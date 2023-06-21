УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 534 158

Військкомати на Чернігівщині подали до поліції 20 тис. заяв про розшук ухилянтів

гончарук

На Чернігівщині ТЦК подали понад 20 тисяч заяв до поліції про розшук ухилянтів. Це майже стільки ж, як і мобілізованих в області.

Про це під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"На сьогодні велика кількість ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч за півроку за 2023 рік. Саме Нацполіцією проводиться їхнє виявлення, з’ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян, вони внесені до відповідної розшукової бази Національної поліції. І навіть, якщо чоловіка зупинять на території іншої області, але він все одно у всеукраїнській базі є — його доставлять до відповідного територіального центру", - скащав Гончарук.

Також очільник обласного ТЦК нагадав, що на ухилянтів від мобілізації чекає відповідальність. Спочатку адміністративна, тобто накладення штрафу у розмірі 1 700 гривень. Вона стосується тих людей, які не прибули до терцентру для уточнення військово-облікових даних.

Кримінальна відповідальність наступає, коли призовник пройшов військово-лікарську комісію, всі обстеження і не з’явився саме по бойовій повістці. Цього року, за інформацією Гончарука, порушено 38 таких кримінальних справ, всіх засуджено до умовного терміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківській області заборонили планові госпіталізації військовозобов’язаних без погодження з військкоматом. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15425) Чернігівщина (1585) військкомат (433) ухилянти (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
А той що чотири рази відкосив буде нести хоч якусь відповідальність, чи феміда в нас вибіркова?
показати весь коментар
21.06.2023 20:14 Відповісти
+26
Чому не вважаються ухилянтами та хабарниками і, відповідно, не розшукуються абсолютно здорові сорокарічні пенсіонери з силових відомств у яких під час війни раптово з'явилася інвалідність, або родичі інваліди (що абсолютно не заважає їм тусуватися по барах та "качалках" та зависати з дружинами-"інвалідками" в нічних клубах)? При цьому, вони ще й чималу пенсію та допомогу отримують.
показати весь коментар
21.06.2023 20:20 Відповісти
+25
а самим слабо? гаспада ахфіцери
показати весь коментар
21.06.2023 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Конституція України. Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства.

А ви пропонуєте керуватися "рєволюціонной цєлєсообразностью", як більшовики. То чим ви тоді кращі за кацапів?

показати весь коментар
21.06.2023 22:48 Відповісти
Читай вище я виклав закони України про ухилянтів і що їм загрожує.
показати весь коментар
22.06.2023 02:30 Відповісти
Ти сам читай закон, дебіл. А не лише ті що тобі зручні.
показати весь коментар
22.06.2023 09:27 Відповісти
Все на паузі, разом з Конституцією.
показати весь коментар
21.06.2023 21:49 Відповісти
Не у громадянина немає права лише голосувати і бути обраним на державну службу. Закордонний паспорт теж йому не потрібен, бо його держава не може обмежувати, бо він не її громадянин.
показати весь коментар
21.06.2023 21:51 Відповісти
Апатріди, принаймні, мають право виїзду за межі України.
Про це Парасольці, очевидно, невідомо. )))

показати весь коментар
21.06.2023 22:13 Відповісти
Парасолька істота без жодної клепки в голові.
показати весь коментар
21.06.2023 21:52 Відповісти
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
показати весь коментар
21.06.2023 22:29 Відповісти
Кацапску шльондру не питали. Ці негромадяни швиденько взагалі відмовляться від громадянства і набудуть громадянства нормальної країни.
показати весь коментар
21.06.2023 23:24 Відповісти
Ну пусть попробуют !)))
Только упростят прощание с ними... )))
показати весь коментар
22.06.2023 01:38 Відповісти
Для тебе дебілки, так звані "негромадяни" не мають права лише вибирати та бути вибраними у органи влади, працювати на держ службі, в поліції, СБУ, прокуратурі, митниці і решті, рєрееструвати політичні партії. Все.
показати весь коментар
22.06.2023 09:33 Відповісти
Ще не мають права на -пенсії, пільги , лікування ( навіть виклик швидкої ) .....
показати весь коментар
22.06.2023 10:34 Відповісти
А це вже ******.
показати весь коментар
22.06.2023 11:06 Відповісти
Офіційне міжнародне визначення особи без громадянства: «особа, яка не вважається громадянином жодної держави в рамках її законодавства». І додатково -не має права вести бізнес , купувати житло , отримати водійські права , отримати спадщину ...і список величезний .
показати весь коментар
22.06.2023 11:13 Відповісти
До речі купувати авто, і їздити теж не має права , бо українські водійські права будуть скасовані .
показати весь коментар
22.06.2023 11:15 Відповісти
Розстрілювати уклоністів, а майно на користь держави, як в КНДР.
показати весь коментар
21.06.2023 21:46 Відповісти
Медведев, ты что ли?
показати весь коментар
21.06.2023 22:17 Відповісти
Добра робота у таких Гончаруків-замість себе,кадрових ахфіцерів, на війну роботяг відправляти.
показати весь коментар
21.06.2023 20:27 Відповісти
Оце вони зараз бабла накосят.

