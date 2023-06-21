Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні - прем’єр-міністр Тагарев
Уряд Болгарії готує новий пакет військової допомоги для України відповідно до українських запитів і наявних ресурсів, заявив прем’єр-міністр Болгарії Тодор Тагарев,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство "БГНЕС".
"За обсягом допомогу буде надано в тому самому обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30-40 і більше років, а там із вартістю завжди є питання, що саме ми маємо на увазі і як ця вартість розраховується", - розповів Тагарев.
Водночас він зазначив, що питання про надання основної бойової техніки наразі не обговорюється.
Свърши се с русофилското управление на пРезидента Радев.
Сега просто трябва Украйна да поиска каквото има нужда и стига да го имаме, ще бъде дадено.
Тагарєв надзвичайно проукраїнський, як і новий уряд Болгарії.
Русофільське правління президента Радева закінчилося.
Зараз Україні потрібно просто просити те, що їй потрібно, і поки це є, це буде дано.