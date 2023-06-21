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Зеленський про членство в НАТО: Столтенберг знає мою позицію. Не вибивайте землю з-під наших ніг

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні не лише гарантії безпеки, а й членство в НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив на необхідністі надання Україні гарантій безпеки від НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в НАТО.

"Столтенберг знає мою позицію. Ми багато разів казали їм: Не вибивайте землю з-під наших ніг", - сказав Зеленський.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО. Проте, за його словами, Україну офіційно не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Також читайте: Україна матиме власний шлях вступу до НАТО, - Пентагон

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) членство в НАТО (1725) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+30
Брехати не треба було. Хамити не треба було. Красти не треба було.
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21.06.2023 17:09
+26
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21.06.2023 17:06
+26
Prozapas:
Хтось бачив цього хлопчика в футболочці?
Де Найєм?
Де Лєщєнко?
Де Скрипін?
Де, не побоюсь цього слова, "націоналісти"?
Все "порохоботів вішати" збираються?
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21.06.2023 17:07
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Я би сказав, що навіть навпаки - робить все, щоб нас не прийняли в НАТО.
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21.06.2023 17:06 Відповісти
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21.06.2023 17:06 Відповісти
Prozapas:
Хтось бачив цього хлопчика в футболочці?
Де Найєм?
Де Лєщєнко?
Де Скрипін?
Де, не побоюсь цього слова, "націоналісти"?
Все "порохоботів вішати" збираються?
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21.06.2023 17:07 Відповісти
А Вовчік то підор..с перефарбований.
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21.06.2023 17:09 Відповісти
Брехати не треба було. Хамити не треба було. Красти не треба було.
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21.06.2023 17:09 Відповісти
Та йому більше подобається ЄС та НАТО дулі з двох рук крутити.
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21.06.2023 17:52 Відповісти
А на додаток до цього, Зеленський ******** роздавати завдання навіть не підвласним йому політичним діячам, а от виконувати свої прямі обов'язки, то "забуває" (наприклад підписувати ухвалені закони десятками(!)). Те, що начасі вигідно, піарно, так має ВЕЛИЧЕЗНУ потрєбітельську вартість, про інше можна просто вербально заявити і вважати, що справу зроблено! Але ж так справи не рухаються.. Ми самі себе наказали у 2019!
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21.06.2023 18:16 Відповісти
Інфантильний клоун.Ще б упав на землю та почав совати ногами.Перестати красти зі своєю зеленою бандою не пробував,Гевара недороблений?
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21.06.2023 17:12 Відповісти
Та краще барабани замовте, нам потрібно більше барабанів, чому в деяких є барабани в сховищах, а яке біля мене, то там немає?!
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21.06.2023 17:13 Відповісти
Вам до бомбосховища мабуть рояль принесуть
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21.06.2023 19:01 Відповісти
Твоя позиция в отношении НАТО и ЕС столько раз менялась, что и Камасутра за тобой не угонится.
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21.06.2023 17:18 Відповісти
аби не образилось, маленьке
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21.06.2023 17:24 Відповісти
Володя хлопець вітряний - вчора нам не треба НАТО сьогодні Байден чому ми не в НАТО хрін його знає що йому завтра в голову приплеве. А не в НАТО ми тому що 3 роки ти ігнорував саміти
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21.06.2023 17:24 Відповісти
Коли Байден 2 роки тому пропонував позаблокове союзництво, Зеля відмовився. Дуже злякався за долю Коломойського. Вони з Маркаровой тоді волали :" Нам потрібне НАТО !"
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21.06.2023 17:50 Відповісти
Цікаво, чи дійсно він думає, що всі навкруги винні особисто йому (боневтік) і зобов'язані по неіснуючим договорам (безпековим)?
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21.06.2023 18:21 Відповісти
Согласно иформации Reuters, Украина выполнила только 2 из 7 условий для начала переговоров о вступлении в ЕС. Чтобы соответствовать требованиям, Украина должна привести свое законодательство в соответствие со стандартами ЕС.