Яке право тцк маю подавать у розшук коли це прерогатива слідчих органів? Що це за маразм?
показати весь коментар
21.06.2023 20:30 Відповісти
тцкашников и иже с ними пора уже пиз_дить, они обязаны выгребать
показати весь коментар
21.06.2023 20:37 Відповісти
Пропоную ще відправити на передову 348 ухилянтів - саме стільки чоловіків є депутатами Верховної Зради . Саме ці ухилянти "проголосували " про неможливість мобілізації самих себе , незрозуміло за які заслуги.
показати весь коментар
21.06.2023 20:47 Відповісти
А що, є такі країни в яких влада залишає країну без управління і йде в окопи?
Ставай депутатом чи президентом і теж не будеш підлягати мобілізації, але ж тебе не обере народ.
показати весь коментар
22.06.2023 02:35 Відповісти
Уявіть собі - колись так і було : королі та вельможі, які оголошували війни, часто билися в перших рядах.
Країна не залишиться без управління - є жінки, пенсіонери, поранені, комісовані, ветерани - які замінять, будемо Говорити чесно тих нездар.

Але оскільки народ замість достойних обирає сцикливих брехунів - то має те що заслуговує
показати весь коментар
22.06.2023 09:05 Відповісти
Це ж треба бути таким наївним, щоб вірити у казки про королів в перших рядах, таке враження, що тут тусуються підлітки.
показати весь коментар
22.06.2023 11:53 Відповісти
Вчіть історію шановний - там багато прикладів - коли царі та королі билися на самому передку . Але народ дрібніє - і на чолі країн стають гопота і клоуни без честі та совісті
показати весь коментар
22.06.2023 11:56 Відповісти
Чернігівська? а списки пропавших та померлих за той рік порівняти не пробували?
показати весь коментар
21.06.2023 20:53 Відповісти
Зайдіть в фб групу чи вацбер чат де родичі шукають зниклих Сіверської 58-ї бригади, о)(уїєте від кількості, а керівництво і військомат їх шлють нахер
показати весь коментар
21.06.2023 21:16 Відповісти
Довбойоби на Цензорі і в Чернігівській адміністрації які ******* про це на публіку.
показати весь коментар
21.06.2023 20:56 Відповісти
Ти самокритичний.
показати весь коментар
21.06.2023 21:48 Відповісти
Скільки поліції потрібно на пошуки ухилянтів,у нас є до 500тис.різних силовиків,які мають навики зі зброєю,може хоч половину з них на фронт.
показати весь коментар
21.06.2023 21:08 Відповісти
Під час війни поліціантів треба в 2 рази більше ніж армії щоб охороняли ОП.
показати весь коментар
21.06.2023 21:23 Відповісти
20 000 ... Десь половина виїхала під час окупації через росію в європу.... Тисяч п'ять давно за кордоном працюють.... А ще п'ять воюють а дебіл з ТЦК "нє в курррсє"
показати весь коментар
21.06.2023 21:10 Відповісти
Вiн рахуэ тих, кто повiстки пiдписав, я так вважаю. Iнакше на яких пiдгрунтях оголошувати розшук та привiд до ТЦК?
показати весь коментар
21.06.2023 22:19 Відповісти
Блін, 90 відсотків тролі на гілці, розігруть "діалоги" . "Тема", для ведмедчуківських жарена...
показати весь коментар
21.06.2023 21:17 Відповісти
10 000 з них вже на передке але дебіли с війскомату цього не знають і продовжують їх шукати.
показати весь коментар
21.06.2023 21:21 Відповісти
Увага! Розшукується професійний військовий у званні ПОЛКОВНИК, який сидить у приміщенні РТЦК та СП і ухиляється від свого ПРОФЕСІЙНОГО ОБОВ'ЯЗКУ-воювати з ворогом! Також в тих приміщеннях знаходяться ще дуже багато ПРОФЕСІЙНИХ військових у різних званнях, які теж ухиляються від виконання своїх ПРОФЕСІЙНИХ обов'язків-воювати з ворогом! Порахуйте кількість РТЦК та СП та кількість цих професіоналів!
показати весь коментар
21.06.2023 21:23 Відповісти
А що, на всіх війнах буквально всі військові сиділи в окопах, де таке було, а хто ловив дизертирів, забезпечував постачання техніки, охорону військових і інших важливих об'єктів, проводив навчання, працював у військоматах і т.п.
показати весь коментар
22.06.2023 02:13 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3426192/batalyion_ispaniya_zmi_pokazaly_mayetok_ta_ofis_rodyny_odeskogo_viyiskkoma_borysova_video
показати весь коментар
22.06.2023 15:07 Відповісти
УХИЛЯНТИ, не займайтесь демагогогією, а швиденько біжіть у військомат, бо це ваш прямий обов'язок.
Беззаконня - це коли військовозобов'язані самі не біжать до військкоматів, а доводиться за ними бігати.
У Конституції записано, ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ.
Такі закони у всіх країнах, а не тільки в Україні.
показати весь коментар
21.06.2023 21:39 Відповісти
Я своє відвоював коли більшості із ваших батьків і на світі не було і мене тоді ніхто не питав, що я хочу
показати весь коментар
21.06.2023 21:58 Відповісти
Ти в першу світову воював?
показати весь коментар
21.06.2023 22:05 Відповісти
От "розумний", аж страшно, як казав Сірко про Голохвастова.
показати весь коментар
21.06.2023 22:07 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 22:57 Відповісти
На колчаковских фронтах?
показати весь коментар
21.06.2023 23:27 Відповісти
Щоб жити при демократії, то потрібно її захищати, бо як всі розбіжаться то настане час, що не буде куди тікати, а тирани ще більше звіріють, коли бачать страх і безпомічність.
показати весь коментар
21.06.2023 22:05 Відповісти
Ботяра, ты сам то где?
показати весь коментар
21.06.2023 23:28 Відповісти
Её государство Украина даже не создало. В Украине феодальное право...
показати весь коментар
22.06.2023 01:45 Відповісти
Ти сам вже на передовій. Беззаконня це таке гімном як ти що не знае законів.
показати весь коментар
21.06.2023 23:26 Відповісти
Люди реализовывают своё Конституционное право согласно стать 27 и почте.
Согласно Конституции в Украине верховенство ПРАВА, а не обязанностей...
показати весь коментар
22.06.2023 01:43 Відповісти
А сколько охранных агентств в обл центрах? Немеряно! А по зонах швали сидит, макароны на ужин ждут. А конвойников их охраняющих? Кацапы крепко бюджет разгрузили на фронт отправив уголовников, сразу писал. Что интересно---то тема эта у нас категорически почему то закрыта.
показати весь коментар
21.06.2023 21:41 Відповісти
То кадровий резерв за будь-якої влади. Золотий генофонд так би мовити.
показати весь коментар
21.06.2023 22:50 Відповісти
Вот видишь какие сильные УКРАИНЦЫ, меншая часть уничтожила якобы вторую армию мира на корню.
Что же касается населения России, то оно то ли по наглости, то ли по глупости не понимало,
что заход в УКРАИНУ с оружием - это прямой путь под землю.
💥☠ Потери российской армии в Украине - официальные данные на 20.06.2023
Танки - 3997 (+8)
ББМ - 7750 (+15)
Артиллерия - 3888 (+23)
РСЗО - 614 (+4)
Средства ПВО - 372 (+2)
Самолеты - 314
Вертолеты - 306 (+1)
БПЛА - 3393 (+10)
Крылатые ракеты - 1214 (+3)
Корабли (катера) - 18
Автомобили и автоцистерны - 6645 (+32)
Специальная техника - 531 (+5)
Личный состав - около 221460 человек (+1010)

