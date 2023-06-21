Військкомати на Чернігівщині подали до поліції 20 тис. заяв про розшук ухилянтів
На Чернігівщині ТЦК подали понад 20 тисяч заяв до поліції про розшук ухилянтів. Це майже стільки ж, як і мобілізованих в області.
Про це під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"На сьогодні велика кількість ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч за півроку за 2023 рік. Саме Нацполіцією проводиться їхнє виявлення, з’ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян, вони внесені до відповідної розшукової бази Національної поліції. І навіть, якщо чоловіка зупинять на території іншої області, але він все одно у всеукраїнській базі є — його доставлять до відповідного територіального центру", - скащав Гончарук.
Також очільник обласного ТЦК нагадав, що на ухилянтів від мобілізації чекає відповідальність. Спочатку адміністративна, тобто накладення штрафу у розмірі 1 700 гривень. Вона стосується тих людей, які не прибули до терцентру для уточнення військово-облікових даних.
Кримінальна відповідальність наступає, коли призовник пройшов військово-лікарську комісію, всі обстеження і не з’явився саме по бойовій повістці. Цього року, за інформацією Гончарука, порушено 38 таких кримінальних справ, всіх засуджено до умовного терміну.
А ви пропонуєте керуватися "рєволюціонной цєлєсообразностью", як більшовики. То чим ви тоді кращі за кацапів?
Про це Парасольці, очевидно, невідомо. )))
Только упростят прощание с ними... )))
Яке право тцк маю подавать у розшук коли це прерогатива слідчих органів? Що це за маразм?
Ставай депутатом чи президентом і теж не будеш підлягати мобілізації, але ж тебе не обере народ.
Країна не залишиться без управління - є жінки, пенсіонери, поранені, комісовані, ветерани - які замінять, будемо Говорити чесно тих нездар.
Але оскільки народ замість достойних обирає сцикливих брехунів - то має те що заслуговує
Беззаконня - це коли військовозобов'язані самі не біжать до військкоматів, а доводиться за ними бігати.
У Конституції записано, ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ.
Такі закони у всіх країнах, а не тільки в Україні.
Согласно Конституции в Украине верховенство ПРАВА, а не обязанностей...
Что же касается населения России, то оно то ли по наглости, то ли по глупости не понимало,
что заход в УКРАИНУ с оружием - это прямой путь под землю.
💥☠ Потери российской армии в Украине - официальные данные на 20.06.2023
Танки - 3997 (+8)
ББМ - 7750 (+15)
Артиллерия - 3888 (+23)
РСЗО - 614 (+4)
Средства ПВО - 372 (+2)
Самолеты - 314
Вертолеты - 306 (+1)
БПЛА - 3393 (+10)
Крылатые ракеты - 1214 (+3)
Корабли (катера) - 18
Автомобили и автоцистерны - 6645 (+32)
Специальная техника - 531 (+5)
Личный состав - около 221460 человек (+1010)
ВСУ уничтожили уже пятнадцать российских генералов: Горячева, Насбулина, Кутузова, Бердникова, Симонова, Фролова,
Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Ульянова, Боташева и Тушаева !!!
Как сказал один выживший по телефону в РФ: "Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"
🔰🔰🔰 ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ РОССИИ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ, ДАЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
Русские военные, генерал Ивашов. полковники Гиркин, Квачков говорят, что всё, у России нет уже армии.
Слушаем российского генерала Ивашова, набираем в ютубе:
"ІВАШОВ: РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ЯК ТАКОЇ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ❗ ЗАБОРОНЕНЕ НА РОСІЇ ІНТЕРВ'Ю ГЕНЕРАЛА❗"
Різниця у населенні в 2.5 рази тобто у Львіській мали б тоді мобілізувати тільки 50 тис всього.... А судячи з того як виловлюють цілий рік то цифри набагато більші...