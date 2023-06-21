УКР
Говорили про активізацію українсько-румунського співробітництва, - Кулеба провів переговори з новим очільником МЗС Румунії Одобеску

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в Лондоні вперше провів зустріч із новопризначеною міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Перша особиста зустріч із новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. Ми обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва, щоб повністю реалізувати потенціал наших добросусідських відносин. Я подякував Румунії за її підтримку членства України в НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, - міністр закордонних справ Ауреску

Румунія (1224) Кулеба Дмитро (3605)
Запитай яка була боротьба в Румунії з корупцією, та про анти корупційного прокурора Лауру Кевеші , прозреете зелени крадіі та потвори
21.06.2023 19:42 Відповісти
кулеба-ти просто поц.. самий настоящий зелений поц.. пардон-за аварію ти вже покараний???
21.06.2023 20:22 Відповісти
 
 