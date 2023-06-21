Говорили про активізацію українсько-румунського співробітництва, - Кулеба провів переговори з новим очільником МЗС Румунії Одобеску
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в Лондоні вперше провів зустріч із новопризначеною міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "Перша особиста зустріч із новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. Ми обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва, щоб повністю реалізувати потенціал наших добросусідських відносин. Я подякував Румунії за її підтримку членства України в НАТО".
