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Повітряні сили не підтвердили слова Макрона про те, що SAMP-T вже захищає небо України

samp-t

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про постановку на бойове чергування системи протиракетної оборони SAMP-T.

Про це він сказав у коментарі Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігнат заявив, що нічого не знає про це, коментуючи слова французького лідера.

"Мені нічого про це не відомо", - заявив речник ПС, не підтверджуючи прибуття SAMP-T в Україну.

Читайте: Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити всю територію від російських атак. Треба F-16, - Ігнат

Раніше Макрон під час виступу в Парижі сказав, що SAMP-T була доставлена і вже працює в Україні.

"Я радий мати можливість оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійська SAMP-T зараз розгорнута і працює в Україні, де вона захищає ключові об'єкти та життя людей", - сказав Макрон.

Також читайте: Макрон і Мелоні на зустрічі в Парижі підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну

Офіційно повідомляти про прибуття та постановку на бойове чергування західних озброєнь уповноважені президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

SAMP-T - це наземна система "земля-повітря". Її можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вона здатна вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та у понад 100 км - аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).

Автор: 

ППО (3224) Макрон Емманюель (1473) Повітряні сили (2680) Ігнат Юрій (790)


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Топ коментарі
+3
Правильно. Треба зберегти обличчя ... Макрону.
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21.06.2023 14:43
+3
Просто ще не трапився черговий корупційний скандал у зелених гнид, от шашличник і тримає цю піар акцію для потрібного моменту . А те що прийдеться інформативно перебивати чергову крадіжку шобли сьогодні-завтра - я думаю вже ніхто не сумнівається .
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21.06.2023 14:52
+2
Треба було промовчати. На підставляти й так непевного Макрона.

Чи сказати щось на кшталт: ...вже навіть саме рішення про передачу цих комплексів працює на захист України...

Делікатніше треба. Дипломатичніше.
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21.06.2023 14:42
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Ото нема чого *********...
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21.06.2023 14:37 Відповісти
Перепродажа? 🤔
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21.06.2023 14:40 Відповісти
Треба було промовчати. На підставляти й так непевного Макрона.

Чи сказати щось на кшталт: ...вже навіть саме рішення про передачу цих комплексів працює на захист України...

Делікатніше треба. Дипломатичніше.
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21.06.2023 14:42 Відповісти
Правильно. Треба зберегти обличчя ... Макрону.
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21.06.2023 14:43 Відповісти
Або на митниці застрягло.
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21.06.2023 18:18 Відповісти
вже навіть те що Макрон збрехав про передачу цих комплексів працює на захист України...

Делікатніше треба. Дипломатичніше.
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21.06.2023 18:40 Відповісти
Як так ? Біля нашого селища дві батареї стоять. І багато французів бігають навколо. Коротко, скрізь НАТО. Боюсь Брянськ не втримати.
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21.06.2023 14:42 Відповісти
А пьяни нігери на Абрамсах е ?
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21.06.2023 15:07 Відповісти
Просто ще не трапився черговий корупційний скандал у зелених гнид, от шашличник і тримає цю піар акцію для потрібного моменту . А те що прийдеться інформативно перебивати чергову крадіжку шобли сьогодні-завтра - я думаю вже ніхто не сумнівається .
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21.06.2023 14:52 Відповісти
Якщо зброю поставили не обов'язково всім про це теревеніти. Сюрпризи на війні -велика справа.
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21.06.2023 16:09 Відповісти
опять макарон обосрался
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21.06.2023 16:42 Відповісти
Мабуть Макрончик хотів як ліпше, тип паче що Франція є прямим "гарантом" України будапештского меморандуму і не повинна була допускати зброєної агресії, але якщо вона здійснилася то Франція повинна була поставити мінімум 10 таких комплексів але-ж і Путіна потрібно зрозуміти.
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21.06.2023 18:49 Відповісти
 
 