Говорили про активізацію українсько-румунського співробітництва, - Кулеба провів переговори з новим очільником МЗС Румунії Одобеску

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в Лондоні вперше провів зустріч із новопризначеною міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску, обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Перша особиста зустріч із новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. Ми обговорили активізацію українсько-румунського двостороннього співробітництва, щоб повністю реалізувати потенціал наших добросусідських відносин. Я подякував Румунії за її підтримку членства України в НАТО".

