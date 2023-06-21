УКР
СБУ розпочала розслідування 92 тис. кримінальних проваджень щодо повномасштабної агресії РФ, – Малюк

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією РФ проти України. Із них на сьогоднішній день триває слідство у близько 43 тис. справ, що стосуються саме порушень Росією законів та звичаїв війни.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день СБУ розслідує майже 43 тис. проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. І ми не просто фіксуємо ці злочини. А виконуємо всі необхідні процесуальні дії у рамках українського законодавства. Щоб рано чи пізно усі російські злочинці постали перед судом", – зазначив голова СБУ.

Насамперед це стосується вищого військово-політичного керівництва РФ і командування армії. За словами Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із цієї категорії російських посадовців, у тому числі понад 25 командувачам окремих родів військ і армій.

Встановлюються і конкретні виконавці злочинів. Наприклад, оголошено про підозру командиру важкого бомбардувального полку, полковнику Тимошину. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі в січні цього року і по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку в червні 2022 року.

Загалом до суду скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва РФ, із яких вже засуджено 22.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова СБУ Малюк про підрив Каховської ГЕС: Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців

"Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна та Львової-Бєлової – це тільки початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю", – підкреслив Малюк.

Він додав, що до цієї роботи долучаються й міжнародні структури, які розслідують і окремі кейси, і "магістральне" провадження про російську агресію проти України. "СБУ максимально уніфікує роботу з пошуку та аналізу даних – щоб не втратити жоден доказ злочину. Уламки ракет, перехоплені розмови, знімки з супутника і "трофейна документація" – все йде в нашу скарбничку доказів", – підкреслив Малюк.

лякає цифрами)
свого голову, попереднього, знайшли вже?
21.06.2023 17:28 Відповісти
Проведіть розслідування якого хера рашка за день вже бурчала під Херсоном .
21.06.2023 17:28 Відповісти
Ви хоч справу Баканова розслідуйте, а не ховайте під сукно. Розхлідувачі...
21.06.2023 17:40 Відповісти
головне питання суспільства до СБУ - де Баканов і схєралі він став начальніком СБУ ?
21.06.2023 18:23 Відповісти
і ірмак
21.06.2023 18:30 Відповісти
хватить розслідувати і дітям і внукам сбу шніків і прокурорів
21.06.2023 20:30 Відповісти
Головне - не об'єднувати в одну.. і покарати усіх винних, а не якусь міфічну куйню раССєєй "іменуємой "..
21.06.2023 17:28 Відповісти
Лише після розслідування 91999 справ!
21.06.2023 18:33 Відповісти
і, що з приводу розмінованого чонгара ,,собі знає,, наш президент...
і, хто, як казав міністр оборони, дав наказ обороняти азовсталь ахмєтова в оточеному маріуполі...а то зараз в росії іде процес над зданими в плєн оборонцями, а в україні мовчок...про савченко і то багато мови було
21.06.2023 20:57 Відповісти
..а ще одненьке, але найголовніше (бо щурі і надалі прогризають дно), кримінальне впровадження про "чонгари і шатли"?... чи вже сил нема?.. чи бажання?.. чи нуйонах?
- захмарна пенсія та зірочки з нагородами важливіші "за якусь там" Україну.. не кожен сертифікований "герой" готовий стати "червінським"
21.06.2023 17:32 Відповісти
"Обтрусився від пилу і пішов": рф двічі била по будівлі ГУР з Будановим всередині - The Economist
21.06.2023 17:38 Відповісти
"Обсыр-ёзная работа" -
21.06.2023 17:55 Відповісти
92 тисячі. Як би питати, чи хтось переймається кротами у високих кабінетах, що уможливили всі ці військові злочини, не зручно щоб не відволікати таких зайнятих спеціалістів від таких. важливих справ. Розуміємо, що не на часі, але про друга зе-дитиства, кинутого всіма на призволяще, все ще турбуємось.
21.06.2023 18:00 Відповісти
серед них є справи баканова і дєрьмака? чи нквд тільки сраками табуретки вміє протирати.
21.06.2023 18:21 Відповісти
Головне, щоб незабули про цікаву кагорту, ДержСекретарів та їх свори заступників у ОПУ, ВРУ, КМУ, ЦОВВ, ОДА, та інш органів управління в державі!

Там дуже цікаві персонажі ошивалися…
21.06.2023 18:22 Відповісти
Десь там в нетрях СБУ загубилася справа Татарова, Баканова і ще трохи Ретельніше шукайте
21.06.2023 18:43 Відповісти
Він при...розумі ?!цей голова СБУ ! Які справи про притягнення громадян сусідньої держави. Розслідуй Справу Баканова, який здав увесь Південь України...
21.06.2023 20:12 Відповісти
 
 