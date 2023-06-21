Зеленський про членство в НАТО: Столтенберг знає мою позицію. Не вибивайте землю з-під наших ніг
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні не лише гарантії безпеки, а й членство в НАТО.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
Президент наголосив на необхідністі надання Україні гарантій безпеки від НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в НАТО.
"Столтенберг знає мою позицію. Ми багато разів казали їм: Не вибивайте землю з-під наших ніг", - сказав Зеленський.
Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення, які ухвалять у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО. Проте, за його словами, Україну офіційно не запрошуватимуть до НАТО на саміті у Вільнюсі.
Топ коментарі
+30 Герхард
показати весь коментар21.06.2023 17:09
+26 Чайка Київ
показати весь коментар21.06.2023 17:06
+26 Чайка Київ
показати весь коментар21.06.2023 17:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хтось бачив цього хлопчика в футболочці?
Де Найєм?
Де Лєщєнко?
Де Скрипін?
Де, не побоюсь цього слова, "націоналісти"?
Все "порохоботів вішати" збираються?
шапито-95, тебе хозяин с кремля, указывает что НЕ НУЖНО делать?
дайте вже Найвеличнівшивому дзеркало, бо телекамера - то не те
Насправді йде тотальне мародерство, крадіжки, схеми та розпили.
Думаю, есть более достойные политики и люди, при которых это должно произойти.
Шмаркля ти недороблена!
Думаєш що союзники не бачать що ти зі своїми крадіями робите?
В барабани бий, чегевара недороблена!