Не виключаю, що на РНБО будуть кадрові рішення, - Данілов про результати перевірки бомбосховищ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на засіданні РНБО в п’ятницю питання про готовність бомбосховищ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у ефірі телемарафону.  

"Після подій, які відбулися в Києві, трагічних подій, було дано завдання перевірити всі укриття, які є на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Усі об'єкти, які повинні відвідати відповідні органи, були відвідані. Дано оцінку. І в п'ятницю будемо на засіданні Ради з безпеки і оборони розглядати це питання", - сказав він.

За його словами, "буде доповідь міністра Клименка (міністр внутрішніх справ - ред), буде доповідь ще одного міністра, які безпосередньо відповідали за цю перевірку. І за результатами доповіді будуть ухвалені відповідні рішення".

"Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення, за рахунок чутливості питань, які на сьогодні розглядаються", - сказав Данілов.

"Остаточне рішення ухвалює засідання. Я хочу наголосити ще раз, для того щоб рішення було ухвалено, дві третини членів РНБО мають проголосувати за те чи інше рішення", - сказав він.

За словами Данілова, розглядатимуть також питання судової системи. "Ситуація, яка на сьогодні складається в судах, кричуща", - зазначив він.

Крім того, за його словами, на порядку денному - євроінтеграція.

+29
Та ми знаєм, що у Вас уже вибори почалися.... Гоніть Кличка і отримайте майдан на Хрещатику. Задралди ви вже міні рашку будувати і людей єдиними новинами довели до сказу.
21.06.2023 19:59 Відповісти
+21
21.06.2023 20:02 Відповісти
+20
суспільство повинно тиснути на зелених потвор, тільки страх та невідворотність покарання їх рухає
21.06.2023 19:56 Відповісти
суспільство повинно тиснути на зелених потвор, тільки страх та невідворотність покарання їх рухає
21.06.2023 19:56 Відповісти
Данілов має відношення до стану бомбосховищ?
21.06.2023 19:58 Відповісти
він там ховаеться
21.06.2023 20:18 Відповісти
Та ми знаєм, що у Вас уже вибори почалися.... Гоніть Кличка і отримайте майдан на Хрещатику. Задралди ви вже міні рашку будувати і людей єдиними новинами довели до сказу.
21.06.2023 19:59 Відповісти
Закрили опозиційні канали, щоб люди не чули правди про зевладу
21.06.2023 20:07 Відповісти
Поясніть про закриті опозиційні канали, просто я бачу, що на супутнику вони є. Закрили в цифровому мовленні, Т2?
21.06.2023 20:15 Відповісти
зебот макеевский ты уже на эту ветку перелез срать...нихера у вас не выйдет...
21.06.2023 20:11 Відповісти
что сообщить хотел, резвый гонитель мэра Киева!? а назначенцы зеленского тебя как человека устраивают
21.06.2023 20:13 Відповісти
Майдан під час війни?! Ти що, хочеш , щоб кацапи таки влаштували парад на Хрещатику?!
21.06.2023 20:50 Відповісти
Якщо шоломи за 4 ціни влада купує, яйця по 17, яблуки по 52, зброю в рази дорожче, розставляє ригівські кадри, бойових офіцерів садить в тюрму, розкрадає половину військового бюджету, то на кого вона працює? Не думав розумнику?
21.06.2023 20:58 Відповісти
А що таке данілов, щоб приймати рішення?
Як ветеринар він може вирішити чи потрібно робити козі аборт, та й то невідомо чи вистачить кваліфікації.
21.06.2023 20:00 Відповісти
Не прошло и три года.
Это результат того что на руководящие посты берут по партийному принципу а не компетенциям. У нас в стране много людей, которые легко справятся с задачей, но беда в том что в первую очередь нужно вылизывать бонэвтику.
21.06.2023 20:01 Відповісти
Який він тобі Віталік!
21.06.2023 20:08 Відповісти
главное что бы ты не уехал зетролль
21.06.2023 20:13 Відповісти
ты с этой новостью ещё долго в психушке будешь в авторитете
21.06.2023 20:14 Відповісти
марат--іпанат
21.06.2023 20:20 Відповісти
Я зрозумів так, - РНБО має забезпечити кришування вже прийнятих Єрмаком рішень.

