Зеленський про членство в НАТО: Столтенберг знає мою позицію. Не вибивайте землю з-під наших ніг

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні не лише гарантії безпеки, а й членство в НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив на необхідністі надання Україні гарантій безпеки від НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в НАТО.

"Столтенберг знає мою позицію. Ми багато разів казали їм: Не вибивайте землю з-під наших ніг", - сказав Зеленський.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО. Проте, за його словами, Україну офіційно не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вільнюсі.

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