и только..это вам не лидера ********** замочить.
показати весь коментар
21.06.2023 15:10 Відповісти
https://rus.azattyq.org/a/kak-kaznet-reagiruet-na-otmenu-kontserta-rossiyskogo-artista-lepsa/32467260.html В Казахстане отменили концерт Лепса, поддерживающего войну против Украины.

https://newtimes.kz/obshchestvo/171189-vsled-za-lepsom-kazahstancy-trebuyut-zapretit-koncert-dubcovoj Однако Z-артисты лезут во все щели: теперь в Казахстан собирается Дубцова, что вызвало новую волну негатива среди казахстанцев.
показати весь коментар
21.06.2023 15:37 Відповісти
А де місцеві гниди???
показати весь коментар
21.06.2023 15:41 Відповісти
Список то лишнє, написали б просто: ВСІ!
показати весь коментар
21.06.2023 16:38 Відповісти
 
 