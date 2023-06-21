Україна готує механізм конфіскації 500 млрд дол. російських активів, заморожених на Заході, - Шмигаль
Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України в Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів. Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму", - зазначив Шмигаль.
Другим джерелом фінансування відбудови, за словами прем'єра, будуть кошти українського бюджету, в тому числі від конфіскації російських активів в Україні. В українському бюджеті на 2023 рік вже передбачено 3,3 млрд дол. на відновлення.
Також уряд України розраховує на допомогу міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій. "З необхідних 14,1 млрд дол. на rapid recovery партнери вже гарантували отримання 4,3 млрд. Проте нам потрібні ще 6,5 млрд доларів", - повідомив очільник уряду.
