Повітряні сили не підтвердили слова Макрона про те, що SAMP-T вже захищає небо України

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про постановку на бойове чергування системи протиракетної оборони SAMP-T.

Про це він сказав у коментарі Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігнат заявив, що нічого не знає про це, коментуючи слова французького лідера.

"Мені нічого про це не відомо", - заявив речник ПС, не підтверджуючи прибуття SAMP-T в Україну.

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Раніше Макрон під час виступу в Парижі сказав, що SAMP-T була доставлена і вже працює в Україні.

"Я радий мати можливість оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійська SAMP-T зараз розгорнута і працює в Україні, де вона захищає ключові об'єкти та життя людей", - сказав Макрон.

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Офіційно повідомляти про прибуття та постановку на бойове чергування західних озброєнь уповноважені президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

SAMP-T - це наземна система "земля-повітря". Її можна назвати європейським аналогом американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Вона здатна вражати у радіусі до 40 км балістичні ракети та у понад 100 км - аеродинамічні цілі (крилаті ракети, літаки).