Є певні дані, що скоро буде великий десант корупціонерів на дипломатичні посади по всьому світу.
Наприклад, Рєзніков стане послом України у США.
Такий план Єрмака, - щоб забезпечити дипломатичною недоторканістю найближчих співучасників своїх кримінальних схем.
21.06.2023 20:01 Відповісти
Вони геть береги втрачають...граються в "хороших"...
21.06.2023 20:14 Відповісти
21.06.2023 20:02 Відповісти
Нагородять барабанщиків та сковорідщиків та спробують під шумок зняти мера, але х#й їм на комірець, хоча там вже місця нема.
21.06.2023 20:03 Відповісти
Якщо хтось крякне щось на Вітальку, ругаться буду біля адміністрації.. а коли Микола Олексійович ругається біля держустанов - революції виграються..
21.06.2023 20:06 Відповісти
Взагалі-то РНБО це дорадчий орган, який щось радить президенту...
21.06.2023 20:06 Відповісти
то --сам знаешь який орган.. огидний і той що не стоїть
21.06.2023 20:23 Відповісти
А по розмінуванні чонгару кадрові рішення, коли будуть.?
21.06.2023 20:06 Відповісти
А по яйцях по 17!?
21.06.2023 20:09 Відповісти
То ж жертв не було...просто заробили трошки...там все гаразд...
21.06.2023 20:15 Відповісти
Коли тебе ветеринара відправлять нарешті працювати по спеціальності коровам хвости крутити?!
21.06.2023 20:08 Відповісти
Відє....ся від Клічко...!!! Грайте в барабани,сидячи на сковорідках...!
21.06.2023 20:12 Відповісти
Замінять невгодних Зямі.
21.06.2023 20:17 Відповісти
за те, що за час правління "зезрадників" ,яких інформували західні партнери про напад рашиста, котрі "пиляли бюджет" на асвальті .і не підготовляли Україну до нападу рашиста ніяким чином,а навпаки підготовляли транспортну мережу для швидкого наступу рашиста вже давно мали би бути не те що кадрові рішення, а й кримінальна кара,за зраду інтересів України
21.06.2023 20:19 Відповісти
21.06.2023 20:20 Відповісти
Тоді треба починати з директорів та начУкправлінь в ОПУ, які приймали рішення щодо таких «талановитих призначень» на посади до військових адміністрацій!!
Можливо, єрмак з татаровим та «своїми нужнимі людьмі» виявили благородне рішення і зформували в ОПУ окремий штурмовий батальйон, і підуть разом на П'ятихатки чи Бахмут??!!
Волонтери їх підтримають!!
21.06.2023 20:20 Відповісти
За словами Данілова, розглядатимуть також питання судової системи. "Ситуація, яка на сьогодні складається в судах, кричуща", - зазначив він.

СУДИ це зло №2 після рашистів.
21.06.2023 20:21 Відповісти
Власть в Украине при Боневтику строится по образцу и подобию криминального сообщества - все помазаны серьезными преступлениями, чтобы никто никого "не здал", ну прям, как кооператив "Озеро"...
21.06.2023 20:32 Відповісти
какая евроинтеграция , у вас кругом ситуация вопиющая , кроме ВСУ благодаря Залужному
21.06.2023 20:42 Відповісти
Мабуть барабанів мало купили відкат маленький для оп ,тепер рокеровку зроблять.
21.06.2023 20:54 Відповісти
Нокаут?
21.06.2023 21:31 Відповісти
так, давайте, пора же. чим раніше вас, зелених ******, кияни перевішають, тим краще.
21.06.2023 22:04 Відповісти
Я прослухала Кличко, спокійний, урівноважений, знає що говорить. Якщо вибір між клоуном і боксером, я за Кличко. Якщо вибір між прЗе і мером Києва, я за Кличко. Якщо вибір між корупцією і демократією, я за Кличко. Але це я, а у вас хата скраю
21.06.2023 22:52 Відповісти
Если выбор между теплым и холодным , я за красное)))
Вы хоть смысл прочитанного пониманте,да и написанного вами?
При чем тут Кличко к кадровым изменениям?
22.06.2023 10:35 Відповісти
По другому питанню докладчиком буде татаров (він же кувшинов) наведе факти, де судді "не допрацьовують" постукають трохи в барабани, відзначать "активних" та і по всьому.
22.06.2023 00:48 Відповісти
 
 