Кличко звернувся до влади: "Ви руйнуєте самоврядування в столиці і створюєте хаос в умовах воєнного стану!"

Намагання центральної влади взяти під контроль столицю і дискредитувати самоврядування паралізують роботу і вносять хаос в управління містом в умовах воєнного стану.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму публічному відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією. Гучні заголовки новин. Маніпуляції і відверта брехня. Стараються, як можуть, щоб знищити репутацію Кличка. Але накопати на мене нічого не можуть. Тому вручають підозри підлеглим і голосно говорять про нібито винуватість. А коли справи розваляться в судах, ніхто ж не вибачиться", - заявив Кличко.

Він повідомив, що сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету керівника департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука. При цьому жоден з голів районів, відповідальних за укриття, не поніс покарання.

"Жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. Ні за стан укриттів, ні за феєричні закупки в них. А знаходяться голови районів у вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів?" - риторично запитав Кличко.

Він підкреслив, що з початку війни не дозволяв собі політичних випадів чи боротьби, бо зараз мета у всіх має бути одна: вигнати російських варварів з української землі.

"Але бачимо, не всі так поводяться. Комусь знову свербить взяти під контроль столицю. Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема — Кличко? І це коли треба працювати всім спільно, використовуючи міжнародні контакти для перемоги України", - наголосив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київрада ухвалила звернення до центральної влади дотримуватись Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування, - Кличко

Він відзначив, що на початку війни, коли потрібно було переконувати Німеччину та домовлятись про передачу зброї, так до братів Кличків зверталися по допомогу. А тепер "ліплять ворогів і знищують", наголосив Кличко.

"Заручниками ситуації політичної боротьби ви робите киян. Бо руйнуєте самоврядування в столиці і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного стану. Втім, переконаний, Київ і цю бурю вистоїть!" - запевнив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент у своїй резолюції про стійку реконструкцію та інтеграцію України до євроатлантичної спільноти від 15 червня 2023 року звернувся до вищого керівництва України із закликом зміцнювати місцеве самоврядування та посилити співпрацю з Асоціацією міст України на чолі з Віталієм Кличком.

Київ (20025) Кличко Віталій (3551) місцеве самоврядування (330)
