Військкомати на Чернігівщині подали до поліції 20 тис. заяв про розшук ухилянтів

На Чернігівщині ТЦК подали понад 20 тисяч заяв до поліції про розшук ухилянтів. Це майже стільки ж, як і мобілізованих в області.

Про це під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"На сьогодні велика кількість ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч за півроку за 2023 рік. Саме Нацполіцією проводиться їхнє виявлення, з’ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян, вони внесені до відповідної розшукової бази Національної поліції. І навіть, якщо чоловіка зупинять на території іншої області, але він все одно у всеукраїнській базі є — його доставлять до відповідного територіального центру", - скащав Гончарук.

Також очільник обласного ТЦК нагадав, що на ухилянтів від мобілізації чекає відповідальність. Спочатку адміністративна, тобто накладення штрафу у розмірі 1 700 гривень. Вона стосується тих людей, які не прибули до терцентру для уточнення військово-облікових даних.

Кримінальна відповідальність наступає, коли призовник пройшов військово-лікарську комісію, всі обстеження і не з’явився саме по бойовій повістці. Цього року, за інформацією Гончарука, порушено 38 таких кримінальних справ, всіх засуджено до умовного терміну.

