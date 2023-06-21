Не виключаю, що на РНБО будуть кадрові рішення, - Данілов про результати перевірки бомбосховищ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на засіданні РНБО в п’ятницю питання про готовність бомбосховищ.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у ефірі телемарафону.
"Після подій, які відбулися в Києві, трагічних подій, було дано завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Усі об'єкти, які повинні відвідати відповідні органи, були відвідані. Дано оцінку. І в п'ятницю будемо на засіданні Ради з безпеки і оборони розглядати це питання", - сказав він.
За його словами, "буде доповідь міністра Клименка (міністр внутрішніх справ - ред), буде доповідь ще одного міністра, які безпосередньо відповідали за цю перевірку. І за результатами доповіді будуть ухвалені відповідні рішення".
"Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення, за рахунок чутливості питань, які на сьогодні розглядаються", - сказав Данілов.
"Остаточне рішення ухвалює засідання. Я хочу наголосити ще раз, для того щоб рішення було ухвалено, дві третини членів РНБО мають проголосувати за те чи інше рішення", - сказав він.
За словами Данілова, розглядатимуть також питання судової системи. "Ситуація, яка на сьогодні складається в судах, кричуща", - зазначив він.
Крім того, за його словами, на порядку денному - євроінтеграція.
Як ветеринар він може вирішити чи потрібно робити козі аборт, та й то невідомо чи вистачить кваліфікації.
Это результат того что на руководящие посты берут по партийному принципу а не компетенциям. У нас в стране много людей, которые легко справятся с задачей, но беда в том что в первую очередь нужно вылизывать бонэвтику.
Є певні дані, що скоро буде великий десант корупціонерів на дипломатичні посади по всьому світу.
Наприклад, Рєзніков стане послом України у США.
Такий план Єрмака, - щоб забезпечити дипломатичною недоторканістю найближчих співучасників своїх кримінальних схем.
Можливо, єрмак з татаровим та «своїми нужнимі людьмі» виявили благородне рішення і зформували в ОПУ окремий штурмовий батальйон, і підуть разом на П'ятихатки чи Бахмут??!!
Волонтери їх підтримають!!
СУДИ це зло №2 після рашистів.
Вы хоть смысл прочитанного пониманте,да и написанного вами?
При чем тут Кличко к кадровым изменениям?