шапито-95, тебе хозяин с кремля, указывает что НЕ НУЖНО делать?
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21.06.2023 17:26 Відповісти
яйця по 17 гривень і цілесенький барига, володар яєць, не минають без наслідків...
дайте вже Найвеличнівшивому дзеркало, бо телекамера - то не те
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21.06.2023 17:40 Відповісти
За Зеленьського не голосували. Але підтримуємо його зусилля потрапити в НАТО. Нехай старається. Треба рятувати нашу улюблену країну та нас.
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21.06.2023 17:44 Відповісти
Хіба це зусилля потрапити в НАТО ? Навпаки ! Це зусилля підняти рейтинг !
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21.06.2023 17:47 Відповісти
Зусилля -ТАК! Але ж треба щось РОБИТИ, а не вимагати, сподіваючись, що великі людські втрати зроблять свою (ЙОГО) справу в позиції партнерів.
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21.06.2023 18:25 Відповісти
чтобы вступить в НАТО, надо не требовать от НАТО чтоб нас взяли без всяких условий,а РАБОТАТЬ.
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21.06.2023 18:52 Відповісти
Він буде загроджувати та шантажувати, але від мародерства не відмовиться !
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21.06.2023 17:45 Відповісти
Та таким чином тягнути резину можна до 2 пришестя- наближення як до луни рачки
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21.06.2023 17:48 Відповісти
выбивает землю из-под своих ног - Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть" - у нас демократией и не пахнет
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21.06.2023 17:53 Відповісти
Красти Ви шикарно вмієте з суфлера читати теж гарно а заради країні жити ви не в змозі тому і кажуть поки Ви тут гастролюєте в країні а не живите ради країни то нічого Вам не буде тільки народ скрадатиме від цього
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21.06.2023 17:55 Відповісти
імператор Зеполеон Боневтік 73-тій ,требують !
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21.06.2023 17:56 Відповісти
Чорновол - Як можна вибити з НАТО фактично відмову Україні в членстві, коли з цього приводу вже був без п'яти хвилин консенсус? І як можна хвалитися результатом виконання двох пунктів із семи в угоді про надання нам авансом статусу кандидата в Євросоюз? Особливо, коли й ці два заліки дуже умовні, а обумовлений термін збіг ще в грудні минулого року. Це відео про два сигнали від ЄС і НАТО у відповідь на неприховану відмову нашої влади жити й правити цивілізовано, не крадучи, не узурпуючи, не ущемляючи… Але зате з купою амбіцій, що всі нам у всьому винуваті.
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21.06.2023 17:57 Відповісти
Зеля не трогай Виталика , киевляне тебя с гавном смешают
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21.06.2023 18:01 Відповісти
смешаем. тем более что нам тут близко - мы не Чернигов.
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21.06.2023 18:08 Відповісти
из-за тебя все. пиз"бол.
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21.06.2023 18:07 Відповісти
Зелени потвори сімулюють шлях до цівілізованих країн, ширма для лохів що зовні, що всередині.
Насправді йде тотальне мародерство, крадіжки, схеми та розпили.
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21.06.2023 18:15 Відповісти
Оце "Столтенберг знає мою позицію" ДУРНО тхне безпардонним наглим відношенням до особи з явно непідконтрольним становищем. Якби це не кидало тінь на благородну позицію багатостражбального народу, якому ще премагати в тому числі і внутрішнє зе-убожество типу "какая разніца", тоб і "хрін з ним" (зе),але ж...
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21.06.2023 18:36 Відповісти
Будет очень несправедливо если именно при зеленском нас возьмут в НАТО и ЕС. Потому что он этого не хотел, просто обстоятельства сейчас сложились так.
Думаю, есть более достойные политики и люди, при которых это должно произойти.
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21.06.2023 18:42 Відповісти
как альтернативный вариант - Кличко. у Пороха слишком большой антирейтинг.
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21.06.2023 18:55 Відповісти
Чотири роки пройшло , жодних реформ , тепер кажуть беріть нас в ЕС і НАТО без реформ … як весело
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21.06.2023 18:46 Відповісти
Думаєш, нап'яв напіввійськові лахи, відпустив щетину і вже все, можна союзникам умови ставити?
Шмаркля ти недороблена!
Думаєш що союзники не бачать що ти зі своїми крадіями робите?
В барабани бий, чегевара недороблена!
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21.06.2023 19:09 Відповісти
Україні треба вижити і українцям думати де ту галочку ставити Бо знову закони писати та керувати будуть продавчині, тамади та ексологині і все із барабанами Наобіцяють знову торбу народ схаває І знову по колу красиві та веселі і ще й гарно співають
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21.06.2023 19:10 Відповісти
Це не земля, це маячня про рейтинги. Мабуть забув, що йшов на один термін, потрібно постійно нагадувати, адже це ******* навмисним обманом для досягнення користливої вигоди.
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21.06.2023 22:12 Відповісти
 
 