ВСУ уничтожили уже пятнадцать российских генералов: Горячева, Насбулина, Кутузова, Бердникова, Симонова, Фролова,
Герасимова, Суховецкого, Колесникова, Митяева, Мордвичёва, Резанцева, Ульянова, Боташева и Тушаева !!!

Как сказал один выживший по телефону в РФ: "Нас было 450, а осталось 18, нахрена такая спецоперация"

🔰🔰🔰 ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ РОССИИ ИДЁТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ, ДАЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
показати весь коментар
21.06.2023 22:43 Відповісти
Вот видишь какие сильные УКРАИНЦЫ, меньшая их часть уничтожила якобы вторую армию мира на корню, а сейчас добивают стадо чмобиков.
Русские военные, генерал Ивашов. полковники Гиркин, Квачков говорят, что всё, у России нет уже армии.
Слушаем российского генерала Ивашова, набираем в ютубе:
"ІВАШОВ: РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ЯК ТАКОЇ БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ❗ ЗАБОРОНЕНЕ НА РОСІЇ ІНТЕРВ'Ю ГЕНЕРАЛА❗"
показати весь коментар
21.06.2023 22:46 Відповісти
Ещё один страшно "умный" сбежавший в Германию из кремлёвской помойки, в каждом слове по несколько ошибок, даже не понимает, что подобную дурь стыдно показывать.
показати весь коментар
21.06.2023 22:50 Відповісти
Мені просто цікаво чому в Чернігівській області 20 тис мобілізовано а у Львівській області 40 тис було мобілізовано на початок червня.... Хто складає такі плани вибіркові...

Різниця у населенні в 2.5 рази тобто у Львіській мали б тоді мобілізувати тільки 50 тис всього.... А судячи з того як виловлюють цілий рік то цифри набагато більші...
показати весь коментар
22.06.2023 00:16 Відповісти
якби так корупціонерів ловили і подавали на них заяви
показати весь коментар
22.06.2023 01:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 