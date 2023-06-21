УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10307 відвідувачів онлайн
Новини
2 435 41

Україна готує механізм конфіскації 500 млрд дол. російських активів, заморожених на Заході, - Шмигаль

шмигаль

Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України в Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів. Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму", - зазначив Шмигаль.

Другим джерелом фінансування відбудови, за словами прем'єра, будуть кошти українського бюджету, в тому числі від конфіскації російських активів в Україні. В українському бюджеті на 2023 рік вже передбачено 3,3 млрд дол. на  відновлення.

Також уряд України розраховує на допомогу міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій. "З необхідних 14,1 млрд дол. на rapid recovery партнери вже гарантували отримання 4,3 млрд. Проте нам потрібні ще 6,5 млрд доларів", - повідомив очільник уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфісковані активи РФ і приватні інвестиції: Боррель розповів про плани відбудови України

Автор: 

конфіскація (883) Шмигаль Денис (4775) відбудова (376)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
21.06.2023 18:41 Відповісти
+8
Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги!!!
показати весь коментар
21.06.2023 18:18 Відповісти
+7
Якщо нинішня влада встигне занурити свої новиє зелені ліца в це грошове корито, то кошти не встигнуть дійти до України.
показати весь коментар
21.06.2023 18:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ср....ий механізатор...
показати весь коментар
21.06.2023 18:06 Відповісти
яйка по 18 доларів за штуку/кілограм вже не здаються такими примарними
показати весь коментар
21.06.2023 18:13 Відповісти
Якщо нинішня влада встигне занурити свої новиє зелені ліца в це грошове корито, то кошти не встигнуть дійти до України.
показати весь коментар
21.06.2023 18:10 Відповісти
вы зе- слуги еще не нажрались ?
показати весь коментар
21.06.2023 18:10 Відповісти
Хтож вам їх дасть !
показати весь коментар
21.06.2023 18:13 Відповісти
500 лярдов? Да тут внукам прибарахлиться хватит))
показати весь коментар
21.06.2023 18:17 Відповісти
ні, все на барабани
показати весь коментар
21.06.2023 18:22 Відповісти
Це ж по 5 -10 млрд на рило, це ж вони Монако куплять ціле. Ну може 1% перепаде і лохторату
показати весь коментар
21.06.2023 18:18 Відповісти
Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги!!!
показати весь коментар
21.06.2023 18:18 Відповісти
пилите, шура, пилите
показати весь коментар
21.06.2023 18:20 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 18:19 Відповісти
а хіба ПНХ вже не працює?? Дайте палку в руки, за фінансову винагороду кожного касапа пероконаю, що вони ще по нирці винні..
показати весь коментар
21.06.2023 18:19 Відповісти
Шо я так думаю, шо у них вообще ничего не вийдет)))
показати весь коментар
21.06.2023 18:21 Відповісти
Как я рад что у нас такой президент внеполитики и команда его такая умная.
обещал не повышать тарифы, и кортежи убрать, и всех олигархов выгнал.
такая умница.
показати весь коментар
21.06.2023 18:22 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 18:41 Відповісти
проста буба! - ну напіздел...
показати весь коментар
21.06.2023 18:52 Відповісти
Восполнить ущерб УЖЕ не хватит. И это только материальный. То сколько людей убили, ранили, и вывезли - в деньгах вообще не считается, там ещё сто лет должны будут выплачивать, и ещё останутся должны столько же по 10 раз
показати весь коментар
21.06.2023 18:26 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь, Україна на чолі клоунів не може в своїй країні конфіскувати майно підорашен олігархів, які володіють чи не третиною всього бізнесу особисто чи через підставних осіб, розробляє механізм конфіскації забуогрних грошей кацапів. Це сюр якийсь.
Невже ці дебіли не розуміють що світ не сліпий і все прекрасно бачить.
показати весь коментар
21.06.2023 18:28 Відповісти
treba vvoditi nalog UA na rusnju - kozhna zarplata , pokupka ta finansova operacija provedennaja na teritorii rasejushki ili v civilizovonom mire s uchasti rjuzke - oblagajetsa danjju na koristj UA....
показати весь коментар
21.06.2023 18:30 Відповісти
так! ми голосуємо за популярні рішення відірвані від реальності
показати весь коментар
21.06.2023 18:31 Відповісти
только шмыгалям не давайте ни цента из этих 500 млрд - всё ********* освоят
показати весь коментар
21.06.2023 18:31 Відповісти
Зеленые мухи в ожидании, жадно, потирают лапками.
показати весь коментар
21.06.2023 18:33 Відповісти
Гансе, тобі що до цього?
показати весь коментар
21.06.2023 18:46 Відповісти
Який він Ганс? Це звичайне кацапсяче падло включило VPN і шльопає з болот.
показати весь коментар
21.06.2023 18:55 Відповісти
Ну так це офіційна заява. ЕС не може буде конфісковувати активи підарашки.
показати весь коментар
21.06.2023 19:01 Відповісти
Я про міфічне золото Полуботка.
показати весь коментар
21.06.2023 19:27 Відповісти
Наші воїни сьогодні збили російський вертоліт Мі-24 - Генштаб
показати весь коментар
21.06.2023 18:38 Відповісти
На наступних виборах ще навибираємо веселих, красивих, нових облич з обіцянками і великими кишенями
показати весь коментар
21.06.2023 18:39 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4600368-na-tavrycheskom-napravlenyy-zametny-uspekhy-heneral

