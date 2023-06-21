СБУ розпочала розслідування 92 тис. кримінальних проваджень щодо повномасштабної агресії РФ, – Малюк

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних із військовою агресією РФ проти України. Із них на сьогоднішній день триває слідство у близько 43 тис. справ, що стосуються саме порушень Росією законів та звичаїв війни.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день СБУ розслідує майже 43 тис. проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. І ми не просто фіксуємо ці злочини. А виконуємо всі необхідні процесуальні дії у рамках українського законодавства. Щоб рано чи пізно усі російські злочинці постали перед судом", – зазначив голова СБУ.

Насамперед це стосується вищого військово-політичного керівництва РФ і командування армії. За словами Малюка, повідомлено про підозру 448 воєнним злочинцям із цієї категорії російських посадовців, у тому числі понад 25 командувачам окремих родів військ і армій.

Встановлюються і конкретні виконавці злочинів. Наприклад, оголошено про підозру командиру важкого бомбардувального полку, полковнику Тимошину. Слідчі СБУ встановили, що він відповідальний за ракетні удари по житловому будинку у Дніпрі в січні цього року і по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку в червні 2022 року.

Загалом до суду скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва РФ, із яких вже засуджено 22.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова СБУ Малюк про підрив Каховської ГЕС: Маємо притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців

"Рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна та Львової-Бєлової – це тільки початок. Ми маємо забезпечити потужну доказову базу, щоб пройти цей шлях повністю", – підкреслив Малюк.

Він додав, що до цієї роботи долучаються й міжнародні структури, які розслідують і окремі кейси, і "магістральне" провадження про російську агресію проти України. "СБУ максимально уніфікує роботу з пошуку та аналізу даних – щоб не втратити жоден доказ злочину. Уламки ракет, перехоплені розмови, знімки з супутника і "трофейна документація" – все йде в нашу скарбничку доказів", – підкреслив Малюк.