В ВСУ заявили о заметных успехах на Таврическом направлении: украинские силы продолжают продвижение, успехи уже заметны - Тарнавский.
показати весь коментар
21.06.2023 18:44 Відповісти
В случае положительного решения конфискации 490 млн сожрут Зе термиты. Украину все пошлют на Х. Мы сдохнем. А *********** Ермака и его Зе помощников регионалов и ФСБшников 78% выберут на 2 и 3 срок.
показати весь коментар
21.06.2023 18:48 Відповісти
Зеленій підарні ніхто ці гроші не дасть!
Зелені крадії і корумповані ****** !
показати весь коментар
21.06.2023 18:52 Відповісти
21 июня 2023 - 17:11

В Севастополе затонул плавдок с судном

Это не первый подобный инцидент в Южной бухте.
показати весь коментар
21.06.2023 18:53 Відповісти
Ага, обіцянка дурням. ЕС вже сказав що не буде нічого конфісковувати.
показати весь коментар
21.06.2023 19:02 Відповісти
поки тут не буде європейської влади, ніяких грошей давати не можна. я більше не довіряю жодному українцю
показати весь коментар
21.06.2023 19:05 Відповісти
Новина 12-ма хвилинами раніше:
"У Євросоюзі відмовилися від конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg"

17:47 21.06.2023
Так що готувати можна що завгодно, але грошей не дадуть?..
показати весь коментар
21.06.2023 19:47 Відповісти
Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи .."зебіли" кишеню вже ростопирили...на 500 лярдів,а тут європейське -"херВам туз козирний"
показати весь коментар
21.06.2023 19:52 Відповісти
Зелена срань щось там розробляє? А ви зазвідали уряди цивілізованих країн, що вони владі мародерів і зрадників щось доручать і нададуть? Хіба що якесь чудо станеться після зміни цих служок кремля на справжніх українських патріотів...
показати весь коментар
21.06.2023 20:04 Відповісти
Украина готовит механизм-уже смешно.
Как другим изменить свои законы-ещё смешнее.
Давай ишо.
показати весь коментар
21.06.2023 20:50 Відповісти
***. Ну кого же вы зебилы выбрали. Это ****** полный.
Тут и кацапов не надо. Эти зеленые сами все развалят.
показати весь коментар
21.06.2023 21:33 Відповісти
 
 